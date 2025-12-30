महिला के खून में पुरुष के जीन्स! जांच कराने पर पता चला चौंकाने वाला ट्विस्ट; डॉक्टर्स बोले ये तो...

Brazilian female chimerism: ब्राजील की 35 साल की एक महिला के रक्त में पुरुष गुणसूत्र पाए जाने की खबर ने डॉक्टरों को चौंका दिया. महिला ने सात सप्ताह के गर्भपात के बाद यह जांच कराई थी. जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की, तो उन्हें रक्त में एक अजीब परिणाम मिला, महिला के रक्त में XY गुणसूत्र पाए गए, जबकि उसकी त्वचा की कोशिकाओं में सामान्य XX गुणसूत्र थे.

गुणसूत्रों की जांच से मिली जानकारी

महिला की त्वचा और अन्य अंगों में सभी सामान्य महिला लक्षण मौजूद थे. उसके गर्भाशय और अंडाशय सामान्य रूप से काम कर रहे थे, और हार्मोन लेवल भी सही थे. इसके बावजूद रक्त में पुरुष गुणसूत्र पाए जाने पर डॉक्टरों ने यह दोबारा जांचा, कई परीक्षणों के बाद यह स्पष्ट हुआ कि महिला में चिमेरिज्म की स्थिति है.

चिमेरिज्म क्या है?

चिमेरिज्म वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति के शरीर में दो अलग-अलग जीन सेट मौजूद होते हैं. महिला के मामले में, उसके रक्त में XY सेट था जबकि अन्य कोशिकाओं में XX सेट था. इसका कारण यह था कि महिला का एक जुड़वां भाई था और उसके रक्त में मौजूद जीन उसके रक्त में भी मौजूद थे. इस वजह से उसके शरीर और रक्त में अलग-अलग जीन पाए गए.

दूसरा गर्भ और सफल डिलीवरी

महिला ने इस अनोखी स्थिति के बावजूद 11 महीने बाद फिर से गर्भ धारण किया. डॉक्टरों ने उसे प्रारंभिक गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन दिया ताकि गर्भ सुरक्षित रहे. इस बार उसे कोई जटिलता नहीं आई और उसने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया है. बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और उसने अपने पिता और माता से समान संख्या में जीन प्राप्त किए हैं.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जरूरी खोज

इस घटना ने मेडिकल और जीन वैज्ञानिकों के लिए चिमेरिज्म के अध्ययन को नया दृष्टिकोण दिया है. यह दिखाता है कि कैसे कभी-कभी शरीर में दो अलग-अलग जीन मौजूद हो सकते हैं, और इसका महिला के स्वास्थ्य या सामान्य महिला लक्षणों पर कोई असर नहीं होता है. यह केस जीन विज्ञान और मानव शरीर की जटिलताओं को समझने में मदद करता है.

