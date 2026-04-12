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Hindi Newsविज्ञानअमेरिका पर टूटने वाली है आसमानी आफत? 200 साल बाद लौट रहे समुद्री दानव से डूब जाएंगे बड़े शहर! आसमान से हफ्तों तक बरसेगी तबाही

अमेरिका पर टूटने वाली है आसमानी आफत? 200 साल बाद लौट रहे समुद्री 'दानव' से डूब जाएंगे बड़े शहर! आसमान से हफ्तों तक बरसेगी तबाही

California Megaflood Risk: वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलिफोर्निया में एक ऐसी बाढ़ आने वाली है, जिसकी कल्पना भी डरावनी है. इसे 'आर्कस्टॉर्म 2.0' नाम दिया गया है और दावा है कि यह किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 12:12 PM IST
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अमेरिका पर टूटने वाली है आसमानी आफत? 200 साल बाद लौट रहे समुद्री 'दानव' से डूब जाएंगे बड़े शहर! आसमान से हफ्तों तक बरसेगी तबाही

California Megaflood Risk: जब हम प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं, तो अक्सर भूकंप या सुनामी का नाम आता है. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कैलिफोर्निया, जो अक्सर सूखे और जंगल की आग के लिए खबरों में रहता है, वह अब एक बिल्कुल उलट आपदा की दहलीज पर खड़ा है, तो क्या आपको यकीन होगा. बहुत से लोग कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है. तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसी चेतावनी दी है, जो किसी भी भूकंप से भी ज्यादा विनाशकारी हो सकती है. वैज्ञानिकों ने इसे 'ArkStorm 2.0' नाम दिया है. इसे लेकर उनका कहना है कि यह मेगा-फ्लड (महाबाढ़) कैलिफोर्निया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकती है. आइए समझते हैं कि आखिर यह बला क्या है और क्यों यह भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है?

क्या है 'ARkStorm' (मेगाफ्लड)?

वैज्ञानिकों के अनुसार, 'ARkStorm' एक ऐसी काल्पनिक लेकिन संभावित स्थिति है, जिसमें हफ्तों तक लगातार भीषण बारिश होती है. इसे बाइबिल जैसी बाढ़ (Biblical Flood) कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी भयावहता हजारों साल पहले की महान प्रलय जैसी हो सकती है. यह स्थिति तब बनती है, जब प्रशांत महासागर से वायुमंडलीय नदियां (Atmospheric Rivers) नमी का विशाल भंडार लेकर कैलिफोर्निया के तट से टकराती हैं.

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कैसे आएगा यह 'तूफानों का महा-तूफान'?

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह कोई एक दिन की बारिश नहीं होगी, बल्कि हफ्तों तक चलने वाला तांडव होगा. इससे आसमान में नमी की एक विशाल 'नदी' बन जाएगी, जो हफ्तों तक कैलिफोर्निया पर पानी बरसाएगी. इतिहास गवाह है कि कैसे 1861-62 में ऐसी ही एक बाढ़ आई थी, जिसने कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली को 300 मील लंबी झील में बदल दिया था. उस समय राज्य की राजधानी सैक्रामेंटो 10 फीट पानी में डूब गई थी.

कितनी बड़ी होगी तबाही?

अगर ऐसा तूफान आता है, तो नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. इस बाढ़ में लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो जैसे बड़े शहर कई फीट पानी में डूब सकते हैं. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इससे 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 83 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा का नुकसान हो सकता है, जो किसी भी बड़े भूकंप से कहीं अधिक होगा. ऐसे समय में लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है और राज्य का बुनियादी ढांचा (बिजली, सड़कें, इंटरनेट) पूरी तरह ठप हो सकता है.

क्या यह वाकई कभी भी आ सकता है?

रिसर्च कहती है कि कैलिफोर्निया में हर 100 से 200 साल में ऐसी महाबाढ़ आती है. पिछला बड़ा तूफान 1862 में आया था. इसके अनुसार, अब हम समय के हिसाब से इसके बिल्कुल करीब हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कब आएगा, यह सवाल नहीं है, बल्कि अब यह तय है कि यह आएगा ही.

इतिहास दोहराने का डर (1862 की बाढ़)

आपको बता दें कि कैलिफोर्निया ने ऐसा मंजर 1861-1862 में देखा था, जब लगातार 43 दिनों तक बारिश हुई थी. उस समय सैक्रामेंटो शहर इतना डूब गया था कि नवनिर्वाचित गवर्नर को शपथ लेने के लिए नाव से जाना पड़ा था. वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण अब ऐसी बाढ़ आने का खतरा दोगुना बढ़ गया है.

क्यों बढ़ गया है खतरा?

वैज्ञानिक इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को कारण मान रहे हैं, क्योंकि इससे गर्म हवा में नमी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है. जिससे 'वायुमंडलीय नदियां' अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो गई हैं. कैलिफोर्निया लंबे समय से सूखे का सामना कर रहा है. यहां की सूखी मिट्टी पानी को सोखने की बजाय रन-ऑफ (तेजी से बहना) पैदा करती है, जिससे अचानक बाढ़ (Flash Floods) का खतरा बढ़ जाता है.

क्या कैलिफोर्निया तैयार है?

यूएसजीएस (USGS) और अन्य एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि वर्तमान बांध और ड्रेनेज सिस्टम इस स्तर की बाढ़ को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. प्रशासन को समय रहते अपनी आपदा प्रबंधन रणनीति (Disaster Management) में बड़े बदलाव करने की जरूरत है, जिससे जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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California Megaflood ArkStormAtmospheric River Storm 2026California 1862 Flood HistoryClimate Change Disaster

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