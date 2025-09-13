NASA की चेतावनी! 14 सितंबर को धरती पर आएगा महातूफान, सूर्य पर दिखा 5,00,000 किमी बड़ा छेद
NASA की चेतावनी! 14 सितंबर को धरती पर आएगा महातूफान, सूर्य पर दिखा 5,00,000 किमी बड़ा छेद

NASA News: नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूरज पर एक बहुत बड़े तितली के आकार के छेद की तस्वीर ली है. इस छेद(कोरोनल होल)से निकलने वाली सौर हवा 14 सितंबर तक धरती तक पहुंचेगी.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:46 AM IST
NASA की चेतावनी! 14 सितंबर को धरती पर आएगा महातूफान, सूर्य पर दिखा 5,00,000 किमी बड़ा छेद

Solar Storm on Earth: NASA की Solar Dynamics Observatory ने सूरज के वायुमंडल में 5,00,000 किमी चौड़ा एक बड़ा छेद देखा है. इस तितली के आकार के छेद की तस्वीर 11 सितंबर को ली गई थी. यह छेद या Coronal Hole सौर हवा की एक लहर धरती की तरफ भेज रहा है जो अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित कर सकता है. कोरोनल होल पर सूरज का चुंबकीय क्षेत्र खुल जाता है जिससे सौर हवाएं अंतरिक्ष में आसानी से निकल पाते हैं. दूरबीन से देखने पर यह छेद गहरे रंग के दिखते हैं क्योंकि इनमें आमतौर पर पाया जाने वाला गर्म प्लाज्मा नहीं होता है.

यह धरती पर कब पहुंचेगा?
वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक, सौर हवा की यह धारा 14 सितंबर को धरती पर पहुंचेगी. जब ये हवाएं धरती से टकराएंगी तो G1 और G2 तक के भू-चुंबकीय तूफान ला सकती है. इन तूफानों से सैटेलाइट और अन्य तकनीकी सिस्टमों पर असर पड़ता है. इस समय इन तूफानों की संभावना रसेल-मैकफेरॉन प्रभाव(Russell-McPherron effect)बढ़ जाती है. इसका मतलब है कि, इस समय Equinox नजदीक होता है तो सूरज और धरती के चुंबकीय क्षेत्रों के बीच संबंध मजबूत हो जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: Red Planet: क्या मंगल ग्रह पर कभी रहते थे लोग? इन 5 जगहों पर मिल सकता है सबसे बड़ा सबूत

कैसे काम करती हैं ये घटनाएं?
सौर गतिकी वेधशाला द्वारा इस तितली के आकार के छेद की जानकारी वैज्ञानिकों के लिए बहुत काम की है. इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि सूरज और धरती का रिश्ता कैसा है. जैसे-जैसे यह सौर हवा धरती के पास आ रही है, वैज्ञानिक इन भू-चुंबकीय तूफान पर नजर रख रहे हैं. G1 से G2 कैटेगरी के संभावित तूफान वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कोरोनल होल से जुड़ी घटनाएं कैसे काम करती हैं.

यह भी पढ़ें: 74,000 साल पहले इंसानों ने देखा था धरती का सबसे भयानक दिन, महाविस्फोट से अंधेरे में डूब गई थी पूरी दुनिया

इससे क्या जानकारी मिलेगी?
सूर्य पर मिला यह तितली के आकार का छेद और उससे निकलने वाली सौर हवा बताती है कि सूरज के वायुमंडल में कुछ हलचल हो रही है. वैज्ञानिक लगातार धरती के स्पेस वातावरण पर इन सौर घटनाओं के असर पर निगरानी रखे हुए हैं. यह तितली के आकार का छेद अभी भी वैज्ञानिकों की दिलचस्पी का कारण बना हुआ है औज जैसे-जैसे धरती के पास आएगा इसके बारे में और भी जानकारियां मिलेगी.

