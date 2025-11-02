Advertisement
विज्ञान

धरती का सबसे पुराना पानी: कनाडा के वैज्ञानिकों ने चखा 260 करोड़ साल पुराना स्वाद, पीते ही बोले ये तो...

Oldest Water on Earth: कनाडा के नीचे 2.6 अरब साल पुराना पानी मिला जिसे दुनिया का सबसे पुराना पानी माना जा रहा है. इस प्राचीन जलस्रोत ने ना सिर्फ धरती के इतिहास को नए सिरे से लिखा बल्कि इसने एक ऐसी छिपी दुनिया का खुलासा किया जहां सूरज की रोशनी के बिना जीवन भी संभन नहीं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 02, 2025, 12:34 PM IST
Science News: कनाडा की एक खदान के मीलों नीचे वैज्ञानिकों ने अनोखी खोज की है, वह है अरबों साल पुराना पानी. इस खोज से वैज्ञानिक हैरान रह गए हैं, ना सिर्फ इसलिए कि यह पानी बहुत पुराना है बल्कि इसलिए भी कि इसने खुलासा किया है कि असंभव लगने वाली जगहों पर भी जीवन हो सकता है. नेचर पत्रिका में प्रकाशित इस खोज में धरती की गहरी जैवमंडल(Deep Biosphere)की हमारी समझ को बदल दिया है और यह हमारे ग्रह से बाहरी जीवन की संभावनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है. 

कैसे हुई यह खोज?
2016 में प्रोफेसर बारबरा शेरवुड लोलर के नेतृत्व में भूवैज्ञानिकों की टीम धरती के छिपे जीवन के बारे में जानने के लिए एक कनाडाई खदान में लगभग 3 किमी नीचे गई. उन्हें जो भी मिला वह उम्मीद से ज्यादा था. टीम को वहां मिला बहता हुआ पानी जो लगभग 2.6 अरब सालों से चट्टान के अंदर बंद था. यह पानी किसी शांत तालाब की तरह नहीं था बल्कि चट्टान से सक्रिय रूप से उबल रहा था.

यह भी पढ़ें: सुलझने वाला है ब्लैक होल का सबसे बड़ा रहस्य, धरती से 3 गुना बड़ा कैमरा दिखाएगा Photon Ring की तस्वीर

कैसे हुई इसकी खोज?
प्रोफेसर शेरवुड ने BBC को बताया कि, जब लोग इस पानी के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि यह चट्टान के अंदर फंसा होगा. लेकिन असल में यह सीधे ऊपर की ओर उबल रहा है और लीटर प्रति मिनट की दर से बह रहा है जो उम्मीद से ज्यादा है. नेचर पत्रिका में छपे अध्ययन में टीम ने ना केवल इस पानी की उम्र बताई बल्कि इसकी रासायनिक जीवन शक्ति की भी जांच की.

खोज से क्या जानकारी मिली?
इस खोज से वैज्ञानिकों को एक आत्मनिर्भर जीवन तंत्र(Self-Sustaining System)देखने का दुर्लभ मौका मिला है जो सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह अलग होकर विकसित हुआ. वैज्ञानिकों ने पाया कि रसायन अभी भी सक्रिय था. यह धरती की प्राचीन पपड़ी का ऐसा टाइम कैप्सूल है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि बिना सूरज की रोशनी वाली मुश्किल हालातों में जीवन कैसे टिका रह सकता है. 

खोज के दौरान क्या-क्या मिला?
इस पुराने पानी में सल्फेट के कुछ अंश मिले जिसने यह साबित किया कि करोडों सालों में यहां सूक्ष्मजीवों की गतिविधियां चल रही थीं. प्रोफेसर शेरवुड और उनकी टीम ने उन रासायनिक निशानों की जांच की जो सूक्ष्मजीवों को पीछे छोड़ रहे थे. यह खोज धरती के बाहर के जीवन के लिए बहुत मायने रखती है. इतनी अंधेरी और भारी दबाव वाले हालात में सूक्ष्मजीवों का जीवित रहना बताता है कि मंगल, यूरोपा या एन्सेलाडस जैसी जगहों के नीचे जीवन हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: Mini Sun: धरती पर सूर्य बनाने की चल रही है तैयारी, निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा साइंस प्रोजेक्ट

कैसा था 260 करोड़ साल पुराने पानी का स्वाद?
प्रोफेसर शेरवुड लोलर ने इसके स्वाद का पता लगाने के लिए इसे खुद पीने का फैसला किया. इसका स्वाद चखने के बाद उन्होंने कहा कि यह पानी बेहद नमकीन और कड़वा था. यह आम समुद्र के पानी से भी कहीं ज्यादा नमकीन था. यह इस बात का सबूत है कि यह पानी करोड़ों-अरबों सालों से खनिजों के साथ मिलता रहा है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

oldest water on earth

