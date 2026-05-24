आसमान से मंडराया मौत का खतरा! 40 हजार लोगों ने रातों-रात छोड़ा घर, जानिए क्या है वो 'साइलेंट किलर' जिससे सहमा अमेरिका

Science News: एक जहरीले केमिकल के लीक होने की आशंका ने 40,000 लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. केमिकल लीक का खतरा इतना गंभीर हो गया कि लगभग 40 हजार लोगों को आनन-फानन में अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा. दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बड़ा केमिकल इमरजेंसी का मामला सामने आया है. ऑरेंज काउंटी के गार्डन ग्रोव इलाके में स्थित जीकेएन एयरोस्पेस फैक्ट्री में एक बड़ा स्टोरेज टैंक के ओवरहीट यानी हद से ज्यादा गर्म होने के बाद खतरनाक गैस का रिसाव शुरू हो गया. टैंक के फटने या उसमें ब्लास्ट होने के डर से प्रशासन ने आस-पास के कई शहरों से लगभग 40,000 निवासियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है.

एमरजेंसी टीमें लगातार टैंक को ठंडा करने में लगी हुई हैं, जिससे किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके. यह खतरा गार्डन ग्रोव, अनाहेम, स्टैंटन, साइप्रस, बुएना पार्क और वेस्टमिंस्टर जैसे कई इलाकों तक फैल गया है.

क्या है मिथाइल मेथाक्राइलेट MMA?

जिस केमिकल की वजह से 40,000 लोगों को परेशानी बढ़ गई है, उसका नाम मिथाइल मेथाक्राइलेट है. यह एक बिना कलर वाला लिक्विड केमिकल है, जिसका इस्तेमाल एक्रिलिक प्लास्टिक, रेजिन, पेंट, गोंद, दांतों के इलाज की सामग्री और हवाई जहाज की खिड़कियां बनाने में किया जाता है. इसकी गंध हल्की मीठी और फल के जैसी होती है, लेकिन यह बहुत तेजी से हवा में फैलता है, जिससे इसके वेपर्स यानी भाप तेजी से फैल जाते हैं.

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क्यों है यह केमिकल इतना खतरनाक?

मिथाइल मेथाक्राइलेट के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है. आग, चिंगारी या तेज गर्मी के संपर्क में आते ही इसके वेपर्स में भयंकर ब्लास्ट हो सकता है. इसके अलावा इसके साथ दो बड़े खतरे और जुड़े हैं-

थर्मल रनअवे

इस केमिकल में खुद-ब-खुद रिएक्ट करने की शक्ति होती है, जिससे गर्मी पैदा होती है. अगर यह रिएक्शन कंट्रोल के बाहर हो जाए, तो टैंक के अंदर का टेंपरेचर और प्रेशर इतना तेजी से बढ़ने लगता है कि टैंक बम की तरह फट सकता है. फैक्ट्री के टैंक में फिलहाल यही खतरा बना हुआ है.

हेल्थ के लिए खतरनाक

अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी EPA के अनुसार, हवा में फैले इसके वेपर्स अगर शरीर के संपर्क में आएं, तो आंखों, त्वचा, नाक और गले में भयंकर जलन होने लगती है. ज्यादा मात्रा में सांस के जरिए अंदर जाने पर सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी होना और सांस लेने में ज्यादा समस्या हो सकती है.

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काबू पाने की कोशिशें जारी

रिपोर्ट्स के अनुसार फैक्ट्री के इस टैंक में करीब 7,000 गैलन केमिकल मौजूद है. राहत और बचाव कार्य में लगी फायर ब्रिगेड की टीमें रिमोट से चलने वाले पानी के पाइपों के जरिए टैंक को लगातार ठंडा रख रही हैं. साथ ही केमिकल को नालियों या नदियों में बहने से रोकने के लिए चारों ओर रेत की बोरियों की घेराबंदी की गई है. हालांकि टैंक का तापमान थोड़ा स्थिर हुआ है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है.

अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन की तरफ से ग्रीन सिग्नल न मिले, तब तक कोई भी निवासी अपने घरों की तरफ न लौटे.

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