चूक गया NASA का मून लैंडर...चंद्रयान-2 की तस्वीरें बनी सबूत, ISRO के तस्वीर ने खोली पोल

ISRO Moon Mission: इस मिशन का मकसद नासा के कुछ वैज्ञानिक डिवाइस को चांद के साउथ पोल के पास पहुंचाना था. ये मिशन 6 मार्च को मॉन्स माउटन नाम की जगह पर पहुंचा. शुरुआत में इंट्यूटिव मशीन्स ने बताया कि उनका अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर उतर गया है. लेकिन बाद में ये पता चला कि वह अपनी तय जगह से 250 मीटर दूर गड्ढे में एक तरफ गिर गया था. इस तरह से गिरने की वजह से अंतरिक्ष यान के सोलर पैनल सूरज की रोशनी से दूर हो गए और उसका एंटीना भी ठीक से काम नहीं कर पाया. इसी वजह से 13 घंटे से कम समय में यान से संपर्क टूट गया.

कब ली गईं तस्वीरें?

चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा(OHRC)ने कुछ नई तस्वीरें ली हैं. ये तस्वीरें तब खींची गईं जब नासा के लूनर रिकॉनिस्सेंस ऑर्बिटर ने पहली बार क्षतिग्रस्त लैंडर को देखा था. इन तस्वीरों में बहुत ही बारीकी से जानकारियों को दिखाया गया है. ये तस्वीरें जर्मनी के स्वतंत्र भारतीय शोधकर्ता चंद्रा तुंगथुर्थी ने चंद्रयान-2 के डाटा संग्रह में पाई. ये दिखाता है ग्रहों की खोज करने में आम लोग भी भूमिका निभा रहे हैं.

कहां गिरा था लैंडर?

7 मार्च को ली गई तस्वीरों से ये पता चलता है कि एथेना लैंडर कहां गिरा था. इन तस्वीरों में लैंडर ही नहीं, बल्कि उसके आस-पास चांद की मिट्टी पर कुछ खिंचाव के निशान देखे जा सकते हैं. चांद की मिट्टी पर बनी इन धारियों और निशान से पता चलता है कि लैंडर धीरे उतरने की बजाय सतह से टकराया और फिसल गया या घिसटता हुआ आगे की तरफ गया. इससे साबित होता है कि लैंडिंग सफल नहीं थी.

चंद्रयान से क्या नई जानकारी मिली?

ये जानकारी उन वैज्ञानिकों की बात को सही करती है जो कहते हैं कि लैंडर अपनी ऊंचाई का सही अंदाजा नहीं लगा पाया. ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसके लेजर अल्टीमीटर में दिक्कत थी और चांद के अंधेरे इलाकों में उसे रास्ता खोजने में भी मुश्किल हुई. ऊंचाई की सटीक जानकारी ना होने की वजह से एथेना सीधा नहीं उतर पाया और लुढ़क गया.

क्या है तस्वीरों की खासियत?

ये तस्वीरें खास इसलिए हैं क्योंकि ये साफ हैं. Chandrayaan-2 के कैमरे की रिजोल्यूशन 0.25 मीटर है जो काफी अच्छी है. हालांकि ये तस्वीरें अभी तक ISRO द्वारा जारी नहीं की गई हैं. यह घटना दिखाती है कि चांद पर मिशन भेजने में अभी भी बहुत जोखिम है. एथेना मिशन फेल हो गया और उसके डिवाइस काम नहीं कर पाए. लेकिन इस मिशन से कुछ डाटा जरूर मिला है.