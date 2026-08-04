Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /पकड़ी गई नर पक्षियों की चालाकी! इंसानों की तरह छुपकर करते हैं अफेयर, दूसरी मादा को रिझाने के लिए बदलते हैं सुर

पकड़ी गई नर पक्षियों की चालाकी! इंसानों की तरह छुपकर करते हैं 'अफेयर', दूसरी मादा को रिझाने के लिए बदलते हैं सुर

Male Pied Flycatchers Affairs Research: क्या आप जानते हैं कि नर पक्षी भी इंसानों की तरह छुपकर 'अफेयर' करते हैं. वे दूसरी मादा को रिझाने के लिए चुपके से सुर बदलते हैं. हालांकि, उनकी यह चालाकी ज्यादा चल नहीं पाती और मादा पार्टनर अक्सर उन्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लेती हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 04, 2026, 04:38 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:31 AM IST
पकड़ी गई नर पक्षियों की चालाकी! इंसानों की तरह छुपकर करते हैं 'अफेयर', दूसरी मादा को रिझाने के लिए बदलते हैं सुर

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईरान समझौता नहीं करता तो 'बर्बाद' हो जाएगा, बातचीत जारी; डोनाल्ड ट्रंप की घुड़की
2
3
4
5