खदान बंद होने के ठीक पहले मिला 'कुबेर का खजाना'! बर्फीली जमीन से निकला 158 कैरेट का दुर्लभ पीला हीरा, कीमत...

कनाडा की मशहूर 'डायविक डायमंड माइन' ने अपने 20 साल से अधिक के इतिहास को समाप्त करने (बंद होने) से ठीक पहले 158.20 कैरेट का एक अत्यंत दुर्लभ और विशाल पीला हीरा खोजकर इतिहास रच दिया है.
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कनाडा की मशहूर डायविक डायमंड माइन (Diavik Diamond Mine) ने अपने संचालन के अंतिम चरण में एक ऐसी खोज की है जिसने पूरी हीरा उद्योग का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. खदान बंद होने से ठीक पहले यहां से 158.20 कैरेट का बेहद दुर्लभ पीला हीरा मिला है. यह खोज अप्रैल 2026 में हुई, जब खदान अपने 20 साल लंबे उत्पादन सफर को समाप्त करने की तैयारी कर रही थी.
विशेषज्ञों के अनुसार यह हीरा न केवल अपने आकार के कारण खास है, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डायविक खदान मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले सफेद हीरों के लिए जानी जाती रही है. ऐसे में इतना बड़ा पीला हीरा मिलना बेहद दुर्लभ घटना मानी जा रही है.
इस दुर्लभ हीरे का वजन 158.20 कैरेट है, जो इसे दुनिया के चुनिंदा बड़े पीले हीरों की श्रेणी में शामिल करता है. डायविक खदान के इतिहास में यह पांचवीं बार है जब 100 कैरेट से बड़ा पीला हीरा मिला है.
विशेषज्ञों का कहना है कि खदान के पूरे उत्पादन इतिहास में पीले हीरों की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से भी कम रही है. यही वजह है कि यह खोज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है. यह दुर्लभ रत्न उन विशेष भूवैज्ञानिक परिस्थितियों का परिणाम माना जा रहा है जो कनाडा के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद किम्बरलाइट पाइप्स के नीचे पाई जाती हैं.
इस शानदार पीले हीरे को खदान की सबसे यादगार खोजों में से एक माना जा रहा है और इसे डायविक के 20 वर्षों के सफल सफर का प्रतीक बताया जा रहा है.
डायविक डायमंड माइन कनाडा के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित है और यह आर्कटिक सर्कल से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है. कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद यह खदान उत्तरी कनाडा की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है.
वर्ष 2003 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद से इस खदान ने 150 मिलियन कैरेट से अधिक हीरों का उत्पादन किया. दो दशकों तक चली इस परियोजना को उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्पादक खनन परियोजनाओं में गिना जाता है.
खदान के संचालन के दौरान आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया. अत्यधिक ठंडे वातावरण में पानी के प्रबंधन के लिए विशेष डाइक सिस्टम और ऊर्जा आपूर्ति के लिए विंड-डीजल पावर सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह 158 कैरेट का पीला हीरा केवल एक कीमती रत्न नहीं है, बल्कि आधुनिक आर्कटिक इंजीनियरिंग और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की सफलता का भी प्रतीक है.
डायविक खदान ने यह दिखाया कि अत्यंत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी आधुनिक तकनीक और सही योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर खनन कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है. यही कारण है कि इस खदान को वैश्विक हीरा उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है.
अप्रैल 2026 में उत्पादन बंद होने के बाद अब खदान को औपचारिक रूप से बंद करने और भूमि पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह प्रक्रिया कम से कम वर्ष 2029 तक जारी रहने की उम्मीद है.
इस दौरान खदान क्षेत्र को धीरे-धीरे प्राकृतिक स्थिति में लौटाने का प्रयास किया जाएगा. स्थानीय आदिवासी समुदायों, पर्यावरण विशेषज्ञों और नियामक संस्थाओं के साथ मिलकर एक विस्तृत क्लोजर प्लान तैयार किया गया है.
इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खनन कार्य समाप्त होने के बाद भूमि फिर से एक आत्मनिर्भर और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में बदल सके. यह प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
158.20 कैरेट का यह पीला हीरा डायविक खदान के इतिहास का अंतिम बड़ा अध्याय साबित हो सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार इतनी बड़ी और दुर्लभ खोज किसी भी खदान के लिए असाधारण उपलब्धि होती है.
खदान का उत्पादन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन यह शानदार पीला हीरा आने वाले वर्षों तक डायविक की विरासत को जीवित रखेगा. साथ ही यह वैश्विक रत्न उद्योग के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा.
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