ISRO Chandrayaan Plans: चांद के सैंपल्स, 350 किलो का रोवर और 100 दिन का मिशन, ISRO चीफ ने बताया फ्यूचर ब्लूप्रिंट

Hindi Newsविज्ञानISRO Chandrayaan Plans: चांद के सैंपल्स, 350 किलो का रोवर और 100 दिन का मिशन, ISRO चीफ ने बताया फ्यूचर ब्लूप्रिंट

ISRO Future Plans: इसरो चीफ ने गगनयान मिशन के अलावा चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5 को लेकर एजेंसी के प्लान पर बात की. उन्होंने कहा कि भारत मंगल और शुक्र ग्रह पर भी अपने मिशन भेजने की योजना बना रहा है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 11, 2026, 11:26 PM IST
Chandrayaan-4: चंद्रयान-4 मिशन के तहत भारत चंद्रमा से सैंपल जमा करने और वापस धरती पर लाने की प्लानिंग कर रहा है. जबकि चंद्रयान-5 में उम्मीद है कि एक भारी-भरकम लैंडर मून पर भेजा जाएगा, जिसकी ऑपरेशनल लाइफ और भी ज्यादा होगी. ISRO के चेयरमैन वी नारायणन ने इसरो के स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग (START 2026) प्रोग्राम में कहा कि भविष्य के लिए कई प्रोजेक्ट्स विचाराधीन हैं, जिसमें मून, मार्स, वीनस से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. उन्होंने कहा, 'फिलहाल हम चंद्रयान प्रोग्राम को जारी रखे हुए हैं. चंद्रयान-4 में हम चांद के सैंपल्स को जमा करके वापस धरती पर लाएंगे.' उन्होंने कहा, 'चंद्रयान-5 में और ज्यादा भारी लैंडर होगा, जो लंबे मिशन में काम आएगा.'

100 दिन होगी मिशन की लाइफ

नारायणन ने कहा कि चंद्रयान-3 लैंडर चांद की सतह पर केवल 14 दिन तक चला. भविष्य में हम चाहते हैं कि इसकी लाइफ 100 दिन की हो. रोवर भी भारी होगा. चंद्रयान 3 में रोवर 25 किलो का था. जबकि फ्यूचर मिशन में यह 350 किलो का होगा.

इसरो के अन्य कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इसरो मार्स लैंडिंग मिश और वीनस ऑर्बिटर मिशन पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा, 'हम मार्स ऑर्बिटर मिशन को पूरा कर चुके हैं. अब हम मार्स लैंडिंग मिशन पर काम कर रहे हैं.' उन्होंने कहा कि ये सारे प्रोजेक्ट्स सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. 

2035 तक होगा खुद का स्पेस स्टेशन

इसके अलावा उन्होंने भारत के बड़े स्पेस प्लान्स के बारे में भी बताया, जिसमें गगनयान प्रोग्राम शामिल है. उन्होंने कहा, फिलहाल हम गगनयान प्रोग्राम के जरिए इंसान को स्पेस में भेजने और फिर वापस लाने पर काम कर रहे हैं और यह अगले दो वर्षों में होगा.उन्होंने कहा कि भारत 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन और 2040 तक एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने और वापस लाने की योजना बना रहा है.

भारत ने चांद पर की थी सॉफ्ट लैंडिंग

साल 2003 के चंद्रयान-3 मिशन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पहला ऐसा देश बना, जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की. उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ लैंडिंग ही नहीं की बल्कि कई खोज भी की. करीब 8 मिनरल्स की पहचान, सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में स्टडी और चांद की सतह की थर्मल प्रोफाइल के बारे में समझा गया.

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

chandrayaan 4

