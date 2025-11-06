Advertisement
trendingNow12991287
Hindi Newsविज्ञान

'बट ब्रीदिंग' अब मजाक नहीं, जापानी वैज्ञानिकों ने विकसित की जीवनरक्षक नई तकनीक

Enteral Ventilation via Anus-EVA: बट ब्रीदिंग, जिसे एंटेरल वेंटिलेशन भी कहा जाता है, एक ऐसी तकनीक है जो फेफड़ों की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकती है. इस तकनीक में ऑक्सीजन को मलाशय के माध्यम से शरीर में पहुंचाया जाता है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Butt Breathing: यह सुनने में भले ही अजीब या मजाकिया लगे लेकिन बट ब्रीदिंग यानी मलाशय के जरिए सांस लेना संभव है. जापान और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसा तरीका विकसित किया है जो फेफड़ों की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकता है. वैज्ञानिक भाषा में इसे एंटेरल वेंटिलेशन (Enteral Ventilation via Anus-EVA) कहा जाता है. यह तकनीक ऑक्सीजन को मलाशय के माध्यम से शरीर में पहुंचाने पर आधारित है और आश्चर्य की बात यह है कि यह प्रक्रिया वास्तव में काम करती है! इस शोध को इसके हास्यपूर्ण लेकिन वैज्ञानिक महत्व के कारण 2024 का आईजी नोबेल पुरस्कार भी मिला है. यह पुरस्कार उन खोजों को दिया जाता है जो पहले लोगों को हंसाती हैं और फिर उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं.

लोच मछलियां करती है इस तकनीक का प्रयोग

वैज्ञानिकों को इस विचार की प्रेरणा लोच (Loach) नामक मछली से मिली, जो कम ऑक्सीजन वाले पानी में जीवित रहने के लिए अपने पाचन तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन अवशोषित करती है. वैज्ञानिकों ने इसी प्रक्रिया को मनुष्यों पर आजमाने का फैसला किया. कुछ और जीव जैसे कछुए, समुद्री कछुए और सूअर की कुछ प्रजातियां भी जब उनके फेफड़े ठीक से काम नहीं करते, तो इसी तरह पीछे से सांस लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

बट ब्रीदिंग के लिए किया गया पहला मानव परीक्षण

ओसाका विश्वविद्यालय के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस तकनीक का पहला मानव परीक्षण किया. अध्ययन में 27 स्वस्थ पुरुष शामिल थे, जिन्हें एक विशेष ऑक्सीजनयुक्त तरल पदार्थ (Perfluorocarbon Fluid) में 60 मिनट के लिए रखा गया. परिणाम काफी चौंकाने वाले थे. जानकारी के अनुसार, 20 प्रतिभागियों ने बिना किसी परेशानी के इसे सहन किया, जबकि केवल 7 प्रतिभागियों ने हल्की सूजन और बेचैनी की शिकायत की. किसी में गंभीर दुष्प्रभाव नहीं पाया गया. मुख्य शोधकर्ता डॉ. ताकानोरी ताकेबे के अनुसार, यह पहला मानव डेटा है और फिलहाल हमने केवल सुरक्षा को परखा है. अगला कदम यह जानना है कि यह तकनीक वास्तव में कितनी प्रभावी ढंग से रक्त में ऑक्सीजन पहुंचा सकती है.

ये तकनीक फेफड़ों की बीमारियों में करेगी मदद

वैज्ञानिकों का मानना है कि EVA तकनीक भविष्य में गंभीर फेफड़ों की विफलता, COPD, या कोविड जैसे मामलों में उपयोगी साबित हो सकती है. विशेष रूप से तब जब वेंटिलेटर या ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) उपलब्ध न हों. गुरुग्राम के सीके बिड़ला अस्पताल के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. कुलदीप कुमार ग्रोवर ने कहा कि अगर यह तकनीक सफल होती है तो यह उन मरीजों के लिए नई उम्मीद हो सकती है जिनके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं और जिन्हें पारंपरिक मशीनों से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही. हालांकि बट ब्रीदिंग शब्द सुनते ही हंसी आ सकती है, लेकिन इस खोज से कई लोगों की जा बचाई जा सकती है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Butt Breathing

Trending news

वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का