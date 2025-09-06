Blood Moon: बस कुछ घंटों का इंतजार...कल भारत में दिखेगा 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण, नोट कर लें टाइमिंग

Lunar Eclipse Blood Moon: 2025 का आधिकी चंद्र ग्रहण रविवार, 7 सितंबर को लगने जा रहा जो भारत में भी दिखाई देगा. यह ग्रहण संडे रात 9:57 मिनट पर शुरु होगा और चंद्रमा रात 12 बजकर 23 मिटन तक पृथ्वी की छाया में रहेगा. लेकिन अगर आसमान में बादल छाए रहे तो इसे देखने में दिक्कत हो सकती है. यह इस साल का भारत में सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होगा जो रात 9:57 पर शुरु होकर रात 1:30 बजे खत्म होगा. इससे पहले महाराष्ट्र में 2018 में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखे गए थे. 7 साल बाद ये मौका फिर आया है इसलिए वैज्ञानिकों में भी इसे लेकर उत्साह है.

चांद क्यों पड़ जाता है काला?

चंद्रमा जब अंतरिक्ष में फैली पृथ्वी का छाया से होकर गुजरता है तो उसका चमकीला हिस्सा धीरे-धीरे काला होता जाता है. चंद्रमा जब पूरी तरह से झरती की काली छाया में आ जाता है तो वह गायब नहीं होता बल्कि लाल रंग का दिखने लगता है. ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल से होकर लाल रंग की किरणें चांद तक पहुंचती हैं. इसी वजह से इस Blood Moon भी कहा जाता है.

कितनी देर तक दिखेगा ये नजारा?

पहले आपको बता दें कि यह Chandra Grahan एशिया के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा जबकी ग्रहण के अलग-अलग चरण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देंगे. साथ ही 2025 में लगने वाला ये आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण 5 घंटे 27 मिनट तक चलेगा.

किन चरणों में होगा चंद्र ग्रहण?

पहला चरण रात 8:58 पर होगा जह चंद्रमा पृथ्वी की हल्की छाया को छूएगा, दूसरा चरण रात 9:57 पर जब आंशिक ग्रहण की शुरुआत होगी. तीसरा चरण रात 11 बजे से रहेगा, ये वो समय होगा जब ग्रहण अपने चरम पर होगा. इसके बाद रात 12 बजकर 22 मिनट पर पूर्ण ग्रहण खत्म हो जाएगा और इसके लगभग 1 घंटे बाद आंशिर ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा. अंत में रात 2 बजकर 25 मिनट पर चंद्रमा धरती की हल्की छाया से भी बाहर निकल जाएगा.