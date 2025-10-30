Advertisement
क्या धूमकेतु या अन्य ग्रहों पर है एलियन की उपस्थिति? वैज्ञानिकों ने खोज निकाला जवाब

वैज्ञानिक लंबे समय से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या धूमकेतु बर्फ में जमे सूक्ष्म जीवों, जिन्हें सूक्ष्मजीव या एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, को अपने साथ ले जा सकते हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:39 PM IST
क्या धूमकेतु 3I/ATLAS अन्य ग्रहों पर एलियन की उपस्थिति मौजूदा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया को जानना है. अगर ऐसा है तो क्या धूमकेतु अपने साथ किसी अन्य ग्रह पर जीवन के अंश लेकर आ सकता है? वैज्ञानिक लगातार इस बात की खोज कर रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में घूमते हुए इसकी बर्फीली परतों के अंदर सूक्ष्मजीव जीवित रह सकते हैं? हालांकि अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 3I/ATLAS इस बात के सुराग दे सकता है कि विभिन्न ग्रहों के बीच जीवन कैसे फैलता है या अन्य ग्रहों पर एलियंस की उपस्थिति है या नहीं. 

धूमकेतु पर जीवन का विचार
वैज्ञानिक लंबे समय से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या धूमकेतु बर्फ में जमे सूक्ष्म जीवों, जिन्हें सूक्ष्मजीव या एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, को अपने साथ ले जा सकते हैं. धूमकेतु छिद्रयुक्त होते हैं और तारों के बीच लंबी यात्राओं के दौरान इन सूक्ष्मजीवों को घातक अंतरिक्ष विकिरण से बचा सकते हैं. 

क्या 3I/ATLAS में एलियंस के अलावा बैक्टीरिया, वायरस भी हो सकते हैं?
3I/ATLAS में जल बर्फ और जटिल कार्बनिक अणु मौजूद हैं. जो जीवन के लिए आवश्यक हैं. इसका बर्फीला केंद्र सूक्ष्मजीवों को विकिरण से बचा सकता है, जिससे गैलेक्सी के अन्य हिस्सों में उत्पन्न जीवन संरक्षित रह सकता है. वहीं आने वाले समय में 3I/ATLAS में क्या है वो भी पता चलेगा.

जीवन के अस्तित्व की चुनौतियां
अंतरिक्ष यात्रा लाखों या अरबों वर्षों तक चल सकती है. सूक्ष्मजीवों को अत्यधिक ठंड, विकिरण और इसके मूल तंत्र से प्रक्षेपण तथा हमारे सौर मंडल में प्रवेश के दौरान टक्करों से बचना होगा. अस्तित्व की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि वे धूमकेतु के अंदर कितने गहराई में हैं.

वैज्ञानिकों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
3I/ATLAS पर जीवन की खोज जीव विज्ञान और ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला देगी. यह पैन्सपरमिया सिद्धांत को सिद्ध करेगा कि जीवन धूमकेतु या एस्टेरॉयड्स के माध्यम से तारा प्रणालियों के बीच फैल सकता है.

अभी तक कोई प्रमाण नहीं
हालांकि अब तक 3I/ATLAS पर जीवन का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है. वैज्ञानिक स्पेक्ट्रल डेटा, धूल और गैस संरचना की जांच कर रहे हैं तथा गैस उत्सर्जन पैटर्न का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जीवन रूपों के कोई संकेत नहीं मिले हैं.

भविष्य के मिशन और अध्ययन
अंतरिक्ष एजेंसियां भविष्य के मिशनों में धूमकेतु की पूंछ और केंद्र तक जांच यान भेजने की योजना बना रही हैं. 3I/ATLAS का निकट अध्ययन धूमकेतु की संरचना और संरचना की समझ बढ़ाकर ऐसे मिशनों की तैयारी में मदद करता है.

एक नया विज्ञान क्षेत्र उभर रहा है
एस्ट्रोबायोलॉजी, अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन, 3I/ATLAS जैसे अंतरतारकीय धूमकेतुओं को शामिल करने के लिए विस्तारित हो रहा है. ये वस्तुएं प्राकृतिक प्रयोगशालाएं हैं जो विशाल आकाशगंगा में जीवन की सीमाओं और संभावनाओं का परीक्षण करने में हमारी मदद करती हैं.

