Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /अंटार्कटिका में गिरा था चांद का टुकड़ा! चंद्रयान-3 ने शिव शक्ति पॉइंट से ढूंढ निकाला लाखों साल पुराना कनेक्शन

अंटार्कटिका में गिरा था चांद का टुकड़ा! चंद्रयान-3 ने 'शिव शक्ति पॉइंट' से ढूंढ निकाला लाखों साल पुराना कनेक्शन

चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने शिव शक्ति पॉइंट की मिट्टी का ऐसा राज खोला है जो सीधा अंटार्कटिका से जुड़ता है. जानिए कैसे 10 लाख साल पुराने उल्कापिंड ने चांद के गहरे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 10, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:42 AM IST
अंटार्कटिका में गिरा था चांद का टुकड़ा! चंद्रयान-3 ने 'शिव शक्ति पॉइंट' से ढूंढ निकाला लाखों साल पुराना कनेक्शन
Image Credit: AI से निर्मित फोटो.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मानसून-वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का डबल अटैक, देश के 17 राज्यों में तबाही मचाएगी बारिश?
Monsoon5 min ago
2
Delhi Airport Advisory6 min ago
3
uttarakhand weather update10 min ago
4
Chandrayaan 317 min ago
5
Tiny Island20 min ago