स्पेस में बस्ती बसाने की तैयारी तो है, पर क्या चांद पर जिंदा रह पाएगा इंसान? शरीर के साथ होता है ये डरावना खेल

Moon Survival Challenges: इंसान की फितरत रही है कि जो चीज उसे दूर से ललचाती है, वह उसे पाने की जिद पकड़ लेता है. बचपन में जिस चांद को हम 'चंदा मामा' कहकर बुलाते थे, आज उसी को अपनी अगली कॉलोनी (Space Base) बनाने की तैयारी चल रही है. नासा का आर्टेमिस-2 (Artemis-2) मिशन हो, या फिर रूस और चीन की चांद पर बिजलीघर बनाने की प्लानिंग, इंसान अब धरती की 'लक्ष्मण रेखा' चीरकर आसमान में घर बसाने को बेताब है.

लेकिन क्या यह इतना सिंपल है? बिल्कुल नहीं. हकीकत यह है कि जिस चांद को हम ठंडी चांदनी और सुकून के लिए जानते हैं, वहां का माहौल इंसान के लिए किसी कालकोठरी से कम नहीं है. वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे ही इंसान पृथ्वी के सुरक्षा कवच से बाहर निकलता है, उसका शरीर किसी 'एलियन' की तरह बर्ताव करने लगता है. चांद पर जाने वाले इंसानों के शरीर में होने वाले उन चौंकाने वाले बदलावों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि चांद पर रहना इंसान के लिए किस तरह और कितना घातक हो सकता है.

हड्डियों और मांसपेशियों का क्या होता है?

धरती पर गुरुत्वाकर्षण (Gravity) की वजह से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहती हैं क्योंकि उन्हें शरीर का वजन उठाना पड़ता है. लेकिन चांद पर ग्रेविटी धरती के मुकाबले सिर्फ 1/6 हिस्सा है. ऐसे में वहां वजन कम महसूस होने के कारण मांसपेशियों का इस्तेमाल कम हो जाता है, जिससे वे कमजोर होने लगती हैं. बिना वजन और दबाव के हड्डियां अपनी डेंसिटी (मजबूती) खोने लगती हैं. अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स हर महीने अपनी हड्डियों का करीब 1 से 2 प्रतिशत हिस्सा खो देते हैं.

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'कॉस्मिक रेडिएशन' का बड़ा खतरा

धरती के पास अपना एक सुरक्षा कवच (वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र) है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है. लेकिन चांद पर ऐसा कुछ नहीं है. चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स सीधे कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर पार्टिकल्स के संपर्क में आते हैं. यह रेडिएशन शरीर के DNA को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसके अलावा, इससे 'रेडिएशन सिकनेस' (उल्टी, थकान) जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.

'मून डस्ट' एक बड़ा दुश्मन

चांद की धूल हमारी धरती की धूल जैसी नहीं है. यह बहुत ज्यादा नुकीली और कांच की तरह धारदार होती है. अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने बताया था कि यह धूल उनके स्पेस सूट पर चिपक जाती थी. अगर यह सांस के जरिए शरीर के अंदर चली जाए, तो फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. इसे 'लूनर हे फीवर' भी कहा जाता है.

आंखों की रोशनी और दिमाग पर असर

बिना ग्रेविटी के शरीर का खून और तरल पदार्थ (Fluids) ऊपर की तरफ, यानी सिर की ओर जाने लगते हैं. इससे चेहरे पर सूजन आ जाती है. चांद पर दिमाग और आंखों पर दबाव बढ़ने से आंखों की रोशनी धुंधली हो सकती है. इसे विज्ञान की भाषा में 'स्पेस-असोसिएटेड न्यूरो-ओकुलर सिंड्रोम' (SANS) कहते हैं.

मानसिक सेहत और अकेलापन

चांद पर रहना एस्ट्रोनॉट्स के लिए सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक परीक्षा भी होता है. धरती से इतनी दूर, एक छोटे से कैप्सूल में बंद रहना और परिवार से दूर होना तनाव और एंग्जायटी पैदा कर सकता है. इसके साथ ही वहां दिन और रात का चक्र धरती जैसा नहीं होता, जिससे सोने का समय बिगड़ जाता है और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है.

रीढ़ की हड्डी का खिंचाव

धरती पर गुरुत्वाकर्षण हमारी रीढ़ को नीचे की ओर दबाकर रखता है, लेकिन अंतरिक्ष में यह दबाव खत्म हो जाता है. गुरुत्वाकर्षण न होने से रीढ़ की हड्डियों के बीच का फासला बढ़ जाता है और हड्डियां सीधी होने लगती हैं. इससे एस्ट्रोनॉट्स की लंबाई 1 से 2 इंच तक बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही पीठ में तेज दर्द की समस्या भी हो सकती है.

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