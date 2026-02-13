Seychelles Virus: अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग (CDC) ने सेशेल्स द्वीप की यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी जारी की है. सेशेल्स अपनी खूबसूरती और समुद्र तटों के लिए मशहूर है लेकिन वहां इस महीने चिकनगुनिया का संक्रमण फैल गया है. चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से होता है और इसमें बुखार, जोड़ों में तेज दर्द, सिरदर्द, शरीर पर दाने और बहुत थकान महसूस होती है. मच्छर के काटने के 3 से 7 दिन बाद ये लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं. हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि चिगनगुनिया से जान जाने का खतरा बहुत कम होता है.

यात्री कैसे करें अपनी सुरक्षा?

इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो मच्छरों को दूर भगाने वाली क्रीम लगाएं और ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को पूरी तरह से ढकें. इसके अलावा रुकने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां AC हो या खिड़की-दरवाजे पर जाली लगी हो जिससे मच्छर अंदर न आ सके. चिकनगुनिया से बचने के लिए टीका जरूर लगवाएं.

किन लोगों को ज्यादा खतरा है?

सबसे पहले तो CDC द्वारा इन्हें यात्रा न करने की सलाह दी गई है क्योंकि मां से बच्चे को संक्रमण होने का खतरा रहता है. 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों या जिन्हें शुगर और दिल की बीमारी है उन्हें यह बीमारी गंभीर रूप से जकड़ सकती है. यात्रा के दौरान या लौटने के बाद अगर आपको बुखार या जोड़ों में दर्द महसूस हो तो बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

सेशेल्स: खूबसूरती और द्वीपों का देश

सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित एक बेहद खूबसूरत देश है जो लगभग 115 छोटे-छोटे द्वीपों से मिलकर बना है. यह पूर्वी अफ्रीका के पास पड़ता है. यह देश अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों और नीले पानी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां अल्डाब्रा कछुए और काले तोते जैसे अनोखे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते. यहां की कुछ जगहों को UNESCO ने विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया है.