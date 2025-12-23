चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का ISRO ने खोला रहस्य, RAMBHA-LP को मिला सुपरचार्ज्ड प्लाज्मा; वैज्ञानिक बोले...

Chandrayaan-3 Plasma Exploration: इसरो ने चंद्रमा को लेकर एक जरूरी खोज की है. चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर पर लगे खास उपकरण RAMBHA-LP ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह के बेहद करीब ऊर्जा से भरपूर प्लाज्मा की मौजूदगी दर्ज की है. इसरो के अनुसार, यह पहली बार है जब इतने कम ऊंचाई पर चंद्रमा के प्लाज्मा वातावरण का सीधा अध्ययन किया गया है. यह खोज भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

आयन और इलेक्ट्रॉन की अधिक मात्रा

विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 से 3 सितंबर 2023 के बीच जो आंकड़े जुटाए, उनके विश्लेषण से पता चला कि चंद्रमा की सतह के पास का विद्युत वातावरण पहले की सोच से कहीं ज्यादा सक्रिय है. RAMBHA-LP उपकरण का मुख्य उद्देश्य चंद्र सतह के पास मौजूद आयन और इलेक्ट्रॉन यानी प्लाज्मा की मात्रा और उसमें होने वाले बदलावों को मापना था. इस अध्ययन से यह साफ हुआ कि दक्षिणी उच्च अक्षांशों पर प्लाज्मा की भूमिका काफी अहम है.

हवा और सूर्य की रोशनी से बनता है प्लाज्मा

इसरो ने बताया कि प्लाज्मा को भौतिक विज्ञान में पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है. यह आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण होता है, जो बिजली को आसानी से प्रवाहित करता है. चंद्रमा पर यह प्लाज्मा मुख्य रूप से सूर्य से आने वाली सौर हवा और सूर्य की रोशनी के कारण बनता है. तेज सूर्य किरणें सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देती हैं, जिससे गैस आयन में बदल जाती है और प्लाज्मा बनता है.

RAMBHA-LP से मिले आंकड़ों के अनुसार, शिव शक्ति प्वाइंट नामक लैंडिंग स्थल के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व 380 से 600 इलेक्ट्रॉन प्रति घन सेंटीमीटर के बीच पाया गया है. यह पहले किए गए अनुमानों से अधिक है. इसके साथ ही, यहां मौजूद इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी काफी ज्यादा पाई गई, जिनका तापमान 3,000 से 8,000 केल्विन तक दर्ज किया गया, यह दर्शाता है कि चंद्र सतह के पास का वातावरण लगातार बदलता रहता है.

इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा का प्लाज्मा वातावरण उसकी कक्षा के अनुसार बदलता रहता है. जब चंद्रमा सूर्य की ओर होता है, तब सौर हवा इसका मुख्य कारण होती है. वहीं जब चंद्रमा पृथ्वी की चुंबकीय पूंछ से गुजरता है, तब पृथ्वी से आने वाले आवेशित कण इसमें बदलाव लाते हैं. इस अध्ययन से चंद्रमा पर भविष्य में मानव और रोबोटिक मिशनों की योजना बनाने में बड़ी मदद मिलेगी.

