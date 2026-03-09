2500 साल पुरानी ममी के कंकाल में मिला सीक्रेट ऑपरेशन, इतिहास की पहली 'जुगाड़' सर्जरी ने बचाई थी जान! डॉक्टर वैज्ञानिक हैरान

Ancient Mummy Surgery: क्या आप यह सोच सकते हैं कि आज से 2,500 साल पहले जब न बिजली रही होगी और न ही आधुनिक अस्पताल तब भी इंसान बीमारी को मात दे रहा था? वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन ममी के जरिए एक ऐसी खोज की है जिसने मेडिकल साइंस के इतिहास को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है. दक्षिण साइबेरिया में मिली 2,500 साल पुरानी एक महिला की ममी से पता चलता है कि उस दौर में भी इंसान लाइफ-सेविंग सर्जरी करना जानते थे.

साइबेरिया की बर्फीली वादियों में दबी एक ममी ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. बर्फीली वादियों में मिली एक महिला की खोपड़ी पर मिले निशान यह बता रहे हैं कि प्राचीन काल के डॉक्टर आज के सर्जन्स से कम नहीं थे. आखिर क्या थी वह रहस्यमयी तकनीक जिसने एक मरती हुई महिला को नई जिंदगी दी? आइए जानते हैं...

जबड़े में मिला ये निशान

रूस की नोवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जब बर्फ में मिली ममी का CT स्कैन किया तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए. महिला के जबड़े में गंभीर चोट के निशान थे जिसकी वजह से उसका बोल पाना और खाना करीब असंभव जैसा था. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय के डॉक्टरों ने उसके जबड़े की हड्डी में दो छेद करके उसे घोड़े के बाल या जानवरों के नसों से बांधा था. यह एक तरह का प्रिमिटिव प्रोस्थेटिक था जिसने जबड़े की हड्डियों को जोड़कर रखा.

जिंदा बचने के मिले सबूत

प्रोफेसर एंड्रे लेत्यागिन का मानना है कि यह संभवतः अपनी तरह की पहली सर्जिकल प्रक्रिया है जिसका प्रमाण मिला है. वैज्ञानिकों को खोपड़ी में नई हड्डियों के ऊतक बनने के निशान मिले हैं. यानी कि सर्जरी के बाद वह महिला न सिर्फ जीवित रही बल्कि महीनों या सालों तक उस जबड़े का इस्तेमाल भी करती रही.

क्यों खास थी यह महिला?

यह महिला Pazyryk समुदाय की थी. जानकारों का मानना है कि उस दौर में इस तरह की कठिन सर्जरी करना यह बताता है कि उस समय में भी इंसानी जान की बहुत कीमत थी. लकड़ी के ताबूत और बर्फ में दबे होने के कारण यह ममी आज भी सेफ है जिससे रिसर्चर्स को बिना ममी को नुकसान पहुंचाए CT स्कैन के जरिए ये जानकारियां मिली.

