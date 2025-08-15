कनाडा के वैज्ञानिकों ने चखा 2 अरब साल पुराने पानी का स्वाद, पीते ही कहा ये तो...

Oldest Water on Earth: कनाडा के वैज्ञानिकों ने एक खदान से अरबों साल पुराने पानी की खोज की है. प्रोफेसर बारबरा शेरवुड लोलर की टीम ने इस खोज से पुरानी थ्योरी बदल सकती है. वैज्ञानकों को मिला ये पानी 200 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है. यह पानी जमीन के इतने अंदर था कि इसपर वातावरण का भी असर नहीं पड़ा. इस खोज से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि धरती के शुरुआती समय और जीवन की संभावनाओं से जुड़ी कोई जानकारी मिल सकती है. प्रोफेसर बारबरा और उनकी टीम को यह पानी कनाडा के ओंटारियो में स्थित किड क्रीक खदान में मिला.

कितनी गहराई पर मिला पानी?

यह पानी किड क्रिक खदान की 3 किमी की गहराई में मिला है. ये पानी लगभग 1.5 से 2.6 अरब सालों से वहीं था जो दुनिया में पहले मिले सबसे पुराने पानी से भी कहीं पुराना है. भूविज्ञानी बारबरा शेरवुड लोलर की टीम ने पानी की उम्र का पता लगाने के लिए Isotopic Analysis का इस्तेमाल किया. हैरानी की बात है कि पानी अरबों सालों से सुरक्षित था. इस अनोखी खोज को नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित किया गया.

क्या है खोज का वैज्ञानिक महत्व?

धरती पर मिले इस प्राचीन पानी से पता चलता है कि कैसे सूरज की रोशनी पहुंच बिना सूक्ष्म जीव अरबों सालों तक जिंदा रह सकते हैं. वैज्ञानिकों को इस खोज से मंगल ग्रह या बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा जैसी जगहों पर भी जीवन के होने की उम्मीद देती है. साथ ही इस पुराने पानी में नमक की मात्रा ज्यादा थी जो अरबों साल पहले के वातावरण के बारे में जानकारी दे सकती है. प्रोफेसर ने जब इस पानी को चखा तो बताया कि, यह बहुत ज्यादा नमकीन और कड़वा था.

इससे क्या रहस्य सुलझेंगे?

कनाडा की किड क्रीक खदान में मिला ये धरती का सबसे पुराना पानी ग्रह के अरबों साल पुराने इतिहास के बारे में बताता है और साथ ही दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाओं की उम्मीद बढ़ाता है. ये शोध याद दिलाता है कि हमारी धरती रहस्यों से भरी हुई है जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रही है.

