Advertisement
trendingNow13058208
Hindi Newsविज्ञानमहिला के खून में पुरुष के जीन्स! जांच कराने पर पता चला चौंकाने वाला ट्विस्ट; डॉक्टर्स बोले ये तो...

महिला के खून में पुरुष के जीन्स! जांच कराने पर पता चला चौंकाने वाला ट्विस्ट; डॉक्टर्स बोले ये तो...

Brazilian female chimerism: ब्राजील की महिला के रक्त में पुरुष गुणसूत्र पाए गए, जबकि उसके अन्य अंगों में सामान्य महिला गुणसूत्र थे. यह चिमेरिज्म के कारण हुआ और महिला ने बाद में स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिला के खून में पुरुष के जीन्स! जांच कराने पर पता चला चौंकाने वाला ट्विस्ट; डॉक्टर्स बोले ये तो...

Brazilian female chimerism: ब्राजील की 35 साल की एक महिला के रक्त में पुरुष गुणसूत्र पाए जाने की खबर ने डॉक्टरों को चौंका दिया. महिला ने सात सप्ताह के गर्भपात के बाद यह जांच कराई थी. जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की, तो उन्हें रक्त में एक अजीब परिणाम मिला, महिला के रक्त में XY गुणसूत्र पाए गए, जबकि उसकी त्वचा की कोशिकाओं में सामान्य XX गुणसूत्र थे.

गुणसूत्रों की जांच से मिली जानकारी
महिला की त्वचा और अन्य अंगों में सभी सामान्य महिला लक्षण मौजूद थे. उसके गर्भाशय और अंडाशय सामान्य रूप से काम कर रहे थे, और हार्मोन लेवल भी सही थे. इसके बावजूद रक्त में पुरुष गुणसूत्र पाए जाने पर डॉक्टरों ने यह दोबारा जांचा, कई परीक्षणों के बाद यह स्पष्ट हुआ कि महिला में चिमेरिज्म की स्थिति है.

चिमेरिज्म क्या है?
चिमेरिज्म वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति के शरीर में दो अलग-अलग जीन सेट मौजूद होते हैं. महिला के मामले में, उसके रक्त में XY सेट था जबकि अन्य कोशिकाओं में XX सेट था. इसका कारण यह था कि महिला का एक जुड़वां भाई था और उसके रक्त में मौजूद जीन उसके रक्त में भी मौजूद थे. इस वजह से उसके शरीर और रक्त में अलग-अलग जीन पाए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरा गर्भ और सफल डिलीवरी
महिला ने इस अनोखी स्थिति के बावजूद 11 महीने बाद फिर से गर्भ धारण किया. डॉक्टरों ने उसे प्रारंभिक गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन दिया ताकि गर्भ सुरक्षित रहे. इस बार उसे कोई जटिलता नहीं आई और उसने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया है. बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और उसने अपने पिता और माता से समान संख्या में जीन प्राप्त किए हैं.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जरूरी खोज
इस घटना ने मेडिकल और जीन वैज्ञानिकों के लिए चिमेरिज्म के अध्ययन को नया दृष्टिकोण दिया है. यह दिखाता है कि कैसे कभी-कभी शरीर में दो अलग-अलग जीन मौजूद हो सकते हैं, और इसका महिला के स्वास्थ्य या सामान्य महिला लक्षणों पर कोई असर नहीं होता है. यह केस जीन विज्ञान और मानव शरीर की जटिलताओं को समझने में मदद करता है.
ये भी पढ़ें: इजरायल के फैसले से हिली दुनिया! क्या कबूल हो गई मुस्लिम देशों की दुआ? UN ने बुलाई हंगामी मीटिंग

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

chimerism

Trending news

अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
History of Kaundinya
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?