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Hindi Newsविज्ञानविक्रम लैंडर की वो एक छलांग और खुल गए चांद के गहरे राज! ISRO ने कर दिखाया वो करिश्मा, जिसे देख दुनिया रह गई दंग!

विक्रम लैंडर की वो एक 'छलांग' और खुल गए चांद के गहरे राज! ISRO ने कर दिखाया वो करिश्मा, जिसे देख दुनिया रह गई दंग!

Vikram Lander Hop Discovery: Chandrayaan-3 के विक्रम लैंडर ने अपनी नींद (Sleep Mode) में जाने से कुछ ही घंटे पहले एक अद्भुत कारनामा किया था. उसने चांद की सतह पर हल्का सा 'हॉप' यानी छलांग लगाई थी, तब चांद की सतह के नीचे छिपे जो रहस्य सामने आए, उन्होंने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. अब इसका खुलासा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) के वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में हुआ है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 14, 2026, 12:46 PM IST
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विक्रम लैंडर की वो एक 'छलांग' और खुल गए चांद के गहरे राज! ISRO ने कर दिखाया वो करिश्मा, जिसे देख दुनिया रह गई दंग!

Vikram Lander Hop Discovery: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के चंद्रयान-3 मिशन ने अपनी सफल लैंडिंग के लंबे समय बाद एक ऐसी जानकारी साझा की है, जिसने वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया है. 2023 में मिशन के अंतिम चरणों के दौरान विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर जो हॉप एक्सपेरिमेंट (Hop Experiment), मतलब एक छोटी सी छलांग लगाई थी, उसके डेटा एनालिसिस से एक बड़ी खोज हुई है. अब फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) के वैज्ञानिकों द्वारा 'द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल' में प्रकाशित स्टडी में बताया गया है कि यह महज एक तकनीकी रिसर्च नहीं था, बल्कि इसने चांद की मिट्टी की 'परतों' का राज खोल दिया था. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस छलांग ने न केवल भविष्य के 'रिटर्न मिशन' की राह आसान की, बल्कि चांद की मिट्टी (Regolith) के व्यवहार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे.

क्या था विक्रम का 'हॉप' मिशन

Chandrayaan-3 मिशन के आखिर में विक्रम लैंडर ने एक खास प्रयोग किया था. इसमें लैंडर ने अपने इंजन दोबारा चालू किए और हल्का सा ऊपर उठकर फिर पास में ही दोबारा लैंड हो गया था. यह दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, करीब 30 से 50 सेंटीमीटर तक ही लैंडर खिसका, लेकिन यह प्रयोग बेहद अहम था. वैज्ञानिकों के लिए यह मौका था, यह देखने का कि जब रॉकेट के इंजन से तेज गैस निकलती है, तो चांद की मिट्टी पर उसका क्या असर पड़ता है.

ऊपरी परत हटी, नीचे का सच दिखा

इस हॉप के दौरान सबसे दिलचस्प चीज यह हुई कि लैंडर के इंजन की ताकत से चांद की ऊपरी धूल उड़ गई. बताया जा रहा है कि करीब 3 सेंटीमीटर तक की ऊपरी परत हट गई और उसके नीचे की परत सामने आ गई. इससे वैज्ञानिकों को पहली बार सीधे तौर पर यह देखने का मौका मिला कि चांद की सतह के नीचे क्या बदलाव हैं और परतें कैसी हैं.

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दो अलग-अलग परतों का खुलासा

इस प्रयोग से एक बड़ा खुलासा हुआ. इससे पता चला कि चांद की सतह एक जैसी नहीं है, बल्कि उसमें अलग-अलग परतें हैं. वैज्ञानिकों ने पाया कि ऊपर की करीब 3 सेंटीमीटर मोटी परत और उसके नीचे की परत के गुण बिल्कुल अलग हैं. ऊपरी परत गर्मी को जल्दी फैलाती है, जबकि नीचे की परत में यह क्षमता कम है. इसका मतलब है कि दोनों परतों की बनावट और घनत्व अलग-अलग है.

तापमान ने खोला राज

इस हॉप के बाद विक्रम लैंडर के गैजेट्स ने तापमान में होने वाले बदलाव को भी रिकॉर्ड किया. दिन से रात में बदलते समय तापमान के व्यवहार से यह साफ हुआ कि चांद की सतह सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि अंदर से भी अलग-अलग तरह की है. यह जानकारी आगे आने वाले मिशनों के लिए बेहद काम की है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि चांद पर तापमान कैसे काम करता है और वहां रहना कितना मुश्किल या आसान हो सकता है.

क्यों अहम है यह खोज

अब सवाल है कि इस खोज से फर्क क्या पड़ेगा? असल में, अगर हमें चांद पर इंसानों को बसाना है, तो वहां की जमीन को समझना बहुत जरूरी है. वहां किस तरह की मिट्टी है, कितनी गहराई तक क्या बदलाव है, गर्मी कैसे फैलती है. यह सभी बातें आने वाले समय में चांद पर घर बनाने, मशीनें चलाने और संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी हैं. इस हॉप प्रयोग ने यह भी दिखा दिया कि लैंडर जरूरत पड़ने पर अपनी जगह बदल सकता है. इसका मतलब आने वाले समय में अगर किसी मिशन को सैंपल इकट्ठा करना हो या किसी खास जगह जाना हो, तो यह तकनीक काम आ सकती है.

भारत की बड़ी वैज्ञानिक छलांग

Chandrayaan-3 पहले ही इतिहास रच चुका है, क्योंकि भारत चांद के साउथ पोल के पास उतरने वाला पहला देश बना था. अब इस मिशन से मिल रही नई-नई जानकारियां यह दिखा रही हैं कि यह सिर्फ एक सफल लैंडिंग नहीं, बल्कि वैज्ञानिक खजाना साबित हो रहा है. अक्सर बड़े वैज्ञानिक बदलाव किसी बड़े धमाके से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे प्रयोगों से होते हैं. विक्रम लैंडर का यह हॉप भी ऐसा ही एक कदम था. दिखने में यह एक छोटा सा मूवमेंट था, लेकिन इससे जो जानकारी मिली, वह चांद को समझने में एक बड़ी छलांग है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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