क्या बूढ़ी आंखों की रोशनी फिर लौट पाएगी? वैज्ञानिकों ने पहली बार लगाया 'उम्र घटाने वाला' इंजेक्शन, जानें कैसे काम करती है यह तकनीक

Science News: क्या कोई ऐसा इंजेक्शन भी हो सकता है, जो बूढ़ी आंखों की रोशनी को फिर से लौटा सके? बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी का जाना और शरीर का कमजोर होना प्रकृति का नियम माना जाता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयोग शुरू किया है, जो उम्र का हो कम करने का काम करेगा! सुनने में भले ही यह अजीब लगे, लेकिन यह सच है. मेडिकल साइंस में पहली बार, वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनाम कर दिखाया है, हो अभी तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखने को मिलता था
अमेरिका के बोस्टन की बायोटेक कंपनी लाइफ बायोसाइंसेज ने यह ऐलान किया है कि उन्होंने पार्शियल सेलुलर रीप्रोग्रामिंग तकनीक का पहला डोज इंसान को दे दिया है. मेडिकल साइंस में इसे लंबी उम्र से जुड़ी रिसर्च के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है.
इस प्रयोग को ER-100 नाम दिया गया है. ट्रायल के पहले चरण में इसका टेस्ट उन मरीजों पर किया जा रहा है जो ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद और उम्र से जुड़ी आंखों की दूसरी बीमारियों से परेशान हैं. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह थेरेपी आंखों की बूढ़ी हो चुकी कोशिकाओं को फिर से जवान कर देगी, जिससे मरीजों की आंखों की रोशनी लौट आएगी.
यह पूरा ट्रायल हार्वर्ड के जेनेटिसिस्ट डेविड सिंक्लेयर के इन्फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ एजिंग पर आधारित है. इस थ्योरी के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाएं सही तरीके से काम करने के निर्देश भूल जाती हैं. इसके लिए मरीज की एक आंख में सीधे जीन थेरेपी का एक इंजेक्शन दिया जाता है. इंजेक्शन के बाद मरीज को कुछ हफ्तों तक एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती हैं, जो आंख में भेजे गए थेरेपी जींस को एक्टिव करने का काम करती हैं.
इंसानों से पहले चूहों और बंदरों पर हुए ट्रायल में इस तरीके से बूढ़े जानवरों की आंखों की रोशनी वापस लाने में बड़ी सफलता मिली थी.
साल 2006 में जापानी वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने खोजा था कि चार खास प्रोटीन की सहायता से बूढ़ी हो चुकी कोशिकाओं को फिर से शुरुआती स्टेम सेल्स में बदला जा सकता है. इस खोज के लिए उन्हें 2012 में नोबेल पुरस्कार मिला था.
लेकिन पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने पर कोशिकाएं अपनी पहचान खो देती हैं और उनसे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने पार्शियल रीप्रोग्रामिंग तकनीक अपनाई. इस तकनीक में कोशिशा को पूरी तरह से नहीं बदला जाता है, बल्कि उसकी उम्र के कांटे को थोड़ा पीछे घुमा दिया जाता है जिससे आंख की कोशिका अपनी पहचान खोए बिना एक युवा कोशिका की तरह काम करने लगे.
भले ही यह प्रयोग नई उम्मीद जगा रहा हो, लेकिन डॉक्टर इसे हाई-रिस्क भी मान रहे हैं. सबसे बड़ा डर यह है कि अगर यह जींस शरीर में बहुत लंबे समय तक एक्टिव रह गए, तो कोशिकाएं कंट्रोल से बाहर होकर कैंसरा का रूप ले सकती हैं.
रूस भी ऐसी तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी सहायता से लोग बढ़ती उम्र में भी लंबे समय तक बीमार नहीं हो. इसी दिशा में रूस ने वैज्ञानिक प्रोग्राम की भी शुरुआत की है, जिसपर लगभग 26 अरब डॉलर, भारतीय रुपयों में करीब 2.47 लाख करोड़ खर्च कर रहा है. इस प्रयोग का उद्देश्य उम्र बढ़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया की रफ्तार को कम करना है.
पुतिन सरकार ने इस प्रयोग को न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज नाम दिया है. रूसी अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रयोग के तहत ऐसी तकनीकों और समाधानों पर काम किया जाएगा जो शरीर में होने वाले उम्र संबंधी बदलावों को ही कम कर सकें. रिसर्चर्स के अनुसार अगर शरीर की कोशिशाओं और प्रमुख अंगों को ज्यादा समय तक स्वस्थ अवस्था में बनाए रखा जाए, तो कई गंभीर बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है.