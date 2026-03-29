क्या महिलाएं अंतरिक्ष में प्रेग्नेंट हो सकती हैं? नई स्टडी में चौंकाने वाला मिला साइंस का जवाब

Can a woman get pregnant in space: क्या महिला अंतरिक्ष में जाकर प्रेग्नेंट हो सकती है? हाल में सामने आई स्टडी में इस संबंध में चौंकाने वाला जवाब मिला है. जिससे दुनिया में एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है.
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Is pregnancy possible in space: दुनियाभर में अंतरिक्ष के प्रति दीवानगी बढ़ती जा रही है. सरकारें ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी अब स्पेस को एक्सप्लोर करने में जुटा है. स्पेसएक्स जैसी कंपनियां तो अब स्पेस टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रही हैं. अंतरिक्ष जाने वाले यात्रियों में महिला-पुरुष दोनों शामिल हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई महिला अंतरिक्ष में गर्भवती हो सकती है? इस मुद्दे पर ताजा स्टडी सामने आई है. आइए जानते हैं कि उसमें क्या सामने आया है.
कम्युनिकेशन बॉयलॉजी जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट, अंतरिक्ष में प्रेग्नेंट होना बेहद मुश्किल है. इसकी वजह ये है कि स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है और जीरो ग्रेविटी में शुक्राणु अपनी दिशा भूल जाते हैं. इसके चलते निषेचन की दर में 30 प्रतिशत तक घट जाती है.
वैज्ञानिकों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मानव शुक्राणुओं को एक माइक्रोग्रेविटी सिमुलेशन चैंबर में डाला. उस चैंबर को महिला प्रजनन तंत्र जैसा व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया गया था. इसके बाद उन्होंने शुक्राणुओं की नेविगेशन क्षमता का परीक्षण किया.
साइंटिस्टों ने पाया कि माइक्रोग्रेविटी में शुक्राणु, महिला प्रजनन तंत्र में नेविगेट करने में संघर्ष करते रहे. जिसकी वजह से उनका अंडाणु तक पहुंचना मुश्किल हो गया.
स्टडी में यह भी पता चला कि अंतरिक्ष की रेडिएशन डीएनए को नुकसान पहुंचाने के साथ ही कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकती है. इससे प्रजनन कोशिकाओं के प्रभावित कर सकती है. साथ ही, माइक्रोग्रेविटी हार्मोन रेगुलेशन को बदल देती है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु की गुणवत्ता कम हो जाती है.
यह स्टडी एडीलेड यूनिवर्सिटी की सीनियर लेक्चरर निकोल मैकफर्सन ने की. उन्होंने कहा, 'जैसे-जैसे चांद और मंगल मिशनों की बातें कल्पना से हकीकत की तरफ बढ़ रही हैं. ऐसे में यह समझना अहम हो जाता है कि इंसान और वे प्रजातियां जिन पर हम निर्भर हैं, उन वातावरणों में सफलतापूर्वक प्रजनन कर सकते हैं या नहीं. यह हमारी सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक जरूरत है.'
उन्होंने बताया, 'जब हमने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिलाया तो शुक्राणु बेहतर तरीके से दिशा निर्धारित कर पाए. प्रोजेस्टेरोन, अंडाणु की कोशिकाओं द्वारा छोड़ा जाने वाला हार्मोन है. यह एक केमिकल सिग्नल की तरह काम करता है और अंडाणु की ओर से ओव्यूलेशन के समय के आसपास छोड़ा जाने वाला जैविक होमिंग बीकन है. शुक्राणुओं की सतह पर रिसेप्टर्स होते हैं जो इस सिग्नल को पहचानते हैं और खुद को उसी दिशा में मोड़कर स्रोत की ओर तैरने लग जाते हैं.'
निकोल मैकफर्सन ने कहा कि यह प्रकृति के सबसे सुंदर नेविगेशन सिस्टम में से एक है. जिससे हमें प्रजनन के बारे में कुछ संभावना लगी है. फिर भी, अभी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि प्रोजेस्टेरोन को अंतरिक्ष में फर्टिलिटी का आसान समाधान बताया जा सके.
बताते चलें कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर पिछले दो दशकों से लगातार इंसान रह रहे हैं. इससे यह साबित हो चुका है कि सुरक्षित वातावरण में स्पेस में जीवन संभव है. वहां पर माइक्रोग्रेविटी की स्थिति होती है. जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को हमेशा तैरते रहने जैसी स्थिति में रहना पड़ता है.
ऐसे विकट हालात में उन्हें विशेष हाइजीन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है. अपनी हड्डियों और मांसपेशियों के नुकसान को रोकने के लिए उन्हें रोजाना कड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है. अब मानव चांद, मंगल पर बस्तियां बसाने की बात कर रहा है.
अगर ऐसा हुआ तो वे बस्तियां एकदम बंद घर जैसी होंगी, जो लोगों को रेडिएशन और अंतरिक्ष के वैक्यूम से बचाने के लिए डिजाइन की जाएंगी. ऐसे में पृथ्वी से बाहर लंबे समय तक जीवित रहने के लिए प्रजनन एक बहुत जरूरी मुद्दा होगा. ऐसा न करने पर वहां रहने वाले लोग अपनी संतानों को जन्म नहीं दे सकेंगे, जिसके बाद वे बस्तियां खत्म हो जाएंगी.