धरती के पेट से निकला 'दो चेहरों' वाला रहस्य! 160 किलोमीटर की गहराई में था दफन, ज्वालामुखी फटने से आया बाहर

Half Pink Half Colorless Diamond: बोत्सवाना की कारोवे खदान में खनन के दौरान यह 37.41 कैरेट का कच्चा हीरा मिला. पहली नजर में ही यह हीरा अलग दिखा था, क्योंकि इसका आधा हिस्सा गुलाबी और आधा हिस्सा पूरी तरह रंगहीन है. इसे जांच के लिए गाबोरोन भेजा गया. वहां जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका GIA के वैज्ञानिकों ने इसका गहराई से अध्ययन किया. यह हीरा एक ही पत्थर में दो अलग-अलग दौर की कहानी को दिखाता है.

इतना खास क्यों है हीरा?

वैज्ञानिकों ने बताया कि इस तरह के हीरे बहुत ही शुद्ध होते हैं. इनमें नाइट्रोजन की मात्रा बेहद कम होती है. इसी वजह से इसके दो हिस्सों का रंग साफ तौर पर अलग-अलग दिखाई देता है. एक हिस्सा गुलाबी है और दूसरा पूरी तरह साफ है.

दो अलग दौर में बना यह हीरा

रिसर्च में सामने आया कि यह हीरा एक बार में नहीं बना. पहले इसका गुलाबी हिस्सा बना. इसके बाद धरती के अंदर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा. इससे उसकी बनावट में बदलाव आया और गुलाबी रंग उभरा गया. बाद में दूसरा हिस्सा बना. जिस पर ऐसा दबाव नहीं पड़ा और वह रंगहीन ही रह गया. यही वजह है कि दोनों हिस्सों के बीच की रेखा बिल्कुल साफ नजर आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

धरती के भीतर से सतह तक

यह हीरा धरती की सतह से करीब 160 किलोमीटर नीचे बना था. इतनी गहराई पर जब कार्बन पर जबरदस्त गर्मी और दबाव पड़ता है तब हीरा बनता है. इसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट जैसी तेज प्रक्रिया के जरिए यह हीरा किम्बरलाइट नाम की चट्टान के साथ तेजी से ऊपर आया. अगर यह सफर धीमा होता तो हीरा खराब भी हो सकता था.

कारोवे खदान पहले भी दे चुकी है बड़े हीरे

कारोवे खदान दुनिया भर में बड़े और बेहतरीन हीरों के लिए जानी जाती है. साल 2024 में इसी खदान से 2,488 कैरेट का मोट्सवेदी हीरा मिला था. यह दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक है. यहां आधुनिक तकनीक से खुदाई की जाती है ताकि बड़े हीरे टूटे नहीं और सही हालत में बाहर आ सकें.

बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि गुलाबी हीरों का बनना धरती की बड़ी हलचलों से जुड़ा हो सकता है. एक पुरानी रिसर्च में ऑस्ट्रेलिया की आर्गाइल खदान का अध्ययन किया गया था. वहां दुनिया के ज्यादातर गुलाबी हीरे मिले थे. यह खदान उस समय बनी थी जब धरती पर मौजूद एक विशाल महाद्वीप टूट रहा था. उस दौरान जमीन के अंदर जबरदस्त खिंचाव और दबाव पैदा हुआ जिसने हीरों को गुलाबी रंग दिया था.

वैज्ञानिकों के लिए खजाना

इस हीरे पर कई तरह की जांच की जा रही है. वैज्ञानिक इसके अंदर की बनावट, रंग और दबाव के निशानों को खास तकनीक से समझ रहे हैं. गुलाबी और रंगहीन दोनों हिस्सों को अलग-अलग देखा जा रहा है. इससे यह पता चल सके कि उस समय धरती के अंदर हालात कैसे थे.

काटने से पहले बड़ा फैसला

हीरे को काटने से पहले विशेषज्ञ यह तय करेंगे कि दोनों हिस्सों की सीमा को बचाया जा सकता है या नहीं. बाजार में गुलाबी हिस्सा ज्यादा कीमती हो सकता है. वैज्ञानिकों के लिए पूरा हीरा कहीं ज्यादा जरूरी है. पूरा पत्थर धरती के पुराने इतिहास को समझने की एक अनोखी चाबी बन सकता है.

यह भी पढ़ें: डायनासोरों का ‘पाताल लोक’! एक साथ हुई 10000 मौतें, झटके में खत्म हुआ पूरा झुंड; देख वैज्ञानिक रह गए दंग