चीन के मिशन Chang'e-6 की नई खोज, सैंपल में मिले पानी से भरपूर कई एस्टेरॉयड

ये एस्टेरॉयड इस बात का संकेत देते हैं कि धरती और चंद्रमा पर पहले की तुलना में ज्यादा पानी वाले एस्टेरॉयड की बमबारी हुई थी. चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से पहली बार जून 2024 में चीन के चांग'ए-6 मिशन ने सैंपल्स निकाले थे. 

Last Updated: Oct 25, 2025, 09:23 PM IST
चीन के मिशन Chang'e-6 की नई खोज, सैंपल में मिले पानी से भरपूर कई एस्टेरॉयड

चीन के ‘चांग ई-6' मिशन द्वारा चंद्रमा से लाए गए सैंपल्स में लगातार नई खोज हो रही हैं. इस खोज में कई नए उल्कापिंडों की खोज हुई है. अब ताजा अपडेट आया है कि चांद से लाए गए इन सैंपल्स में कुछ ऐसे एस्टेरॉयड पाए गए हैं जिनमें भरपूर पानी की मात्रा दिखाई दे रही है. ये एस्टेरॉयड इस बात का संकेत देते हैं कि धरती और चंद्रमा पर पहले की तुलना में ज्यादा पानी वाले एस्टेरॉयड की बमबारी हुई थी. चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से पहली बार जून 2024 में चीन के चांग'ए-6 मिशन ने सैंपल्स निकाले थे. इस मिट्टी के दो ग्राम के हालिया रिसर्च में सूक्ष्म ओलिवाइन युक्त क्लास्ट्स की खोज हुई, जिनमें CI कार्बनीय चोंड्राइट्स के समान रासायनिक हस्ताक्षर हैं. इस तरह के नाजुक अंतरिक्ष चट्टानें हमारे वायुमंडल से शायद ही गुजर पाती हैं, जिससे चंद्रमा पर हुई यह खोज और भी महत्वपूर्ण है.

इन सैंपल्स में कुछ ऐसे असामान्य एस्टेरॉयड के टुकड़े मिले जिसके बारे में रिसर्चर्स ने स्टडी किया और कार्बनीय (CI) चोंड्राइट्स के 7 सूक्ष्म अवशेष खोज निकाले. ये अवशेष पानी और जैविक अणुओं से भरे हुए एस्टरॉयड की एक श्रेणी है. अपडेटेड खनिज और आइसोटोप विश्लेषणों ने इस बात की पुष्टि की है  कि इन कणों का निर्माण तब हुआ होगा जब एक कार्बनीय एस्टेरॉयड चांद की सतह से टकराया होगा. इस टक्कर से वो पिघला होगा और फिर से क्रिस्टलों में बदल गया होगा. धरती पर ऐसे टुकड़े बहुत ही रेयर हैं ये उल्कापिंडों से एक फीसदी से भी कम हैं. 

सौर मंडल के पानी के लिए निहितार्थ
इस खोज के सौर मंडल के भीतरी हिस्से में पानी की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। यह दर्शाता है कि पानी और जैविक पदार्थों से समृद्ध ये क्षुद्रग्रह भीतरी क्षेत्र की ओर प्रवास कर गए हैं और परिणामस्वरूप, उन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा को पहले अनुमानित मात्रा से कहीं अधिक आवश्यक वाष्पशील पदार्थ प्रदान किए हैं। चंद्रमा से संरक्षित नमूने पृथ्वी के उल्कापिंड संग्रह में मौजूद पक्षपात को ठीक करने में मदद करते हैं। नतीजतन, वे सुझाव देते हैं कि चंद्र पानी (जैसा कि इसके विभिन्न ऑक्सीजन समस्थानिकों से पता चलता है) का उत्पत्ति बाहरी सौर मंडल से टकराने वाले ऐसे पिंडों से हो सकती है, जिससे नवजात सौर मंडल की अवधारणाएँ बदल जाती हैं।

‘चांग ई-6'के सैंपल्स का घनत्व अन्य हिस्सों की तुलना में कम 
वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में ये जानकारी भी साझा की गई है कि चीन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से मिले सैंपल्स पर प्रकाशित रिसर्च में कहा था कि ‘चांग ई-6' चांद से लाए गए सैंपल्स का घनत्व उसके अन्य हिस्सों से मिले सैंपल्स की तुलना में काफी कम है.  ‘चांग ई-6' सैंपल्स में ‘प्लेजियोक्लेज' की मात्रा ‘चांग ई-5' नमूनों की तुलना में काफी अधिक है. जबकि उन्हीं सैंपल्स में ‘ओलिवाइन' की मात्रा काफी कम थी. ‘प्लेजियोक्लेज' पृथ्वी की पपड़ी में सबसे आम और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज समूह है. ‘ओलिवाइन' एक हरी चट्टान बनाने वाला खनिज है जो मुख्य रूप से गहरे रंग की आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है.

