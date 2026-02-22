Science News: अंतरिक्ष में 'प्यार' कर सकते हैं, लेकिन क्या मुमकिन है संतान पैदा करना? जानिए क्या कहता है विज्ञान

Is It Possible to Have Children in Space: भारत के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला समेत दुनिया में काफी लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं. वे अच्छी तरह जानते हैं कि धरती से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में खुद को जिंदा रखना कितना बड़ा चैलेंज होता है. ऐसे में एक सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है कि क्या कोई कपल अंतरिक्ष में जाकर बच्चे पैदा कर सकता है? अगर हां तो उस बच्चे का स्वरूप कैसा होगा. क्या वह मानवों जैसा दिखेगा या उसके आकार-प्रकार में कोई बदलाव हो जाएगा. आइए आज इन दिलचस्प सवालों का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं.

स्पेस में बच्चे पैदा करना क्यों मुश्किल?

PLOS One जर्नल के मुताबिक, जिस तरह कोई कपल पृथ्वी पर सहज तरीके से गर्भधारण कर बच्चे को जन्म दे देता है. वैसा करना स्पेस में बेहद मुश्किल है. इसकी एक नहीं बल्कि कई सारी वजहें हैं. इनमें पहली वजह पृथ्वी पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण है. यह गुरुत्वाकर्षण हमारी प्रजनन प्रणाली को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. माइक्रोग्रैविटी शुक्राणुओं की गतिशीलता (मोटिलिटी) को बनाए रखती है.

Add Zee News as a Preferred Source

चूंकि स्पेस में ग्रेविटी फोर्स नहीं होती, इसलिए वहां पर शुक्राणु कोशिकाएं अक्सर अपनी दिशा खो सकती हैं. इसके चलते किसी भी कपल के लिए प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण करना बेहद मुश्किल हो सकता है. दूसरी बड़ी वजह स्पेस में वजनहीनता की स्थिति होती है. इसकी वजह से स्पेस में मौजूद व्यक्ति हवा के गुब्बारे की तरह उड़ता हुआ नजर आता है.

खो जाती है कपल की उत्तेजना!

स्टडी के मुताबिक, वजनहीनता के कारण शरीर में रक्त प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होने लगता है. जिससे शारीरिक उत्तेजना में कमी आ सकती है. इसकी वजह से कपल में संबंध बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है. इसका अंजाम यह होता है कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल पाते. जिसके चलते कोई महिला सामान्य रूप से अंतरिक्ष में गर्भधारण नहीं कर सकती.

अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के अलावा, दूसरी बड़ी दिक्कत स्पेस रेडिएशन की भी है. प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूर्य समेत विभिन्न तारों से खतरनाक रेडिएशन निकलती है. ये रेडिएशन मानव समेत सभी जीव-जंतुओं के लिए बेहद खतरनाक होती है. चूंकि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल मौजूद है, जो एक कवच की तरह इन खतरनाक किरणों को धरती पर पहुंचने से रोकने में मदद करता है. इस वजह से धरती पर इनका खास नुकसान नहीं होता.

स्पेस रेडिएशन का बड़ा खतरा

लेकिन अंतरिक्ष में इस तरह का कोई कवच नहीं होता. लिहाजा वहां पर ये अदृश्य किरणें शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाओं पर छोटी गोलियों की तरह प्रहार करती हैं. इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव तनाव होता है. जो जन्म दोष या लंबे समय तक बांझपन का कारण भी बन सकता है. ये रेडिएशन महिलाओं में ओवेरियन फॉलिकल्स की कमी को तेज कर सकता है.

इस ट्रिक से कर सकते हैं बच्चे पैदा?

तो क्या स्पेस में जाकर कोई कपल गर्भधारण और बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकता? इस सवाल का स्पष्ट जवाब अब तक वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं. हालांकि स्पेस से लौटने के बाद महिला-पुरुष सामान्य तरीके से धरती पर बच्चों को जन्म दे सकते हैं. स्टेम सेल रिपोर्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर कई महीनों तक कुछ चूहे एक्सपेरिमेंट के लिए रखे थे. जब वे चूहे वापस लाए गए तो पता चला है कि उन चूहों के शुक्राणु पृथ्वी पर लौटने के बाद भी स्वस्थ बच्चे पैदा कर सकते हैं. इससे यह भी साबित हुआ कि अंतरिक्ष में सामान्य तरीके से तो नहीं लेकिन IVF तकनीक के जरिए वहां पर बच्चों को जन्म अवश्य दिया जा सकता है.