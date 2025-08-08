सांस के मरीजों को लिए चेतावनी! कनाडा की आग इस देश के लोगों को कर सकती है बीमार, नई मुसीबत बना ब्लैक कार्बन
Canada Wildfire: कनाडा के जंगल में लगी भीषण आग का धुंआ अब अटलांटिक महासागर को भी पार कर चुका है. यह धुंआ 5000 किमी से भी ज्यादा दूर तक फैल चुका है जिससे यूरोप के कई शहर धुंध से ढक चुके हैं. पिछले 24 घंटे से यूरोप के पूर्वी हिस्से में ये धुंध देखी जा रही है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:32 PM IST
Wildfires in Canada: कनाडा के बीच और उत्तरी हिस्सों जैसे मैनिटोबा, सस्केचेवान और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में भयंकर आग लगी थी. इसी आग का धुआं अटलांटिक महासागर को पार करके यूरोप तक पहुंच गया है. 5 से 8 अगस्त के बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में इस धुएं को पश्चिमी यूरोप तक पहुंचते हुए देखा गया. इस साल कनाडा के जंगलों में आग लगने की घटना काफी ज्यादा हुई हैं. 

कितना जला जंगल?
इस साल की शुरुआत से ही कनाडा के जंगलों में आग लगने की घटना में बढ़ोतरी हुई है. इसमें अब तक 6.6 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुके हैं जो पिछले साल की तुलना में 140 प्रतिशत ज्यादा है. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि तेज हवाओं और हवा के दबाव की वजह से धुआं लगभग 9000 मीटर की ऊंचाई पर अटलांटिक को भा पार कर गया.

कौन सा देश इससे परेशान?
ब्रिटेन के मौसम विभाग ने सोशल मीडिया पर बताया, आज आसमान में धुंध दिखी, ये सिर्फ बादल नहीं हैं बल्कि कनाडा के जंगलों में लगी आग का धुआं है जो हजारों किमी दूर से आया है. हालांकि इस धुएं की वजह से हवा की गुणवत्ता पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है लेकिन यूरोप के कई शहरों में आसमान का नजारा बदल गया.

बचने के लिए क्या किया जा रहा है?
NASA और कोपरनिकस जैसी संस्थाएं इस धुएं पर लगाता नजर रख रही हैं क्योंकि इसमें ब्लैक कार्बन बहुत ज्यादा है. Black Carbon जलवायु का बहुत गर्म करता है. हालांकि अभी हवा की गणवत्ता पर इसका असर कम है, लेकिन अधिकारियों ने सांस की समस्या से जूझ रहे लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है. 

FAQ
1- कनाडा में लगी आग का धुआं कहां तक पहुंच गया?
Ans: ये धुआं अटलांटिक महासागर को पार करके यूरोप तक पहुंच गया.

2- ये धुआं इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है?
Ans: क्योंकि इसमें ब्लैक कार्बन की मात्रा बहुत अधिक है जो जलवायु को गर्म करती है.

3- इस खतरे के लिए क्या सलाह दी गई है?
Ans: सांस के मरीजों को सावधान रहने की सलाह दी गई है. 

