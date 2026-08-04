पकड़ी गई नर पक्षियों की चालाकी! इंसानों की तरह छुपकर करते हैं 'अफेयर', दूसरी मादा को रिझाने के लिए बदलते हैं सुर

Cheating Birds Change Their Tune: नर पाइड फ्लाईकैचर जंगल में पाया जाने वाला एक दुर्लभ पक्षी है. अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि सामान्य मर्दों की तरह वह भी अफेयर करता है. इसके लिए वह अपनी पार्टनर से बचकर चुपके-चुपके से दूसरी मादाओं को आकर्षित करने की कोशिश करता है. वह उन्हें लुभाने के लिए अलग-अलग तरह की आवाजें निकालता है. हालांकि, उसकी यह चालाकी अक्सर फेल हो जाती है. उसकी ट्यून में आए बदलाव को भांपते ही उसकी पार्टनर तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और वहां बैठी दूसरी मादा पक्षियों को भगा देती है. यह दिलचस्प रिसर्च साइंस न्यूज जर्नल में प्रकाशित हुई है.
यह रिसर्च 1 जुलाई को एथोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुई है. इस स्टडी के मुताबिक, ज्यादातर मादा पक्षी सिंगल नर के साथ ही अपना घर बसाना पसंद करती हैं. उन्हें आकर्षित करने के लिए नर पाइड फ्लाईकैचर गाना गाकर लुभाते हैं. लेकिन जब जोड़ा बन जाता है और मादा पक्षी अंडे देती है तो नर पक्षी अपने गाने का अंदाज़ बदल देते हैं.
वे अपनी पार्टनर के घौंसले कुछ सौ मीटर दूर जाकर एक नया घोंसला सजा लेता है और वहां से गुज़रने वाली दूसरी मादाओं को रिझाने लगता है. इसके लिए वह अपनी धुन में गाना गाता है. नई मादा पक्षी इसी बदलाव से पहचान लेती हैं कि नर पहले से कमिटेड है या नहीं. इसी के आधार पर वह उससे दिल लगाने या न लगाने का फैसला करती है.
ओस्लो यूनिवर्सिटी की एथोलॉजिस्ट हेलेन लैम्पे के मुताबिक, आमतौर पर नर अपने गानों के बोल बड़े व्यवस्थित तरीके से गाते हैं. वे एक गाने से दूसरे गाने के बीच एक या दो बोल दोहराते हैं. लेकिन जब वे दूसरे इलाके में जाकर नई मादा को रिझाने लगते हैं तो यह दोहराव बहुत कम हो जाता है.
लैम्पे सुरों का कम दोहराव का दूसरा मकसद भी होता है. ऐसा करके वह नर दूसरे प्रतिस्पर्धी नरों को चेतावनी दे रहा होता है कि उसके इलाके से दूर रहो. हालांकि, उसकी ये चालाकी अक्सर पकड़ी जाती है और पहली मादा अपने नर की आवाज़ पहचानकर तुरंत वहां पहुंच दूसरी मादा को खदेड़ देती है.
लैम्पे ने यह रिसर्च करने के लिए अपनी टीम के साथ 17 जंगली नरों की आवाज़ दो बार रिकॉर्ड की. पहली बार आवाज तब रिकॉर्ड की गई, जब वे सिंगल थे. वहीं दूसरी बार, तब ऐसा किया गया, जब वे नया जोड़ा बनाने के बाद दूसरी मादा को पटाने नए इलाके में पहुंचे थे. बायोएकॉस्टिक्स सॉफ्टवेयर से जांच करने पर नर पक्षियों के गाने में दो बड़े बदलाव नजर आए.
पहला बदलाव यह दिखा कि नई मादा पक्षियों को रिझाने के लिए नर पक्षियों के गानों की लंबाई छोटी हो गई. पहले वे लगभग 2 सेकंड का गाना गाते थे, जो घटकर 1.7 सेकंड का रह गया. दूसरा बदलाव यह दिखा कि नर पक्षियों ने अपने सुरों को दोहराना काफी कम कर दिया.
इस रिसर्च को परखने के लिए कि टीम ने पक्षीघरों में सिंगल और शादीशुदा नरों के गाने बजाए. 29 में से 21 मादाओं ने उसी घोंसले का रुख किया जहां सिंगल नर का गाना बज रहा था. लेकिन जैसे ही शोधकर्ताओं ने सिंगल नरों के गानों में हेर-फेर करके उन्हें शादीशुदा नरों जैसा बना दिया, मादाओं की यह पसंद भी खत्म हो गई. इससे साबित हुआ कि मादा पक्षियां उन्हीं नरों के साथ जोड़ा बनाना पसंद करती हैं, जो पहले से सिंगल हों और उनके साथ कमिटेड रहें.