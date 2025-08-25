आइंस्टीन की 100 साल पुरानी भविष्यवाणी सच हुई! एक भारतीय वैज्ञानिक सुलझा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सवाल
विज्ञान

आइंस्टीन की 100 साल पुरानी भविष्यवाणी सच हुई! एक भारतीय वैज्ञानिक सुलझा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सवाल

Science News In Hindi: 14 सितंबर, 2015 को डॉ. करण जानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी की टीम ने गुरुत्वाकर्षण वेव का पता लगाया था. ये तरंगे लगभग 150 करोड़ साल पहले 2 ब्लैक होल के टकराने के निकली थी और इस टक्कर से चहकने जैसी आवाज निकली और फिर आवाज को रिकॉर्ड किया गया.

Aug 25, 2025
आइंस्टीन की 100 साल पुरानी भविष्यवाणी सच हुई! एक भारतीय वैज्ञानिक सुलझा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सवाल

Laser Interferometer Lunar Antenna: वडोदरा में रहने वाले एक अमेरिकी Astrophysicist इस ब्रह्मांड की शुरुआत, विस्तार और आकाशगंगाओं के बनने की खोज में लगे हुए हैं और इसमें उनकी मदद चंद्रमा पर लगाया जाने वाले ग्रेविटी वेव डिटेक्टर करेगा जिसका नाम LILA  (लेजर इंटरफेरोमीटर लूनर एंटीना) करेगा. डॉ. करण जानी हैनफोर्ड और लिविंगस्टन में स्थित लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी की टीम का हिस्सा हैं और इसी टीम ने भी 14 सितंबर 2015 को ग्रेविटेशनल वेव्स को रिकॉर्ड किया था. जिसकी भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सदी पहले 1915 में ही कर दी थी. 

यह भी पढ़ें: ISRO: भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करेगा ISRO, चीन और अमेरिका को देगा टक्कर

 

चंद्रमा पर होगा प्रयोग
जानी अमेरिका के वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और वहाँ के लूनर लैब्स इनिशिएटिव के डायरेक्टर हैं वे अहमदाबाद में ISRO के साथ मिलकर भारत के आने वाले चंद्रयान-5 मिशन पर चंद्रमा पर एक उपकरण भेजने के बारे में सोच रहे हैं. जानी मानते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स के एक्सपेरिमेंट के लिए चंद्रमा एक अच्छी जगह है क्योंकि यह पृथ्वी के मुकाबले काफी शांत है. 

आकाशगंगाओं को समझने के करीब
डॉ. जानी कहते हैं कि हम यह समझने के बहुत करीब हैं कि ब्रह्मांड ने आकाशगंगाओं  को क्यों बनाया था. उन्होंने बताया कि ब्लैक होल आकाशगंगाओं के बीच है और ऐसा मानते हैं कि ये किसी पुरानी चीज के बचे हुए हिस्से हैं. आकाशगंगाएं टकराती हैं तो एक खास गुनगुनाहट पैदा होती हैं और इसका पता चला 2023 में चला है. वे आगे कहते हैं कि हमें अभी भी नहीं पता कि ब्रह्मांड ऐसा क्यों है और इसने आकाशगंगाओं को क्यों बनाया. उन्होंने कहा कि चांद के जरिए हमें इसे सुलझाने के बहुत ही करीब आ गए हैं. 

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

gravitational wave detectorChandrayaan 5

;