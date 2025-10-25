11 करोड़ साल बाद बाहर आई 'डायनासोर ममी'! वैज्ञानिक पड़े सुन्न, बोले- ये तो जिंदा...

Dinosaur Mummy Found: कनाडा के अल्बर्टा में माइनर्स को 11 करोड़ साल पुराना नोडोसॉर डायनासोर की जीवाश्म मिला है. यह फॉसिल इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित है कि इसमें उसकी त्वचा, कवच और अंदरूनी अंग तक शामिल हैं.
110 Million Year Old Fossil: जीवाश्म विज्ञानी इस खोज को जीवन में एक बार होने वाली घटना बता रहे हैं. कनाडा में Miners को एक डायनासोर के अवशेष मिले हैं जो इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित है कि इसे ममी कहा जा रहा है. इस नमूने में ना केवल एक बेजोड़ झलक देता है जो 11 करोड़ साल पहले धरती पर घूमते थे. यह जीवाश्म अब अल्बर्टा के रॉयल टायरेल संग्रहालय में रखा गया है और ये नोडोसॉर परिवार का है जो क्रेटेशियल काल के दौरान धरती पर घूमने वाले भारी-भरकम कवच वाले शाकाहारी जीव थे.
कैसे हुई ये खोज?
यह खोज अचानक तब हुई जब फोर्ट मैकमरे के पास सनकोर मिलेनियम खदान में मजदूर में मजदूर ड्रिलिंग कर रहे थे. कोयले या आम चट्टान की जगह उन्हें समुद्री मिट्टी में दबा हुआ नोडोसॉर का पत्थर जैसा शरीर मिला. फ्यूचूरा साइंसेज के अनुसार इसका बचाव इतना अद्भुत है कि इसमें बाहरी त्वचा के पैटर्न पूरी तरह उभरी हुई हड्डियां और अंदरूनी बनावट के निशान भी शामिल हैं. वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि जब यह डायनासोर जिंदा था तब इसका वजन लगभग 1400 किलो था.
खोज में क्या-क्या मिला?
डायनासोर के शरीर का ज्यादातर भाग बच गया है. हालांकि, उसकी पूंछ, पिछले पैर और एक अगला पैर का कुछ हिस्सा नहीं मिला है. फिर भी जो बचा है उसे अब तक का सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित नोडोसॉर कहा जा रहा है. यह बात मार्क मिशेल नाम के तकनीशियन ने बताई जिन्होंने इस जीवाश्म पर रिसर्च के लिए सालों तक काम किया.
कैसे मरा होगा ये डायनासोर?
वैज्ञानिकों का कहना है कि नोडोसॉर पानी के पास मरा होगा और फिर समुद्र की गहराई में चला गया. वहां समुद्र के खनिजों ने लाश को तुरंत ही ढक दिया. इससे उसका बारही कवच और अंदर की बनावट पूरी तरह से गलने से पहले ही बच गई. इस बात का सबूत त्वाच और कवच के अंदर मिली समुद्री मिट्टी से मिलता है.
इस डायनासोर के बारे में क्या जानकारी मिली?
इस जीवाश्म नोडोसॉर जो बोरेलोपेल्टा नाम से पहचाना गया. यह कवट वाले डायनासोर की प्रजाति थी जो अपने टैंक जैसे शरीर और सिर्फ पेड़-पौधे खाने के लिए जाने जाते थे. इसकी कुल लंबाई 5.5 मीटर और वजन लगभग 1.3 टन था. इसका मतलब यह जानवर अपने समय के माहौल में शक्तिशाली और मजबूत मौजूदगी रखता था. इस त्वचा पर खास तरह के शल्क पैटर्न और कवचदार प्लेटें सुरक्षित हैं. इस खोज से पता चलता है कि, ये कैसे चलते होंगे, अपने वातावरण में कैसे रहते होंगे और शिकारियों से अपनी रक्षा कैसे करते होंगे.