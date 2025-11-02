सुलझने वाला है ब्लैक होल का सबसे बड़ा रहस्य, धरती से 3 गुना बड़ा कैमरा दिखाएगा Photon Ring की तस्वीर

Black Hole News: ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के सबसे अनोखे और खतरनाक चीज में से एक हैं. ये अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां Gravity इतनी खतरनाक होती है कि लाइट भी इससे बचकर वापस नहीं आ सकती. वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एलेक्स लुप्सास्का इन्हीं ब्लैक होल के एक बड़े रहस्य को उजागर करना चाहते हैं जो है फोटॉन वलय(Photon Ring).

क्या है फोटॉन वलय?

फोटॉन वलय या Photon Ring ब्लैक होल के चारों तरफ एक प्रकाश का बेहद पतला प्रभामंडल है. भोतिकविदों का अनुमान है कि प्रकाश के कण जिन्हें फोटॉन कहा जाता है, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में गिरे बिना उसके किनारे से गुजर सकते हैं. ये फोटॉन ब्लैक होल से दूर जाने से पहले एक या एक से ज्यादा बार उसकी परिक्रमा करते हैं. यहीं परिक्रमा करता हुआ प्रकाश फोटॉन वलय बनता है.

लुप्सास्का का इसपर क्या कहना है?

लुप्सास्का कहते हैं कि, Photon Ring को देखना और पुष्टि करना कि यह सच में परिक्रमा करते फोटॉनों द्वारा निर्मित होता है, इस बात का पक्का सबूत होगा कि हम जिस वस्तु को देख रहे हैं वह असलियत में एक ब्लैक होल है. इसकी खोज से Einstein के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत(Theory of Relativity)के बारे में हमारे विचारों की जांच हो सकेगी.

क्या है ब्लैक होल एक्सप्लोरर मिशन?

इस मिशन को जानने के लिए लुप्सास्का Black Hole Explorer मिशन के वैज्ञानिक हैं. इश मिशन का लक्ष्य 2031 में धरती की कक्षा में एक अंतरिक्ष आधारिक रेडियो दूरबीन स्थापित करना है. धरती पर मौजूद अन्य दूरबीनों के साथ मिलकर यह लगभग धरती के आकार का 3 गुना बड़ा एक शक्तिशाली दूरबीन बना देगा. यह हमें ब्लैक होल को घूमते हुए और उसके चारों ओर पदार्थ को चक्कर लगाते हुए देखने की सुविधा भी देगा जिससे हम समझ पाएंगे कि ये कैसे इतनी अधिक ऊर्जा पैदा करते हैं.

AI का बढ़ता महत्व

लुप्सास्का हाल ही में AI की क्षमताओं से भी प्रभावित हुए हैं. उन्होंने बताया कि, कैसे एक बड़े भाषा मॉडल GPT-5 प्रो ने कुछ ही मिनटों में उनके एक जटिल शोध पत्र का निष्कर्ष निकाल दिय जिस पर उन्होंने हफ्तों तक काम किया था. अक्टूबर में वह OpenAI फॉस साइंस में भी शामिल हो गए जहां वह ब्लैक होल पर शोध जारी रखेंगे.