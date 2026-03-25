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Hindi Newsविज्ञानहवा में लटकती मौत के साथ वैज्ञानिकों की टेस्ट ड्राइव! लैब से बाहर निकला ब्रह्मांड का खतरनाक पदार्थ, एक चूक और सब राख?

हवा में लटकती 'मौत' के साथ वैज्ञानिकों की टेस्ट ड्राइव! लैब से बाहर निकला ब्रह्मांड का खतरनाक पदार्थ, एक चूक और सब राख?

Antimatter CERN Experiment: दुनिया के सबसे खतरनाक पदार्थ एंटीमैटर को पहली बार लैब से बाहर निकाला गया है. एंटीमैटर किसी भी चीज से संपर्क में आने पर यह पूरी तरह ऊर्जा में बदल जाता है और इससे भयंकर धमाका होता है. दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर CERN के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो अब तक नामुमकिन माना जाता था. उन्होंने इस विनाशकारी पदार्थ को लैब की सुरक्षा से बाहर निकालकर सड़क पर एक टेस्ट ड्राइव के लिए भेजा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 25, 2026, 07:13 AM IST
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हवा में लटकती 'मौत' के साथ वैज्ञानिकों की टेस्ट ड्राइव! लैब से बाहर निकला ब्रह्मांड का खतरनाक पदार्थ, एक चूक और सब राख?

Antimatter CERN Experiment: जरा सोचिए एक ऐसे पदार्थ की, जिसकी अगर एक बूंद भी जमीन को छू ले तो हिरोशिमा जैसा बम धमाका हो जाए! साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा दिखने वाला यह मंजर हाल ही में हकीकत बनने के करीब था. वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और विनाशकारी एंटीमैटर को उसकी सुरक्षा से बाहर निकाल कर एक ऐसी टेस्ट ड्राइव पर भेजा, जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे शहर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी. यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (CERN) के वैज्ञानिकों ने जो किया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है. तो आइए जानते हैं आखिर क्या है यह एंटीमैटर और वैज्ञानिकों ने यह जानलेवा खतरा क्यों मोल लिया? 

क्या है यह रहस्यमयी एंटीमैटर?
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि एंटीमैटर क्या है और कैसे इतना खतरनाक है, तो इस सवाल का जवाब है एंटीमैटर एक सामान्य पदार्थ का उल्टा होता है. जैसे हमारे आस-पास की सभी चीजों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे ही एंटीमैटर एंटी-प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन से मिलकर बना होता है. वजन तो इनका सामान्य ही होता है लेकिन बिजली का चार्ज पूरी तरह से उल्टा होता है.

इसके साथ एक सबसे बड़ी समस्या है. एंटीमैटर सामान्य दुनिया की किसी भी चीज फिर चाहे हवा हो, कंटेनर की दीवार हो या फिर इंसान छूते ही एनीहिलेशन यानी विशान की प्रक्रिया शुरू कर देता है. इसमें पदार्थ और एंटी-पदार्थ दोनों टकराकर पूरी तरह शुद्ध ऊर्जा में बदल जाते हैं जिससे भयंकर धमाका हो सकता है. इसी कारण इसे विशेष चुंबकीय क्षेत् वाले कंटेनरों में हवा में लटका कर रखते हैं.

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CERN ने कैसे किया यह संभव?
वैज्ञानिकों ने इससे पहले परीक्षण में एंटी-प्रोटॉन्स के साथ काम किया. समस्या यह भी थी कि इन कणों को बिना किसी पदार्थ को छुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था. इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष पोर्टेबल ट्रैप तैयार किया जो शक्तिशाली चुंबकों का इस्तेमाल करता है जिससे एंटीमैटर कंटेनर की दीवारों से न टकराए.

CERN के रिसर्च और कंप्यूटिंग डायरेक्टर, गोटियर हैमेल डी मोंचेनॉल्ट के मुताबिक एंटीमैटर को ट्रांसपोर्ट करना एक बड़ा प्रोजेक्ट है. हम एक ऐसी वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत में हैं जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को और गहरा करेगी.

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यह प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है?
इसके साथ ही अब वैज्ञानिकों के सामने यह भी बड़ा सवाल है कि बिग बैंग के समय पदार्थ और एंटी-पदार्थ बराबर मात्रा में बने थे. तो फिर आज की दुनिया सिर्फ सामान्य पदार्थ से ही कैसे बनी है? एंटीमैटर कहां चला गया? इसे लैब से बाहर ले जाने की क्षमता वैज्ञानिकों को ज्यादा सटीक रिसर्च करने और यह जानने में मदद करेगी कि पदार्थ और एंटीमैटर के व्यवहार में क्या अंतर है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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