/AI की प्यास के आगे नदियां भी कम! ChatGPT पर एक छोटा सा ईमेल लिखने में बर्बाद हो रहा है बोतलों भर पानी

हम सब बड़ी आसानी से ChatGPT या किसी अन्य AI टूल से अपने ऑफिस का काम करवा लेते हैं. ईमेल लिखना हो या कोडिंग करनी हो, AI पलक झपकते ही सब कर देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके एक छोटे से 100 शब्दों के ईमेल को लिखने के पीछे प्रकृति को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है? एक नई और चौंकाने वाली रिसर्च के अनुसार, हर बार जब आप AI से एक छोटा सा काम करवाते हैं, तो यह तकनीक लगभग आधा लीटर पानी गटक जाती है. आइए जानते हैं डिजिटल दुनिया के इस सबसे बड़े और छिपे हुए जल संकट के बारे में, जो पूरी दुनिया को प्यासा बनाने पर तुला है.
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक ताजा रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, जब आप AI से 100 शब्दों का एक ईमेल लिखवाते हैं, तो लगभग 519 मिलीलीटर पानी खत्म हो जाता है. यह मात्रा पानी की एक पूरी बोतल के बराबर है. यह पानी दो जगहों पर खर्च होता है. पहला, उन सुपरफास्ट कंप्यूटर सर्वर को ठंडा रखने के लिए जो AI को चलाते हैं. दूसरा, उन पावर प्लांट्स में जो इन सर्वर्स को चलाने के लिए बिजली पैदा करते हैं. जब करोड़ों लोग रोज ऐसी लाखों सर्च करते हैं, तो पानी की यह बर्बादी डराने वाले स्तर पर पहुंच जाती है. अनुमान है कि साल 2027 तक AI का इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल 4.2 से 6.6 अरब क्यूबिक मीटर पानी सोख जाएगा.
AI को चलाने के लिए जिन एडवांस्ड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) का इस्तेमाल होता है, वे चलते समय भयंकर गर्मी पैदा करते हैं. ये चिप्स 300 से 700 वाट तक की गर्मी छोड़ते हैं. इस गर्मी को शांत करने के लिए 'इवेपोरेटिव कूलिंग' तकनीक का इस्तेमाल होता है. इसमें डेटा सेंटर्स के अंदर पानी घुमाया जाता है जो मशीनों की गर्मी सोख लेता है. इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले पानी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा भाप बनकर हवा में उड़ जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है. एक बड़ा AI डेटा सेंटर एक दिन में उतना पानी पी जाता है जितना 10,000 आबादी वाला पूरा शहर पीने और खेती के लिए इस्तेमाल करता है.
दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की सालाना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स भी इस सच पर मुहर लगा रही हैं. गूगल की पर्यावरण रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने एक साल में लगभग 8.1 अरब गैलन पानी का इस्तेमाल किया, जिसका 95% सिर्फ डेटा सेंटर्स में गया. गूगल का पानी का खर्च हर साल तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी ने इसके पीछे AI को ही जिम्मेदार ठहराया है. माइक्रोसॉफ्ट का हाल भी ऐसा ही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब GPT-4 की ट्रेनिंग चल रही थी, तब आयोवा के एक डेटा सेंटर ने सिर्फ जुलाई के महीने में 1.15 करोड़ गैलन पानी पी लिया था. मेटा (Facebook) भी हर साल करोड़ों गैलन पानी उड़ा रही है.
सबसे दुखद बात यह है कि ये डेटा सेंटर्स उन इलाकों में बनाए जा रहे हैं जो पहले से ही पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने खुद माना है कि उसका 42 प्रतिशत पानी उन क्षेत्रों से आता है जहां पानी का संकट बहुत गहरा है. गूगल का भी यही हाल है. चिली जैसे देश में, जहां पिछले 15 सालों से सूखा पड़ा है, वहां गूगल के एक नए डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को कोर्ट ने सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि वह वहां के मुख्य जलस्रोत को सुखा रहा था. मैक्सिको और एरिजोना में भी स्थानीय लोगों ने इन एआई सेंटर्स का भारी विरोध करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके अपने पीने का पानी खत्म हो रहा है.
टेक कंपनियाँ जनता से कई बड़े आंकड़े छुपाती हैं. वे बिजली बनाने में खर्च होने वाले पानी का जिक्र अपनी रिपोर्ट्स में नहीं करतीं, जो कि असल खर्च से 12 गुना ज्यादा होता है. आज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंसानी इतिहास में सबसे तेजी से फैलने वाली तकनीक बन चुका है. बड़ी-बड़ी इमारतें असल में बड़े-बड़े कूलिंग प्लांट हैं जिनके अंदर कंप्यूटर रखे हैं. अब सवाल यह उठता है कि क्या एआई के जरिए बनाए जाने वाले मौसम के नए मॉडल या खेती की नई तकनीकें इस पानी की बर्बादी को रोकने का कोई रास्ता निकाल पाएंगी? फिलहाल तो एआई की प्यास धरती को सुखाने का काम कर रही है.