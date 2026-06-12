क्या बूढ़ी आंखों की रोशनी फिर लौट पाएगी? वैज्ञानिकों ने पहली बार लगाया 'उम्र घटाने वाला' इंजेक्शन, जानें कैसे काम करती है यह तकनीक

रूस भी ऐसी तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी सहायता से लोग बढ़ती उम्र में भी लंबे समय तक बीमार नहीं हो. इसी दिशा में रूस ने वैज्ञानिक प्रोग्राम की भी शुरुआत की है, जिसपर लगभग 26 अरब डॉलर, भारतीय रुपयों में करीब 2.47 लाख करोड़ खर्च कर रहा है. इस प्रयोग का उद्देश्य उम्र बढ़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया की रफ्तार को कम करना है.

पुतिन सरकार ने इस प्रयोग को न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज नाम दिया है. रूसी अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रयोग के तहत ऐसी तकनीकों और समाधानों पर काम किया जाएगा जो शरीर में होने वाले उम्र संबंधी बदलावों को ही कम कर सकें. रिसर्चर्स के अनुसार अगर शरीर की कोशिशाओं और प्रमुख अंगों को ज्यादा समय तक स्वस्थ अवस्था में बनाए रखा जाए, तो कई गंभीर बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है.