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शिव शक्ति पॉइंट की मिट्टी ने उगला ऐसा राज, NASA भी रह गया दंग... भारत के चंद्रयान-3 का नया करिश्मा!

Moon Soil Discovery: भारत के चंद्रयान-3 ने चांद पर एक और कामयाबी हासिल की है. इसरो के प्रज्ञान रोवर को शिव शक्ति पॉइंट की मिट्टी में ऐसे रासायनिक तत्व मिले हैं, जो हूबहू 1981 में अंटार्कटिका में गिरे प्राचीन चंद्र उल्कापिंड से मेल खाते हैं. इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:06 PM IST
शिव शक्ति पॉइंट की मिट्टी ने उगला ऐसा राज, NASA भी रह गया दंग... भारत के चंद्रयान-3 का नया करिश्मा!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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