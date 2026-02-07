किडनी ट्रांस्पलांट का डर खत्म! वैज्ञानिकों ने बनाई 'यूनिवर्सल किडनी', जो हर ब्लड ग्रुप में होगी फिट

Kidney Transplant: पिछली 10 सालों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों को एक ऐसी सफलता मिली है जो हजारों लोगों की जान बचा सकती है. अब किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले मरीज को किडनी दे सकेगा. इससे किडनी के लिए सालों इंतजार करने वाले मरीजों को बहुत राहत मिलेगी. कनाडा और चीन के वैज्ञानिकों ने इस यूनिवर्सल किडनी को तैयार किया है जिसे किसी भी मरीज का शरीर बिनी किसी समस्या के स्वीकार कर सकता है. वैज्ञानिकों ने इस खास किडनी का टेस्ट ऐसे व्यक्ति पर किया जो ब्रेन डेड हो चुका था.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक स्टीफन विथर्स ने इस खोज पर खुशी जताते हुए कहा, 'यह पहली बार है जब हमने इंसान के शरीर में इस तकनीक को सफल होते देखा है'. इससे यह समझने में बहुत मदद मिलेगी कि मरीजों के इलाज को लंबे समय तक बेहतर और सफल कैसे बनाया जाए.

यह भी पढ़ें: बिना युद्ध, बिना हमला...कैसे रातों-रात वीरान हो गया सोने जैसा चमकता यह शहर? वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है मरीजों की सबसे बड़ी मुश्किल?

अभी के समय में किडनी ट्रांस्प्लांट के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिनका ब्लड ग्रुप O है, उन्हें किडनी मिलने में सबसे ज्यादा समय लगता है. किडनी के इंतजार में बैठे आधे से ज्यादा मरीज O ब्लड ग्रुप वाले ही होते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि O ग्रुप की किडनी किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले को दी जा सकती है जिससे इसकी हमेशा कमी बनी रहती है.

बहुत मुश्किल है मौजूदा तरीका

आज भी अलग-अलग ब्लड ग्रुप के बीच ट्रांसप्लांट मुमकिन है लेकिन वह तरीका बहुत पेचीदा है. इसमें मरीज के शरीर को दूसरे ब्लड ग्रुप का अंग अपनाने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है. यह पुराना तरीका बहुत समय लेता है और इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है. साथ ही यह काफी रिस्की भी है और इसमें जीता-जागता डोनर चाहिए होता है क्योंकि मरीज को ट्रांसप्लांट के लिए तैयार करने में काफी समय लगता है.

कैसे बदला ब्लड ग्रुप?

वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला है जिससे Type A ब्लड ग्रुप वाली किडनी को Type O में बदला जा सकता है. इसके लिए उन्होंने खास तरह के एंजाइम का इस्तेमाल किया है. वैज्ञानिक इसे छोटी कैंची की तरह मानते हैं. यह कैंची किडनी की सतह पर मौजूद उन शुगर कणों को काट देती है जो उसे A ब्लड ग्रुप का बनाते हैं. जब ये कण कट जाते हैं तो किडनी O ग्रुप जैसी बन जाती है.

अब भी बाकी है चुनौती

तीसरे दिन के बाद बदली हुई किडनी ने फिर से Type A वाले लक्षण दिखाना शुरू कर दिए, यानी शरीर को पता चलने लगा कि यह किडनी अलग है. अच्छी खबर यह थी कि शरीर ने इस किडनी पर हमला तो किया लेकिन वह बहुत हल्का था. शरीर उस किडनी के साथ तामलेम बिठाने की कोशिश कर रहा था. यह डॉक्टरों के लिए एक बड़ा संकेत है कि भविष्य में इसे पूरी तरह सफल बनाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: अंटार्किटिका में बर्फ के बीचों-बीच से निकल रहा है खून, दुनिया में और कहीं नहीं मिलता ऐसा नजारा

वैज्ञानिक आजमा रहे हैं कई तरीके

वैज्ञानिक इस कोशिश में हं कि क्या सूअर की किडनी को इंसान के शरीर के लायक बनाया जा सकता है. इसके अलावा वैज्ञानिक ऐसी नई दवाइयां तैयार कर रहे हैं जो शरीर को बाहरी अंग अपनाने में मदद करें. इस खोज से उन हजारों मरीजों की जिंदगी बदल सकती है जो सालों से डोनर का इंतजार कर रहे हैं.