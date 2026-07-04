/शिव शक्ति पॉइंट की मिट्टी ने उगला ऐसा राज, NASA भी रह गया दंग... भारत के चंद्रयान-3 का नया करिश्मा!

Chandrayaan 3 Lunar Soil Discovery: भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने एक बार फिर से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. चांद की सतह पर तिरंगा लहराने के बाद, चंद्रयान-3 अब ब्रह्मांड के वो राज खोल रहा है जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. ISRO के प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुटाए मिट्टी के नमूनों के जांच में एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी सामने आई है. चांद के शिव शक्ति पॉइंट की मिट्टी का तालमेल बिल्कुल उसी पहले उल्कापिंड से मिल रहा है, जिसके बारे में पहली बार पुष्टि हुई थी कि वह चांद से टूटकर धरती पर गिरा था.
अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने ये स्टडी की है, जो हाल ही में npj स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नल में पब्लिश हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, अंटार्कटिका के एलन हिल्स इलाके में साल 1981-1982 के दौरान एक उल्कापिंड मिला था, जिसे ALHA 81005 नाम दिया गया.
जब चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने अपने अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड की मदद से शिव शक्ति स्टेशन की मिट्टी की जांच की, तो पाया कि इस मिट्टी और उस प्राचीन उल्कापिंड की रासायनिक बनावट लगभग एक ही जैसी है. दोनों मिट्टी में एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड की मात्रा करीब बराबर पाई गई है.
वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि वह उल्कापिंड सीधे शिव शक्ति पॉइंट से ही अलग होकर धरती पर आया था. बल्कि, यह इस बात का सबूत है कि दोनों जगह की मिट्टी एक ही तरह के मैग्नीशियम से भरपूर लूनर क्रस्ट यानी चांद की ऊपरी परत और रेगोलिथ मतलब चांद की सतह का मलबा वाला हिस्सा है.
ISRO के बयान के अनुसार, इस एनालिसिस से यह भी जानकारी मिलती है कि शिव शक्ति पॉइंट की मिट्टी सिर्फ ऊपरी सतह की नहीं है, बल्कि यह चांद की अलग-अलग परतों के मलबे का एक मिश्रण है. इसमें चांद की गहराई में पाई जाने वाली मैग्नीशियम से भरपूर चट्टानों के टुकड़े भी शामिल हैं.
इसरो ने कहा कि शिव शक्ति स्टेशन की मिट्टी का संबंध चांद के इस पहले मान्यता प्राप्त उल्कापिंड से जोड़कर, चंद्रयान-3 मिशन ने प्राचीन चंद्रमा की परत के निर्माण को समझने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं.