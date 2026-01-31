किस्मत हो तो ऐसी...ब्रिटेन के खेत में मिला 1600 साल पुराना रोमन खजाना, कीमत उड़ा देंगे होश

Advertisement
Lost Treasure Found: बात 1992 की है, जब एक आदमी अपना खोया हुआ हथौड़ा खोज रहा है. उसे हथौड़ा तो मिला लेकिन साथ ही 21,33,64,280 रुपए का प्राचीन रोमन खजाना भी उसके हाथ लगा. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:45 AM IST
Science News: नवंबर 1992 में ब्रिटेन के एक किसान पीटर वॉटलिंग का हथौड़ा खेत में कहीं खो गया था. उसे ढूंढने के लिए वह अपने दोस्त एरिक लॉज को साथ ले गया जिसे मेटल डिटेक्टर से चीजों की खोज करने का शौक था. हथौड़ खोजते-खोजते एरिक को जमीन के नीचे एक संदूक मिला जिसमें सोने-चांदी के सिक्के और चम्मच जैसे कीमती सामान भरे हुए थे. इस खजाने की कीमत लगभग 17 लाख पाउंड थी जो आज के हिसाब के करीब 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. खजाना मिलने के बाद एरिक उसे लेकर भागे नहीं बल्कि पुरातत्व विभाग को जानकारी दी. 

खोज में और क्या-क्या मिला?
खुदाई में लकड़ी और कुछ पुरानी चीजों के टुकड़े भी मिले. खजाने को टूटने से बचाने के लिए संदूक के अंदर अलग-अलग हिस्से बनाए गए थे. साथ ही सामना को सेफ रखने के लिए उस घास-फूस और कपड़ों में लपेटकर रखा गया था. मिली चीजों में एक चांदी का हैंडल भी शामिल था जो बाघिन के आकार में बना हुआ था जिसे पर अलग सा डिजाइन बना हुआ था.

कितना पुराना है यह खजाना?
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खजाना करीब 1600 साल पुराना है. यह खजानी इसी समय के आसपास या इसके बाद जमीन में दबाया गया होगा. इन सिक्कों से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली की उस जमाने के सिक्के कितने लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाते थे. वैज्ञानिक अभी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस खजाने को जमीन के नीचे क्यों छिपाया गया था. 

किसने छिपाया था यह खजाना?
आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह खजाना किसका था और इसे किसने दफनाया था. उस समय ब्रिटेन के हालात बहुत खराब थे और काफी उथल-पुथल मची थी या शायद किसी हमले के डर से इसे छिपाया गया हो. ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है, हो सकता है कि पैसों और व्यापार का तरीका बदल गया हो और अमीर लोगों के बीच लेन-देन बंद हो गया हो.

खोजने वालों को क्या इनाम मिला?
सरकार ने इस खोज को एक अनमोल धरोहर घोषिक कर दिया. नियम के मुताबिक यह खजाना सरकार के पास चला गया और सरकार ने इसकी असली कीमत पर बड़े संग्रहालयों को बेच दिया. इसे बेचने के बाद जो पैसा मिला वे एरिक लॉज को दे दिए गए और उसने जमीन के मालिक के साथ इसे आधा-आधा बांट लिया. दोनों को मिलाकर 17 लाख पाउंड मिले और वह खोया हुआ हथौड़ा खोजते-खोजते करोड़ों का मालिक बन गया. 

