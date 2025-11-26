Advertisement
Viking Graves: मिट्टी की परतों में छिपा 900 साल पुराना रहस्य, पुराने चर्च में मिलीं 77 कब्रें; क्या है रहस्य?

Cemetery with 77 Viking Graves: डेनमार्क के शहर आरहूस में वैज्ञानिकों को एक पुराने चर्चयार्ड में 77 वाइकिंग लोगों की कब्रें मिली हैं. यह जगह उस समय की है जब वहां की आबादी धीरे-धीरे पुराने धर्म से ईसाई धर्म की ओर बढ़ रही थी.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:56 PM IST
Cemetery with 77 Viking Graves: इस खोज को शहर के बीचों-बीच मौजूद एक पुराने चर्च सेंट ओलुफ्स चर्च के आसपास किया गया है. यहां मिली कब्रें करीब 900 साल पुरानी हैं. यह उस दौर की हैं जब वाइकिंग लोग अपनी पुरानी परंपराओं से हटते हुए ईसाई धर्म को अपनाने लगे थे. यह खोज शहर के शुरुआती इतिहास और लोगों की बदलती मान्यताओं को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है.

कहां मिलीं ये कब्रें
Archaeologists ने बताया कि ये कब्रें पुराने समुद्री किनारे और वाइकिंग काल के बांधों के पास मिलीं हैं. इसका मतलब है कि यह जगह पुराने Aros और नए उभरते ईसाई शहर के बीच की सीमा पर रहा होगा. यहां की मिट्टी, हड्डियों के अवशेष और साधारण लकड़ी के ताबूत बताते हैं, यहां दफन लोग आम नागरिक रहे होंगे.

बता दें कि जो कब्रें मिलीं वे बहुत साधारण थीं और ज्यादातर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ थीं. पुरातत्व के नियम से समझें तो इस तरह की दिशा वाली कब्रें ईसाई परंपराओं में आती हैं. इनके साथ कोई खास सामान नहीं मिला है. जिससे यह साफ हो जाता है कि यह ईसाई रीति से किया गया अंतिम संस्कार था.

सेंट ओलुफ्स चर्च
लोकल रिकॉर्ड बताते हैं कि साल 1548 में तेज हवाओं के कारण चर्च का मुख्य हिस्सा समुद्र की ओर से ढह गया था. इसके बाद प्रार्थनाएं दूसरे स्थान पर होने लगी थीं लेकिन चर्चयार्ड में दफनाने का सिलसिला 1813 तक चलता रहा था. 

बता दें कि टीम अब इन हड्डियों और दांतों का रेडियोकार्बन डेटिंग से सटीक समय पता लगाने की कोशिश में है. इससे यह समझने में मदद मिल सकती है, क्या यह कब्रें एक ही समय की हैं या कई सदियों की हैं. हड्डियों में मौजूद बीमारी, चोट और खान-पान के निशान उस समय की जिंदगी, कठिनाइयों और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी दे सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: 10 अरब लाइट ईयर दूर ब्लैक होल का तांडव! सूरज से 30 गुना बड़े तारे को फाड़कर चमकाया ब्रह्मांड, क्या होगा अब?

 

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

