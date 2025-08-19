पुतिन का मास्टरप्लान...2036 से पहले शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा रूस, तैयार है अगला टारगेट

Venus Planet Mission: रूस 2036 से पहले वेनेरा-डी अंतरिक्ष मिशन को फिर से शुक्र ग्रह(Venus)पर भेजने की योजना बना रहा है. सरकारी मीडिया ने रविवार को बताया कि इस मिशन को लेकर तैयारियां शुरु हो चुकी हैं. रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के ग्रह भौतिकी विभाग के प्रमुख ओलेग कोराबलेव ने तास समाचार एजेंसी के हवाले से कहा कि, यह मिशन अब देश के नए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है. इस मिशन पर काम जनवरी 2026 से होगा.

इसमें कितना समय लगेगा?

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिक कोराबलेव ने बताया कि, इस मिशन की डिजाइनिंग में 2 साल लगेंगे. इस काम के लिए रूस की अंतरिक्ष कंपनी लावोचकिन एसोसिएश के साथ मिलकर तैयारियां शुरु हो चुकी हैं. आगे उन्होंने ये भी बताया कि, लॉन्च की तारीख डिजाइनिंग का काम पूरा होने के बाद तय की जाएगी.

क्या है वेनेरा-डी मिशन?

इस मिशन के 3 मुख्य हिस्से होंगे जिसमें एक लैंडर जो सतह पर उतरेगा, एक बैलून प्रोब जो वायुमंडल में उड़ेगा, एक कक्षीय यान जो शुक्र के चारों ओर चक्कर लगाएगा. इस साल की शुरुआत में ही लेव जेलेनी ने कहा था कि, यह मिशन 2034 या 2035 से पहले लॉन्च होने की संभावना कम है. शुक्र ग्रह सूरज से दूसरा सबसे करीबी ग्रह है जिस वजह से इसे धरती की जुड़वा बहन भी कहा जाता है.

कौन-कौन गया था स्पेस?

इस महीने की शुरुआत में अमेरिका, जापान और रूस के चार अंतरिक्ष यात्रियों ने NASA के रोटेशन मिशन के तहत ISS पर सफलतापूर्वक डॉकिंग की. 2 अगस्त को NASA ने बताया कि, लगभग 15 घंटे की यात्रा के बाद यह दल ISS पहुंचा. क्रू 11 नाम की टीम में 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जिनके नाम, जेना कार्डमैन और माइक फिन्के(NASA), किमिया यूई(Japan)और ओलेग प्लाटोनोव(Russia).

