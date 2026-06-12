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क्या बूढ़ी आंखों की रोशनी फिर लौट पाएगी? वैज्ञानिकों ने पहली बार लगाया 'उम्र घटाने वाला' इंजेक्शन, जानें कैसे काम करती है यह तकनीक

Aging Reversal Human Trial: दुनियाभर के वैज्ञानिक लंबे समय से इंसान की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने या उसे पलटने की कोशिश कर रहे हैं. अब इसी क्रम में अमेरिका की बायोटेक कंपनी ने दावा किया है कि उसने पहली बार इंसानों पर ऐसी थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है, जिसका मकसद उम्र बढ़ने से खराब हो रही कोशिकाओं को फिर से जवान बनाना है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:31 AM IST
क्या बूढ़ी आंखों की रोशनी फिर लौट पाएगी? वैज्ञानिकों ने पहली बार लगाया 'उम्र घटाने वाला' इंजेक्शन, जानें कैसे काम करती है यह तकनीक
Image Credit: उम्र थामने की दिशा में बड़ा कदम

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वैज्ञानिकों ने पहली बार लगाया 'उम्र घटाने वाला' इंजेक्शन, जानें क्या है टेक्नोलॉजी
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