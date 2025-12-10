जहां उतरा था चंद्रयान-3, NASA अब वहां लगाने जा रहा 2 'जासूस'; चांद के उस रहस्यमयी कोने पर फिर हलचल!

Nasa Artemis iv Mission: NASA का लक्ष्य चांद और आगे भविष्य में मंगल जैसे ग्रहों पर मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करना है. इसी लिए दो खास वैज्ञानिक उपकरणों DUSTER और SPSS को चुना गया है. बता दें कि ये दोनों उपकरण चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजे जाएंगे और चांद के वातावरण और सतही गतिविधियों से जुड़ी गहरी जानकारी देंगे. नए उपकरण चांद की धूल, प्लाज्मा, भूकंपीय हलचलों और चांद के आंतरिक ढांचे को समझने में मदद कर पाएंगे.

दक्षिणी ध्रुव पर दो नए टूल्स

NASA ने साफ कर दिया है कि वह अपने Artemis IV मिशन के दौरान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर दो बेहद खास वैज्ञानिक उपकरण भेजेगा. यह वही इलाका है जहां भारत के Chandrayaan-3 ने 2023 में सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और इतिहास रच दिया था. NASA ने जिन दो उपकरणों को चुना है उनके नाम DUSTER (Dust and Plasma Environment Surveyor) और SPSS (South Pole Seismic Station) रखा गया है. ये दोनों उपकरण अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चांद की सतह पर लगाए जाएंगे.

क्या करेगा DUSTER

DUSTER चांद की सतह से उड़ने वाले धूल के कणों और उसके आस-पास मौजूद प्लाज्मा के व्यवहार पर रिसर्च करेगा. इसमें कई तरह के सेंसर लगे होंगे जो धूल के साइज, स्पीड, चार्ज और प्रवाह को नापेगा. यह सिस्टम एक छोटे खुद से चलने वाले रोवर पर लगाया जाएगा, जिसे Lunar Outpost कंपनी की ओर से बनाया जा रहा है. बता दें कि DUSTER प्रोजेक्ट की लागत 24.8 मिलियन डॉलर है और Xu Wang, University of Colorado Boulder इस पूरे प्रोजेक्ट का नेत्तत्व कर रही है. NASA के मुताबिक चांद की धूल अंतरिक्ष मिशनों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जिसको समझना बहुत जरूरी है.

SPSS का क्या काम होगा

SPSS चांद के अंदर होने वाली कंपन और Geological activities को रिकॉर्ड करेगा, साथ ही यह समझने में मदद करेगा कि चांद पर उल्कापिंड कितनी बार गिरते हैं. चांद के अंदर कितनी बार कंपन होते हैं. साथ ही यह हमे जानने में मदद करेगा की चांद का गहरा आंतरिक ढांचा कैसा है? यह जानकारी आने वाले समय में चांद पर मानव बस्तियां बसाने में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है.बता दें कि SPSS प्रोजेक्ट की लागत 25 मिलियन डॉलर है और Mark Panning, Nasa’s Jet Propulsion Laboratory इसका नेतृत्व कर रही है.

बता दें, NASA का ऐसा मानना है कि चांद पर इंसानों को सुरक्षित रखना पूरी तरह वैज्ञानिक डाटा पर निर्भर होगा. NASA की साइंस मिशन डायरेक्टर Nicky Fox ने कहा कि जैसे-जैसे इंसान धरती से दूर जाएगा, विज्ञान पर हमारी निर्भरता बढ़ती जाएगी. ये उपकरण चांद और मंगल पर भविष्य के मानव मिशनों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएंगे.”

Artemis IV मिशन

NASA ने यह साफ किया है कि फिलहाल इन उपकरणों को आगे के विकास के लिए चुना गया है, लेकिन Artemis IV मिशन में इन्हें अंतिम रूप से शामिल करने का फैसला बाद में ही लिया जाएगा. NASA का लक्ष्य है कि चांद पर वैज्ञानिक रूप से जरूरी उपकरणों को ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाए जहां मानव संपर्क से बेहतर परिणाम मिल सकें और Chandrayaan-3 वाला लैंडिंग क्षेत्र इसी कारण सबसे जरूरी माना जा रहा है.

