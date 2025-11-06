'बट ब्रीदिंग' अब मजाक नहीं, जापानी वैज्ञानिकों ने विकसित की जीवनरक्षक नई तकनीक

Butt Breathing: यह सुनने में भले ही अजीब या मजाकिया लगे लेकिन बट ब्रीदिंग यानी मलाशय के जरिए सांस लेना संभव है. जापान और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसा तरीका विकसित किया है जो फेफड़ों की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकता है. वैज्ञानिक भाषा में इसे एंटेरल वेंटिलेशन (Enteral Ventilation via Anus-EVA) कहा जाता है. यह तकनीक ऑक्सीजन को मलाशय के माध्यम से शरीर में पहुंचाने पर आधारित है और आश्चर्य की बात यह है कि यह प्रक्रिया वास्तव में काम करती है! इस शोध को इसके हास्यपूर्ण लेकिन वैज्ञानिक महत्व के कारण 2024 का आईजी नोबेल पुरस्कार भी मिला है. यह पुरस्कार उन खोजों को दिया जाता है जो पहले लोगों को हंसाती हैं और फिर उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं.

लोच मछलियां करती है इस तकनीक का प्रयोग

वैज्ञानिकों को इस विचार की प्रेरणा लोच (Loach) नामक मछली से मिली, जो कम ऑक्सीजन वाले पानी में जीवित रहने के लिए अपने पाचन तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन अवशोषित करती है. वैज्ञानिकों ने इसी प्रक्रिया को मनुष्यों पर आजमाने का फैसला किया. कुछ और जीव जैसे कछुए, समुद्री कछुए और सूअर की कुछ प्रजातियां भी जब उनके फेफड़े ठीक से काम नहीं करते, तो इसी तरह पीछे से सांस लेते हैं.

बट ब्रीदिंग के लिए किया गया पहला मानव परीक्षण

ओसाका विश्वविद्यालय के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस तकनीक का पहला मानव परीक्षण किया. अध्ययन में 27 स्वस्थ पुरुष शामिल थे, जिन्हें एक विशेष ऑक्सीजनयुक्त तरल पदार्थ (Perfluorocarbon Fluid) में 60 मिनट के लिए रखा गया. परिणाम काफी चौंकाने वाले थे. जानकारी के अनुसार, 20 प्रतिभागियों ने बिना किसी परेशानी के इसे सहन किया, जबकि केवल 7 प्रतिभागियों ने हल्की सूजन और बेचैनी की शिकायत की. किसी में गंभीर दुष्प्रभाव नहीं पाया गया. मुख्य शोधकर्ता डॉ. ताकानोरी ताकेबे के अनुसार, यह पहला मानव डेटा है और फिलहाल हमने केवल सुरक्षा को परखा है. अगला कदम यह जानना है कि यह तकनीक वास्तव में कितनी प्रभावी ढंग से रक्त में ऑक्सीजन पहुंचा सकती है.

ये तकनीक फेफड़ों की बीमारियों में करेगी मदद

वैज्ञानिकों का मानना है कि EVA तकनीक भविष्य में गंभीर फेफड़ों की विफलता, COPD, या कोविड जैसे मामलों में उपयोगी साबित हो सकती है. विशेष रूप से तब जब वेंटिलेटर या ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) उपलब्ध न हों. गुरुग्राम के सीके बिड़ला अस्पताल के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. कुलदीप कुमार ग्रोवर ने कहा कि अगर यह तकनीक सफल होती है तो यह उन मरीजों के लिए नई उम्मीद हो सकती है जिनके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं और जिन्हें पारंपरिक मशीनों से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही. हालांकि बट ब्रीदिंग शब्द सुनते ही हंसी आ सकती है, लेकिन इस खोज से कई लोगों की जा बचाई जा सकती है.