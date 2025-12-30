Advertisement
trendingNow13058253
Hindi Newsविज्ञानपृथ्वी से 9,83,000 किलोमीटर दूर… चांद ने चंद्रयान-3 को दिया धक्का; गुरुत्वाकर्षण से बदल गई प्रोपल्शन मॉड्यूल की कक्षा

पृथ्वी से 9,83,000 किलोमीटर दूर… चांद ने चंद्रयान-3 को दिया धक्का; गुरुत्वाकर्षण से बदल गई प्रोपल्शन मॉड्यूल की कक्षा

Chandrayaan-3: चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के पास से गुजरते समय गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अपनी कक्षा बदलकर बहुत ऊंची और झुकी हुई हो गई है. ISRO ने मॉड्यूल की निगरानी करते हुए इसके नए कक्षा डेटा को रिकॉर्ड किया है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पृथ्वी से 9,83,000 किलोमीटर दूर… चांद ने चंद्रयान-3 को दिया धक्का; गुरुत्वाकर्षण से बदल गई प्रोपल्शन मॉड्यूल की कक्षा

Chandrayaan-3: भारत के चंद्रयान-3 मिशन का प्रोपल्शन मॉड्यूल हाल ही में चौंकाने वाला बदलाव दिखा गया है. दिसंबर 2025 में खगोल वैज्ञानिकों ने पाया कि यह मॉड्यूल अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंची और झुकी हुई कक्षा में घूम रहा है. इसका कारण चांद के करीब से गुजरते समय हुआ गुरुत्वाकर्षण का किक है, जिसने इसकी कक्षा को पूरी तरह बदल दिया है.

एलिप्टिकल कक्षा में थी इसकी मौजूदगी 
जब प्रोपल्शन मॉड्यूल को अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर के चांद पर उतरने के बाद पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया था, तब इसे 1,25,000 किलोमीटर से 3,05,000 किलोमीटर की एलिप्टिकल कक्षा में रखा गया है. यह कक्षा चांद की दूरी के काफी करीब थी, इसलिए मॉड्यूल समय-समय पर चांद के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आता रहा है.

नवंबर 2025 में मॉड्यूल ने चांद के पास दो बार नजदीकी यात्रा की है. पहली बार 6 नवंबर को यह चांद से लगभग 3,740 किलोमीटर और दूसरी बार 11 नवंबर को 4,537 किलोमीटर दूर रहा है. इतने पास होने के दौरान चांद की गुरुत्वीय ताकत ने मॉड्यूल की गति और दिशा में बदलाव कर दिया, इसी प्रभाव से मॉड्यूल की कक्षा अब बहुत ऊंची और झुकी हुई हो गई, और इसका सबसे नजदीकी बिंदु पहले की तरह कम नहीं रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

 कक्षा का आकार, दिशा और झुकाव बदल गया 
इस घटना के बाद मॉड्यूल की कक्षा का आकार, दिशा और झुकाव बदल गया है. पहले यह पृथ्वी से 1,25,000 किलोमीटर तक आता था, अब यह लगभग 3,65,000 किलोमीटर के पास रहता है और अब ये 9,83,000 किलोमीटर तक पहुंच गया, साथ ही इसकी कक्षा 22 डिग्री की झुकी हुई स्थिति में आ गई. इस बदलाव ने यह दिखाया कि चांद का गुरुत्वाकर्षण लंबी दूरी की कक्षाओं में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है.

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मॉड्यूल की निगरानी की और यह सुनिश्चित किया कि यह किसी अन्य अंतरिक्ष यान से टकराए नहीं. इस अनुभव से उन्हें भविष्य में मिशन योजना, संचालन और अंतरिक्ष यान की कक्षा की समझ में महत्वपूर्ण जानकारी मिली. खगोल वैज्ञानिकों ने भी इस मॉड्यूल को ट्रैक कर इसके नए कक्षा के डेटा को रिकॉर्ड किया.

ये भी पढ़ें: इजरायल के फैसले से हिली दुनिया! क्या कबूल हो गई मुस्लिम देशों की दुआ? UN ने बुलाई हंगामी मीटिंग

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Chandrayaan 3

Trending news

अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
History of Kaundinya
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?