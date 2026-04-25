200 साल तक जी सकते हैं इंसान? इस मछली में छिपा लंबी उम्र का राज; वैज्ञानिकों ने क्रैक किया कोड

Science News: व्हेल मछली दुनिया की सबसे बड़े समुद्री जीवों में से एक मानी जाती है. ये मनुष्यों से भी लंबे समय तक जिंदा रह सकती है. हाल ही में सामने आई एक स्टडी के मुताबिक यह इंसानों को भी जीवनदान दे सकती है. बता दें कि तकरीबन 200 सालों तक जीवित रहने वाली बोहेड व्हेल को बीमारियों का खतरा नहीं रहता है. ये लंबे समय तक हेल्दी रहती है. ऐसे में वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या इनकी बायोलॉजी इंसानों को भी ऐसा करने में मदद कर सकता है.

DNA में हो सकता है सुधार?

'नेचर' मैग्जीन में पब्लिश इस नई स्टडी को 'यूनिवर्सिटी और रोचेस्टर' के वैज्ञानिकों ने लीड किया, जिसमें पाया गया कि CIRBP नाम का प्रोटीन इसमें मदद कर सकता है. रिसर्च के मुताबिक यह प्रोटीन DNA में डबल स्ट्रैंड्स ब्रेक्स की मरम्मत करने में जरूरी भूमिका निभाता है. यह एक तरह का जेनेटिक डैमेज है, जो बीमारी का कारण बन सकती है और आपकी लंबी उम्र की कम कर सकती है.

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कैसे काम आ सकता है CIRBP?

बोहेड व्हेल की खासियत ये है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है. यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर की रिसर्च के मुताबिक CIRBP इसलिए खास है क्योंकि अन्य स्तनधारी जीवों की तुलना में बोहेड व्हेल में इसकी मात्रा 100 गुना ज्यादा पाई गई. वैज्ञानिकों ने जब बोहेड व्हेल के CIRBP को ह्यूमन सेल कल्चर्स और फ्रूट फ्लाई सेल में मिलाया तो दोनों ही मामलों में DNA रिपेयर में सुधारा आया. फल में बैठने वाली मक्खियों में तो उनके जीवन की अवधि भी बढ़ गई.

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इंसानों में दिखेगा असर?

रिसर्चर्स ने पाया कि लो टेंपरेचर CIRBP के प्रोडक्शन को बढ़ाता है. बोहेड व्हेल भी बर्फीले आर्कटिक पानी में ही रहती है, जहां की ठंड इसे प्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है. साइंटिस्ट अब इंसानों में CIRBP के स्तर को बढ़ाने के कई तरीकों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें ठंडे पानी से नहाना जैसे लाइस्टाइल में बदलाव शामिल हैं. हालांकि, वे चेतावनी देते हैं कि इसमें ज्यादा रिसर्च की जरूरत है. शोधकर्ताओं के मुताबिक यह स्टडी बताता है कि DNA रिपेयरिंग कैसे लोगों के जीवनकाल को बढ़ा सकता है. हालांकि, इंसानों के लिए 200 साल तक जिंदा रहना फिर भी वास्तविकता से काफी दूर है. यह खोज एक नई उम्मीद का द्वार खोलती है.