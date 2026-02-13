Advertisement
trendingNow13108098
Hindi Newsविज्ञानSeychelles Virus: हेल्‍थ को लेकर हो जाएं अलर्ट, इस देश में फैला खतरनाक वायरस; मच्‍छरों से फैल रही ये गंभीर बीमारी

Seychelles Virus: हेल्‍थ को लेकर हो जाएं अलर्ट, इस देश में फैला खतरनाक वायरस; मच्‍छरों से फैल रही ये गंभीर बीमारी

Virus hits Seychelles: अगर आप हिंद महासागर के खूबकूरत द्वीपों वाले देश सेशेल्स घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए. अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग CDC ने वहां चिकनगुनिया फैलने की वजह से यात्रियों के लिए हेल्थ अलर्ट जारी किया है.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 13, 2026, 12:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Seychelles Virus: हेल्‍थ को लेकर हो जाएं अलर्ट, इस देश में फैला खतरनाक वायरस; मच्‍छरों से फैल रही ये गंभीर बीमारी

Seychelles Virus: अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग (CDC) ने सेशेल्स द्वीप की यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी जारी की है. सेशेल्स अपनी खूबसूरती और समुद्र तटों के लिए मशहूर है लेकिन वहां इस महीने चिकनगुनिया का संक्रमण फैल गया है. चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से होता है और इसमें बुखार, जोड़ों में तेज दर्द, सिरदर्द, शरीर पर दाने और बहुत थकान महसूस होती है. मच्छर के काटने के 3 से 7 दिन बाद ये लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं. हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि चिगनगुनिया से जान जाने का खतरा बहुत कम होता है. 

यात्री कैसे करें अपनी सुरक्षा?
इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो मच्छरों को दूर भगाने वाली क्रीम लगाएं और ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को पूरी तरह से ढकें. इसके अलावा रुकने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां AC हो या खिड़की-दरवाजे पर जाली लगी हो जिससे मच्छर अंदर न आ सके. चिकनगुनिया से बचने के लिए टीका जरूर लगवाएं. 

यह भी पढ़ें: मौत के मुंह से लौटा 14 साल का दिलशाद...बच्चे के शरीर में लगा 'मैकेनिकल हार्ट', भारत में पहली बार

Add Zee News as a Preferred Source

किन लोगों को ज्यादा खतरा है?
सबसे पहले तो CDC द्वारा इन्हें यात्रा न करने की सलाह दी गई है क्योंकि मां से बच्चे को संक्रमण होने का खतरा रहता है. 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों या जिन्हें शुगर और दिल की बीमारी है उन्हें यह बीमारी गंभीर रूप से जकड़ सकती है. यात्रा के दौरान या लौटने के बाद अगर आपको बुखार या जोड़ों में दर्द महसूस हो तो बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से गिरने वाला है 1.4 टन का यह सैटेलाइट, NASA ने बचाने के लिए लगाया 250 करोड़ का दांव

सेशेल्स: खूबसूरती और द्वीपों का देश
सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित एक बेहद खूबसूरत देश है जो लगभग 115 छोटे-छोटे द्वीपों से मिलकर बना है. यह पूर्वी अफ्रीका के पास पड़ता है. यह देश अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों और नीले पानी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां अल्डाब्रा कछुए और काले तोते जैसे अनोखे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते. यहां की कुछ जगहों को UNESCO ने विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

chikungunya crisis

Trending news

बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर