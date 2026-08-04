पकड़ी गई नर पक्षियों की चालाकी! इंसानों की तरह छुपकर करते हैं 'अफेयर', दूसरी मादा को रिझाने के लिए बदलते हैं सुर

Cheating Birds Change Their Tune: नर पाइड फ्लाईकैचर जंगल में पाया जाने वाला एक दुर्लभ पक्षी है. अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि सामान्य मर्दों की तरह वह भी अफेयर करता है. इसके लिए वह अपनी पार्टनर से बचकर चुपके-चुपके से दूसरी मादाओं को आकर्षित करने की कोशिश करता है. वह उन्हें लुभाने के लिए अलग-अलग तरह की आवाजें निकालता है. हालांकि, उसकी यह चालाकी अक्सर फेल हो जाती है. उसकी ट्यून में आए बदलाव को भांपते ही उसकी पार्टनर तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और वहां बैठी दूसरी मादा पक्षियों को भगा देती है. यह दिलचस्प रिसर्च साइंस न्यूज जर्नल में प्रकाशित हुई है.