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मच्छरों के आतंक से परेशान ब्राजील ने उठाया ऐसा कदम, आसमान से छुड़वाए लाखों नए मच्छर; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

Oxitec Mosquito Drone Box: डेंगू के जानलेवा प्रकोप से बचने के लिए ब्राजील ने मच्छरों को खत्म करने के लिए एक बहुत ही हैरान करने वाला रास्ता चुना है. सरकार ने शहरों में लाखों जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर हवा में छोड़ दिए हैं. जानिए साइंस के इस अनोखे और अजीबोगरीब प्रयोग के पीछे का पूरा सच.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 12, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:26 PM IST
मच्छरों के आतंक से परेशान ब्राजील ने उठाया ऐसा कदम, आसमान से छुड़वाए लाखों नए मच्छर; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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