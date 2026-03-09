Advertisement
trendingNow13134365
Hindi Newsविज्ञान2500 साल पुरानी ममी के कंकाल में मिला सीक्रेट ऑपरेशन, इतिहास की पहली जुगाड़ सर्जरी ने बचाई थी जान! डॉक्टर वैज्ञानिक हैरान

2500 साल पुरानी ममी के कंकाल में मिला सीक्रेट ऑपरेशन, इतिहास की पहली 'जुगाड़' सर्जरी ने बचाई थी जान! डॉक्टर वैज्ञानिक हैरान

Ancient Mummy Surgery: कहते हैं कि इंसान की जान की कीमत हर दौर में रही है और इसका सबूत मिला है रूस के बर्फीले ताबूतों में दबी एक महिला की ममी से. आज से लगभग 2,500 साल पहले जब महिला गंभीर हादसे का शिकार हुई तो उसके कबीले ने उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा. वैज्ञानिकों को मिले सबूत बताते हैं कि उस दौर के डॉक्टरों ने अपनी सूझबूझ से महिला के टूटे हुए जबड़े की ऐसी सर्जरी की कि वह कई सालों तक जीवित रही. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2500 साल पुरानी ममी के कंकाल में मिला सीक्रेट ऑपरेशन, इतिहास की पहली 'जुगाड़' सर्जरी ने बचाई थी जान! डॉक्टर वैज्ञानिक हैरान

Ancient Mummy Surgery: क्या आप यह सोच सकते हैं कि आज से 2,500 साल पहले जब न बिजली रही होगी और न ही आधुनिक अस्पताल तब भी इंसान बीमारी को मात दे रहा था? वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन ममी के जरिए एक ऐसी खोज की है जिसने मेडिकल साइंस के इतिहास को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है. दक्षिण साइबेरिया में मिली 2,500 साल पुरानी एक महिला की ममी से पता चलता है कि उस दौर में भी इंसान लाइफ-सेविंग सर्जरी करना जानते थे.

साइबेरिया की बर्फीली वादियों में दबी एक ममी ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. बर्फीली वादियों में मिली एक महिला की खोपड़ी पर मिले निशान यह बता रहे हैं कि प्राचीन काल के डॉक्टर आज के सर्जन्स से कम नहीं थे. आखिर क्या थी वह रहस्यमयी तकनीक जिसने एक मरती हुई महिला को नई जिंदगी दी? आइए जानते हैं...

जबड़े में मिला ये निशान
रूस की नोवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जब बर्फ में मिली ममी का CT स्कैन किया तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए. महिला के जबड़े में गंभीर चोट के निशान थे जिसकी वजह से उसका बोल पाना और खाना करीब असंभव जैसा था. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय के डॉक्टरों ने उसके जबड़े की हड्डी में दो छेद करके उसे घोड़े के बाल या जानवरों के नसों से बांधा था. यह एक तरह का प्रिमिटिव प्रोस्थेटिक था जिसने जबड़े की हड्डियों को जोड़कर रखा.

Add Zee News as a Preferred Source

जिंदा बचने के मिले सबूत
प्रोफेसर एंड्रे लेत्यागिन का मानना है कि यह संभवतः अपनी तरह की पहली सर्जिकल प्रक्रिया है जिसका प्रमाण मिला है. वैज्ञानिकों को खोपड़ी में नई हड्डियों के ऊतक बनने के निशान मिले हैं. यानी कि सर्जरी के बाद वह महिला न सिर्फ जीवित रही बल्कि महीनों या सालों तक उस जबड़े का इस्तेमाल भी करती रही.

ये भी पढ़ेंः ईरान से ही तेल खरीदने पर क्यों तुली है दुनिया,कैसे बना रिफाइनरियों की 'आंखों का तारा

क्यों खास थी यह महिला?
यह महिला Pazyryk समुदाय की थी. जानकारों का मानना है कि उस दौर में इस तरह की कठिन सर्जरी करना यह बताता है कि उस समय में भी इंसानी जान की बहुत कीमत थी. लकड़ी के ताबूत और बर्फ में दबे होने के कारण यह ममी आज भी सेफ है जिससे रिसर्चर्स को बिना ममी को नुकसान पहुंचाए CT स्कैन के जरिए ये जानकारियां मिली.

ये भी पढ़ेंः क्या अंतरिक्ष में प्रेग्नेंट हो सकती है महिला, जानें बच्चे पर क्या असर पड़ेगा?

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Ancient Mummy Surgery2500 Year Old Mummy Siberia

Trending news

Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
Supreme Court News
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
India organ donation rate
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
T20 World Cup final
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
Organ Donation
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
organ donor
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD