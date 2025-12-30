पृथ्वी से 9,83,000 किलोमीटर दूर… चांद ने चंद्रयान-3 को दिया धक्का; गुरुत्वाकर्षण से बदल गई प्रोपल्शन मॉड्यूल की कक्षा

Chandrayaan-3: भारत के चंद्रयान-3 मिशन का प्रोपल्शन मॉड्यूल हाल ही में चौंकाने वाला बदलाव दिखा गया है. दिसंबर 2025 में खगोल वैज्ञानिकों ने पाया कि यह मॉड्यूल अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंची और झुकी हुई कक्षा में घूम रहा है. इसका कारण चांद के करीब से गुजरते समय हुआ गुरुत्वाकर्षण का किक है, जिसने इसकी कक्षा को पूरी तरह बदल दिया है.

एलिप्टिकल कक्षा में थी इसकी मौजूदगी

जब प्रोपल्शन मॉड्यूल को अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर के चांद पर उतरने के बाद पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया था, तब इसे 1,25,000 किलोमीटर से 3,05,000 किलोमीटर की एलिप्टिकल कक्षा में रखा गया है. यह कक्षा चांद की दूरी के काफी करीब थी, इसलिए मॉड्यूल समय-समय पर चांद के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आता रहा है.

नवंबर 2025 में मॉड्यूल ने चांद के पास दो बार नजदीकी यात्रा की है. पहली बार 6 नवंबर को यह चांद से लगभग 3,740 किलोमीटर और दूसरी बार 11 नवंबर को 4,537 किलोमीटर दूर रहा है. इतने पास होने के दौरान चांद की गुरुत्वीय ताकत ने मॉड्यूल की गति और दिशा में बदलाव कर दिया, इसी प्रभाव से मॉड्यूल की कक्षा अब बहुत ऊंची और झुकी हुई हो गई, और इसका सबसे नजदीकी बिंदु पहले की तरह कम नहीं रहा है.

कक्षा का आकार, दिशा और झुकाव बदल गया

इस घटना के बाद मॉड्यूल की कक्षा का आकार, दिशा और झुकाव बदल गया है. पहले यह पृथ्वी से 1,25,000 किलोमीटर तक आता था, अब यह लगभग 3,65,000 किलोमीटर के पास रहता है और अब ये 9,83,000 किलोमीटर तक पहुंच गया, साथ ही इसकी कक्षा 22 डिग्री की झुकी हुई स्थिति में आ गई. इस बदलाव ने यह दिखाया कि चांद का गुरुत्वाकर्षण लंबी दूरी की कक्षाओं में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है.

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मॉड्यूल की निगरानी की और यह सुनिश्चित किया कि यह किसी अन्य अंतरिक्ष यान से टकराए नहीं. इस अनुभव से उन्हें भविष्य में मिशन योजना, संचालन और अंतरिक्ष यान की कक्षा की समझ में महत्वपूर्ण जानकारी मिली. खगोल वैज्ञानिकों ने भी इस मॉड्यूल को ट्रैक कर इसके नए कक्षा के डेटा को रिकॉर्ड किया.

