वैज्ञानिकों ने दी हजार फीट ऊंची सुनामी की चेतावनी! अमेरिका में कभी भी मच सकता है महासंकट
वैज्ञानिकों ने दी हजार फीट ऊंची सुनामी की चेतावनी! अमेरिका में कभी भी मच सकता है महासंकट

नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हाल में ही कैस्केडिया सबडक्शन जोन पर अध्ययन किया है, यह कनाडा के वैंकूवर आइलैंड से लेकर कैलिफोर्निया के केप मेंडोकिनो तक समुद्र में फैली हुई एक फॉल्ट लाइन है. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:11 AM IST
वैज्ञानिकों ने दी हजार फीट ऊंची सुनामी की चेतावनी! अमेरिका में कभी भी मच सकता है महासंकट

वैज्ञानिकों ने अमेरिका में सुनामी की चेतावनी जारी करते हुए ये बताया है कि इस सुनामी में लहरें हजार फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं. वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्रशांत महासागर के जो भी तट अमेरिका का हिस्सा है वहां यह सुनामी काफी असर डाल सकती है. वैज्ञानिक टीना ड्यूरा की अगुवाई में वर्जीनिया टेक के रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि कैस्केडिया सबडक्शन जोन में आने वाले 50 सालों में  8.0 या उससे भी तेज भूकंप आ सकता है. 

नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज
नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हाल ही में कनाडा के वैंकूवर द्वीप से कैलिफ़ोर्निया के केप मेंडोकिनो तक फैला हुआ एक समुद्री फॉल्ट की जांच की जिसे सबडक्शन जोन भी कहते हैं. टीम ने बताया कि उन्होंने इस समुद्री फॉल्ट से होने वाले बाढ़ के खतरे और समुद्र के जल के स्तर के बढ़ने का अध्ययन किया. इस अध्ययन से उन्हें पता चला कि  आने वाले 50 सालों में कैस्केडिया सबडक्शन जोन के टूटने की 15 प्रतिशत आशंका है और आने वाले सन 2100 तक यह संभावना 29 प्रतिशत तक बढ़ सकती है. 

वैज्ञानिकों ने खोजा ब्रह्मांड का नया रंग Olo, इतना गहरा रंग कि आंखें देख ही नहीं पाती!

 

रिसर्च का नेतृत्व कर रही टीना ड्यूरा ने बताया कि आज और खासकर साल 2100 में समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है और फिर यह संभव हो जाएगा की भूकंप के कारण लैंडस्लाइड बढ़ जाएगी और उसके बाद बहुत नुकसान हो सकता है और कई समुद्र के तटीय इलाके रहने लायक नहीं बचेंगे. उन्होंने कहा कि यदि भूकंप आता है तो मदद पहुंचाने में भी कठिनाई होगी. 

रिसर्चर्स दे रहे हैं चेतावनी 
वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि इलाके में एक और भूकंप आ सकता है और टीम का नेतृत्व कर रही ड्यूरा ने बताया कि सिर्फ यहीं नहीं बल्कि दुनियाभर के सभी इलाके जरूरी हैं जहां पर पृथ्वी की प्लेटें आपस में मिलती है, उन्होंने कहा कि इससे खतरे का पता लगाने के साथ साथ उससे बचाव करने या नीतियां बनाने में बहुत ही मदद मिल सकती है. इस रिसर्च में पता चला की अगर इससे निपटने के लिए अच्छे इंतजाम या मजबूत इमारतों को नहीं बनाया गया तो बड़ा भूकंप आने पर 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं और बहुत ही अधिक नुकसान हो सकता है. 

 

