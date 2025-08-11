Cryonics Technology: क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है इंसान? वो 'क्रायोनिक्स' तकनीक, जिससे इस काम को संभव बनाने की हो रही कोशिश

Can human being come back to life after death: क्या इंसान फिर से ज़िंदा हो सकता है? क्या इंसानों का पुनर्जन्म हो सकता है? सुनने में बेहद हैरान करने वाला सवाल लगता है. लेकिन अब ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि इसे हकीकत का रूप देने की तेजी से कोशिश हो रही है. अब वैज्ञानिक, मौत को मात देने वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं. एक ऐसी तकनीक, जो शरीर को थामे रखती है. वैज्ञानिकों की कोशिश है कि रुकी हुई सांसें फिर से चल सकें और बंद हो चुका दिल फिर से धड़क सके. जो मिट गया है वो फिर से लौट सके यानी मौत को रिवर्स करने वाली टेक्नोलॉजी क्रायोनिक्स. ये अब अरबों डॉलर की साइंटिफिक रेस बन चुकी है. लैब्स, रिसर्च, सुपर-कंप्यूटर, क्रायो-टैंक और इंसानी जिद्द..सब लगे हैं एक ही मिशन में और वो सुपर मिशन है मृत्यु को हराने की जंग.

पुनर्जन्म: मान्यता या वैज्ञानिक संभावना?

मौत के पार जिंदगी की तलाश वो अंतिम सच्चाई है..जिसे हर कोई जानता है पर कोई देखना नहीं चाहता. हर किसी को पता है कि एक दिन सबकुछ यहीं छूट जाएगा. शरीर, सांसें, रिश्ते-नाते और सपने. फिर भी हर दिल के कोने में एक ख्वाहिश छिपी होती है. काश जीवन कभी खत्म न हो. हर कोई यही चाहता है कि मृत्यु का वो पल कभी न आए और अगर आ भी जाए तो बस किसी चमत्कार से फिर से आंखें खुलें और एक नई शुरुआत मिले. पर क्या ऐसा हो सकता है?

क्या वाकई इंसान मरकर फिर से जिंदा हो सकता है?

ये सवाल सदियों से चट्टान की तरह खड़ा है. आखिर पुनर्जन्म का सच क्या है? भारत में पुनर्जन्म सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि सनातन दर्शन का आधार है. गीता में भगवान श्रीकृष्ण का ये कथन कि आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है. इस विश्वास को दृढ़ करता है कि मृत्यु शरीर की होती है आत्मा की नहीं. आत्मा बार-बार नया शरीर धारण करती है और यही है पुनर्जन्म. अब विज्ञान इसी विचार को प्रयोगशाला में ले आया है.

क्या मौत को रोका जा सकता है?

विज्ञान के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो दिमाग, हृदय और शरीर की सभी क्रियाएं स्थायी तौर पर बंद हो जाती हैं. जिसके बाद किसी को वापस जीवित करना असंभव माना जाता है. अभी तक विज्ञान के पास मृत्यु के बाद जीवन को वापस लाने की कोई पक्की और कारगर तकनीक नहीं है.

कल्पना कीजिए, एक ऐसा भविष्य जहां मौत सिर्फ पॉज बटन हो, फुलस्टॉप नहीं. क्या मृत शरीर को भविष्य में फिर से चालू किया जा सकता है? क्या असल ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन हो सकता है?

क्रायो-प्रिजर्वेशन: विज्ञान की सबसे चौंकाने वाली रिसर्च

जर्मनी की कंपनी ने यूरोप की पहली क्रायोनिक्स लैब बनाई है. जहां मृत शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से इस तरह संरक्षित किया जाता है कि शरीर के अंग सड़ें नहीं, कोशिकाएं वैसी की वैसी बनी रहें..जैसे मौत से ठीक पहले थीं. लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन मेडिकल साइंस इतना विकसित हो जाएगा कि इन फ्रीज किए हुए शवों को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा. जरा सोचिए, कोई अभी मरता है तो उसका शरीर फ्रीज किया जाता है और सालों बाद, जब विज्ञान के पास नई तकनीक होगी तब उसे फिर से जीवित कर दिया जाएगा.

पुनर्जन्म के सपने की कितनी कीमत?

पुनर्जन्म की पूरी प्रक्रिया की लागत कोई मामूली बात नहीं है. क्रायो-प्रिजर्वेशन के लिए अलग-अलग अंगों के हिसाब से रेट तय किए जाते हैं. 'टुमॉरो बायो' नाम की ये कंपनी डेड बॉडी को फ्रीज करने के लिए करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपये चार्ज करती है. जबकि सिर्फ ब्रेन को फ्रीज करने के लिए 67 लाख 20 हजार रुपए फीस लेती है. इस प्रोसेस में बॉडी को माइनस 198 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है. जिससे डिकम्पोजीशन प्रोसेस हमेशा के लिए रुक जाती है. इसे 'बायोस्टैसिस' की स्थिति कहा जाता है.

मतलब अगर किसी की मौत हो जाए और वो मौत से पहले इस बात की तैयारी करना चाहे कि उसका शरीर भविष्य में दोबारा जी सके, तो यह एक तरह से इंश्योरेंस फॉर अ सेकंड लाइफ है.. लेकिन है बहुत महंगा. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहां लोग खुद तय कर सकें कि वे कब तक जीना चाहते हैं. जर्मन कंपनी टुमॉरो बायो ने मौत के बाद पुनर्जन्म के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू भी कर दिया है. 650 से ज्यादा व्यक्तियों ने इस सर्विसेज के लिए पेमेंट किया है और मौत के बाद अपने शरीर के फ्रीज होने का इंतजार कर रहे हैं. अब तक टुमॉरो बायो ने 6 लोगों और 5 पालतू जानवरों का क्रायो-प्रिजर्वेशन किया है.

पुनर्जन्म का ये विचार कोई नया नहीं है. इस बारे में डिटेल रिसर्च जरूर नई है. हजारों साल पहले मिस्र की सभ्यता में लोग मानते थे कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन है. वे शवों को ममी बनाकर इस विश्वास के साथ संरक्षित करते थे कि एक दिन वे दोबारा जी उठेंगे. अब आपको जर्मन कंपनी 'टुमॉरो बायो' के क्रायो-प्रिजर्वेशन प्रोसेस के बारे में बताते हैं.

टुमॉरो बायो कंपनी इंसान की मौत के तुरंत बाद क्रायो-प्रिजर्वेशन प्रोसेस शुरू करती है. इसके लिए यूरोपियन शहरों में स्पेशल एम्बुलेंस डेड बॉडी को लैब के मेन सेंटर तक ले जाती है. इसके बाद, शरीर को एक अलग स्टील कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन से भरकर माइनस 198 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, ताकि जरूरी फ्रीजिंग टेम्प्रेचर मेनटेन किया जा सके.

विज्ञान अब तक मरने के बाद जिंदगी को कायम रखने की पक्की तकनीक नहीं ढूंढ सका है. इसीलिए क्रायो-प्रिजर्वेशन जैसी तकनीक पर अब भी रिसर्च लगातार चल रही है. जरा सोचिए, किसी की मौत हो चुकी हो. लेकिन शरीर फिर भी ज़िंदा हो .इंसान मौत के बाद अपने सुनहरे भविष्य का इंतज़ार कर रहा हो. ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बातें नहीं हैं.

वैज्ञानिकों के मुताबिक ये भविष्य की हकीकत बनने वाला है. हज़ारों लोग मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने की तैयारी कर चुके हैं और सैकड़ों लोगों को पहले ही फ्रीज करके रख दिया गया है. ये उस दिन के लिए एक होल्ड बटन है जब इंसान विज्ञान से मौत को मिटा सकेगा. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि लोग मरने से पहले ही इसके लिए पैसे भर रहे हैं. हज़ारों लोगों ने मौत के बाद की लाइफ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है.

क्रायोनिक्स: मौत के बाद की ज़िंदगी की आखिरी कोशिश

कल्पना कीजिए कि किसी की मौत हो जाती है..और दिल धड़कना बंद कर देता है. शरीर ठंडा पड़ जाता है और सांसें थम जाती हैं. लेकिन इसके बाद भी सब कुछ खत्म नहीं होता. ये अंत नहीं है बल्कि एक और शुरुआत की उम्मीद हो सकती है. क्योंकि आज की दुनिया में विज्ञान ने ऐसा एक दरवाज़ा खोल दिया है जिसे क्रायोनिक्स कहते हैं. वो तकनीक जो कहती है कि मरने के बाद भी वापसी मुमकिन है. ये सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि ये एक प्रयोग बन चुका है.

साल 2023 तक पूरी दुनिया में 500 से ज़्यादा लोगों को क्रायो-प्रिजर्वेशन तकनीक के ज़रिए फ्रीज़ किया जा चुका है. माइनस 196°C पर, लिक्विड नाइट्रोजन के भीतर उनके शरीर को क्रायो-प्रिज़र्व कर दिया गया है. उन्हें मौत के बाद संभाल कर रखा गया है. यही नहीं, 1500 से लेकर 5500 लोग ऐसे हैं, जो पहले से ही क्रायोनिक्स के लिए रजिस्टर कर चुके हैं. इन लोगों ने बाकायदा पैसे दिए हैं ताकि जब उनकी मौत हो तो उनके शरीर को उसी पल फ्रीज़ कर दिया जाए.

ताकि जब विज्ञान एक दिन इतना विकसित हो जाए कि वो मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सके और उन्हें वापस ज़िंदगी दी जा सके. यानी जो लोग मर रहे हैं उन लोगों ने अपने जीवन में ही ये फैसला कर लिया है कि मरने के बाद उनके शरीर को ऐसे संरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में जब विज्ञान मौत को हराने लगे तो वो दोबारा इस दुनिया में लौट सकें. क्योंकि ऐसी संभावना है कि भविष्य में ये अपने उसी शरीर में दोबारा जन्म ले सकते हैं..जैसा कि 'टुमॉरो बायो' नाम की जर्मन कंपनी दावा कर रही है.

इन देशों में चल रही शोध

ये कोई एक देश की बात नहीं है. अमेरिका से लेकर रूस और जर्मनी से लेकर स्विट्जरलैंड तक दुनिया के ये शक्तिशाली देश आज क्रायोनिक्स पर खुलकर रिसर्च कर रहे हैं. दुनियाभर में वैज्ञानिक क्रायो-प्रिजर्वेशन तकनीक पर काम कर रहे हैं. लैब्स में रिसर्च चल रही है कि कैसे एक मृत शरीर को दोबारा जीवित किया जा सकता है. कैसे शरीर की कोशिकाओं को डी-फ्रॉस्ट करके फिर से सक्रिय किया जा सके.

लैब्स में वैज्ञानिक दिन-रात इस सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश में जुटे हैं कि कैसे एक मृत शरीर को फिर से जिंदा किया जा सकता है. ये लड़ाई सिर्फ मौत पर काबू पाने की कोशिशों तक सीमित नहीं है…अब इंसान अब बुढ़ापे को भी हराने में लगा है.

सदियों से दुनिया ने माना कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम और शाश्वत सत्य है. लेकिन अब विज्ञान कह रहा है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है..इसीलिए वैज्ञानिक और रिसर्च लैब्स अब मौत को बीमारी मान रहे हैं. जिसे वक्त मिलने पर ठीक किया जा सकता है. इस सच को विज्ञान और कल्पना के बीच की सबसे खतरनाक लड़ाई भी कह सकते हैं. सवाल बड़ा है. क्या इंसान खुद को अमर कर पाएगा या ये सब सिर्फ एक छलावा है? इसी सवाल के जवाब की तलाश में वैज्ञानिक क्रायोनिक्स, एंटी-एजिंग टेक्नोलॉजी, और लॉन्ग-जेविटी साइंस की दिशा में आज तेजी से रिसर्च कर रहे हैं..ROLL PKG

इंसान, विज्ञान और क्रायोनिक्स का भविष्य

मौत क ऐसा सच जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया..जो हर जीवन की अंतिम सीमा है. लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या इंसान एक दिन इस अंतिम सीमा को भी पार कर सकेगा? इस सवाल के जवाब की तलाश ने दुनिया के सबसे तेज़ दिमागों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है. क्रायोनिक्स, एंटी-एजिंग टेक्नोलॉजी, और लॉन्ग-जेविटी साइंस की दिशा में आज तेजी से रिसर्च हो रही है.

इंसानी लालसा: उम्र से परे जीने की चाह

इंसान की सबसे पुरानी और सबसे गहरी इच्छाओं में से एक रही है लंबे समय तक जीवित रहना. हम सदियों से अमरता की कहानियां सुनते आए हैं. संजीवनी बूटी, कल्पवृक्ष, सोमरस. हर सभ्यता में, हर युग में अमर होने का सपना किसी न किसी रूप में जीवित रहा है. लेकिन आज…ये सपना सिर्फ धार्मिक ग्रंथों या मिथकों तक सीमित नहीं रहा. आज विज्ञान इस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए प्रयोगशालाओं में जुटा है.

एंटी-एजिंग और लॉन्ग-जेविटी की दौड़

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और संस्थान अब बुढ़ापे को बीमारी मानने लगे हैं. और बीमारियों का इलाज तो विज्ञान हमेशा से करता आया है. 2024 में एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स और तकनीकों का वैश्विक बाजार 6 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का था. 2033 तक ये बाजार 10 लाख 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. दवाइयां, जेनेटिक थेरेपी, स्टेम सेल तकनीक, हॉर्मोन ट्रिटमेंट सबका मकसद एक ही है उम्र को थाम लेना. भारत में भी यह लहर तेजी से बढ़ रही है.

2024 में भारत में एंटी-एजिंग मार्केट का आकार 21,205 करोड़ रुपये था. 2033 तक इसके 34,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. क्योंकि हर कोई यंग दिखना चाहता है..हर कोई वक़्त से आगे चलना चाहता है.

क्रायोनिक्स: मौत के बाद की ज़िंदगी की कोशिश

अब हम आते हैं एक ऐसी तकनीक पर, जिसने कल्पना और विज्ञान के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है जिसे क्रायोनिक्स कहा जाता है. क्रायोनिक्स का मूल विचार साधारण लेकिन बेहद चौंकाने वाला है. जब कोई इंसान मर जाए और उसकी मौत का कारण फिलहाल लाइलाज हो तो उसके शरीर को −196°C पर फ्रीज़ कर दिया जाता है. फिर जब भविष्य में वो बीमारी ठीक की जा सके और शरीर को फिर से जीवित किया जा सके तब उस इंसान को वापस ज़िंदा किया जा सके.

क्रायोनिक्स की शुरुआत

क्रायोनिक्स की शुरुआती कहानी 1967 में लिखी गई. जब डॉ. जेम्स बेडफोर्ड को इस तकनीक से पहली बार संरक्षित किया गया. उसके बाद 1972 में एरिज़ोना में पहली क्रायोनिक्स फैसिलिटी की नींव रखी गई और 1976 में मिशिगन में क्रायोनिक लैब की स्थापना हुई. तब से अब तक क्रायोनिक्स तकनीक ने बहुत लंबा सफर तय किया है. उस एक सपने की दिशा में बढ़ते कदम अब भी उतने ही संजीदा हैं जितने कि पहले थे..

यहां सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल उठता है कि क्या किसी फ्रीज़ किए गए इंसान को दोबारा जीवित किया जा सकता है? अब तक इस प्रक्रिया से कोई भी ऐसा प्रमाणित केस सामने नहीं आया है..जहां कोई संरक्षित शरीर फिर से चल-फिर सका हो. कई वैज्ञानिक मानते हैं कि वो वक्त भी आएगा क्योंकि एक जमाने में हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी रिप्लेसमेंट, आईवीएफ और ऑर्गन क्लोनिंग जैसी प्रक्रियाएं भी असंभव मानी जाती थीं लेकिन आज ये सब आम बात बन चुकी हैं.

क्रायोनिक्स: हकीकत या भ्रम?

क्या क्रायोनिक्स भविष्य में इंसान को अमरता की ओर ले जाएगा? क्या हम 200 साल तक जीवित रहेंगे या ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन जैसा भ्रम है? शायद आज का विज्ञान इसका जवाब न दे सके. लेकिन एक बात साफ है मानव इतिहास में हर क्रांति पहले एक कल्पना ही थी. पहले हवाई जहाज उड़ने का मजाक उड़ाया गया..फिर राइट ब्रदर्स ने इतिहास बदल दिया. वैसे ही क्रायोनिक्स का सफर अभी शुरुआती दौर में है.

नैतिकता, कानूनी स्थिति और विवाद

अमेरिका उन चुनिंदा देशों में है जहां क्रायोनिक्स को एक हद तक कानूनी मान्यता दी गई है. लेकिन शर्त है व्यक्ति को पहले कानूनी रूप से मृत घोषित किया जाना चाहिए. तभी उसके शरीर को संरक्षित किया जा सकता है. दुनिया के बाकी देशों में ये फिलहाल विवाद का विषय है क्योंकि इसमें नैतिकता, धार्मिक विश्वास, और कानूनी जटिलताएं शामिल हैं.

क्रायोनिक्स पर शक करना शायद वाजिब भी है. लेकिन जो बात इस तकनीक को खास बनाती है..वो है उम्मीद. उम्मीद कि मौत के बाद भी कुछ बाकी रह सकता है. उम्मीद कि आज नहीं तो कल विज्ञान एक बार फिर हमें जीवन दे सकेगा. क्योंकि क्रायोनिक्स सिर्फ एक तकनीक नहीं है...ये इंसानी जिजीविषा की कहानी है..मौत के आगे भी ज़िंदा रहने की कहानी.