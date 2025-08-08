नए मिशन की तैयारी में जुटा ISRO; खास तकनीकों से लैस होगा चंद्रयान 4, जानें कब होगा लॉन्च

Indian Space Research Organization: ISRO एक नई लैब तैयार कर रहा है. इस लैब में चंद्रयान-4 मिशन से लाई गई मिट्टी और पत्थरों को सुरक्षित रखने का काम किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी संसद में लिखित जवाब में देकर दी.
Chandrayaan 4 Mission: चंद्रयान 1,2 और 3 बाद अब ISRO चंद्रयान-4 की तैयारियों में जुट गया है. इसका मकसद चांद की पुरानी मिट्टी और पत्थरों को जमा करके उन्हें धरती पर वापस लाना है. साथ ही ये सुनिश्चिक किया जाएगा कि नमूनों को धरती पर लाते समय उसमें किसी तरह की गंदगी ना मिले. ये मिशन नमूनों को खास कंटेनरों में रखकर एक नई लैब में भेजेगा. इस लैब को इस तरह से बनाया जा रहा है जिससे ये पूरी तरह साफ रहे जिससे चांद पर से लाए गए सैंपल्स गंदे ना हो.
इसरो ने क्या लिया फैसला?
इस लैब में बहुत ही अच्छे उपकरण या डिवाइस लगाए जाएंगे जिससे लाए गए सैंपल्स की शुद्धता बनी रहे और उन पर रिसर्च करने में कोई दिक्कत-परेशानी ना हो. अंतरिक्ष से जुड़े कानूनों के मुताबिक Chandrayaan 4 जैसे मिशनों के लिए अधिक कड़े नियमों की जरूरत नहीं होती. हालांकि, फिर भी ISRO ने इन नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतने का फैसला किया है.
किन तकनीकों का होगा इस्तेमाल?
चंद्रयान-4 मिशन के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. इसमें खास डॉकिंग सिस्टम, दिशा-निर्देश के लिए नेविगेशन कंट्रोल और सैंपल को इकट्टा करने के लिए रोबोट शामिल हैं. इस मिशन में एक रोबोटिक ड्रिल और स्कूप का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे चांद और उसकी निचली सतह से नमूने कलेक्ट किए जा सकेंगे. साथ ही रोबोटिक आर्म से सैंपल्स को एक से दूसरे मॉड्यूल में भेजा जाएगा. बता दें कि सुरक्षित वापसी के लिए हीट शील्ड तकनीक और कंट्रोल सिस्टम भी लगाए गए हैं.
कब होगा लॉन्च?
मिशने को सफल बनाने के लिए इस्तेमाल की गई तकनीकों की बार-बार जांच की जा रही है. इस मिशन में कई चरण शामिल हैं जैसे चांद पर उतरना, सैंपल लेकर वापस आना, चंद्रमा की कक्षा में डॉकिंग और फिर सुरक्षित रूप से धरती पर लौटना. ISRO Chandrayaan-4 को 2027 तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है. ISRO की ये नई लैब भारत को चांद के बारे में गहराई से जानने और स्पेस में खोज में बड़ा खिलाड़ी बनाने में मदद करेगी.
FAQ
1- चंद्रयान-4 का मिशन किस बारे में है?
Ans: चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के नमूने लेकर धरती पर सेफली पहुंचाना.
2- चंद्रयान-4 कब तक लॉन्च होगा?
Ans: इसरो इसे 2027 तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है.
3- इसमें कौन-कौन सी तकनीकें लगाई जाएंगी?
Ans: इसमें रोबोटिक ड्रिल, स्कूप, डॉकिंग सिस्टम और हीट शील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है.