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AI की प्यास के आगे नदियां भी कम! ChatGPT पर एक छोटा सा ईमेल लिखने में बर्बाद हो रहा है बोतलों भर पानी

क्या आप जानते हैं कि ChatGPT का इस्तेमाल करने से दुनिया का पीने का पानी खत्म हो रहा है? जानिए कैसे AI डेटा सेंटर्स हर साल अरबों लीटर पानी सोख रहे हैं और पर्यावरण के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं. पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 09, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:50 AM IST
AI की प्यास के आगे नदियां भी कम! ChatGPT पर एक छोटा सा ईमेल लिखने में बर्बाद हो रहा है बोतलों भर पानी
Image Credit: AI से निर्मित फोटो.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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