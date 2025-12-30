Advertisement
trendingNow13057997
Hindi Newsविज्ञान160 मिलियन साल पुराने… रेगिस्तान में मिले इस ‘भयानक दानव’ के डरावने फुटप्रिंट्स, वैज्ञानिकों ने खोजे सबसे पुराने निशान

160 मिलियन साल पुराने… रेगिस्तान में मिले इस ‘भयानक दानव’ के डरावने फुटप्रिंट्स, वैज्ञानिकों ने खोजे सबसे पुराने निशान

Chile Dinosaur Footprints: चिली में वैज्ञानिकों ने डायनासोर के ऐसे पैरों के निशान खोजे हैं. यह करीब 16 करोड़ साल पुराने हैं. ये निशान जुरासिक काल के हैं. यह अब तक चिली और गोंडवाना महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में मिले सबसे पुराने डायनासोर फुटप्रिंट बताए जा रहे हैं. इस खोज से पता चलता है कि उस समय उत्तरी चिली में किस तरह का मौसम था. डायनासोर वहां कैसे रहते और चलते थे.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

160 मिलियन साल पुराने… रेगिस्तान में मिले इस ‘भयानक दानव’ के डरावने फुटप्रिंट्स, वैज्ञानिकों ने खोजे सबसे पुराने निशान

Chile Dinosaur Footprints: चिली के उत्तरी हिस्से में स्थित क्यूब्राडा हुआटाकोंडो इलाके में, वैज्ञानिकों को डायनासोर के बेहद पुराने पैरों के निशान मिले हैं. ये निशान माजाला फॉर्मेशन में पाए गए हैं. इनकी उम्र लगभग 16 करोड़ साल बताई गई है. यह समय लेट जुरासिक काल का बताया जा रहा है. रिसर्चर्स के मुताबिक ये अब तक चिली और गोंडवाना महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर मिले अबतक के सबसे पुराने डायनासोर के निशान हैं.

इस खोज में थेरोपॉड और सॉरोपॉड दोनों तरह के डायनासोर के फुटप्रिंट मिले हैं. थेरोपॉड आमतौर पर मांस खाने वाले होते थे. सॉरोपॉड बड़े और लंबे गर्दन वाले शाकाहारी डायनासोर थे. वैज्ञानिकों ने माजाला फॉर्मेशन में ऐसे 5 अलग-अलग स्तर पहचाने हैं जहां इन पैरों के निशान मौजूद हैं.

चिली में मौसम
रिसर्चर्स का कहना है कि करीब 16 करोड़ साल पहले साउथ चिली में मौसम पूरी तरह सूखा नहीं था. वहां कभी बाढ़ आती थी तो कभी सूखा पड़ता था. बारिश के बाद कुछ समय के लिए छोटे-छोटे जलभराव वाले इलाके बन जाते थे. ये जानवरों को अपनी ओर खींचते थे. जब डायनासोर गीली मिट्टी पर चलते थे तो उनके पैरों के निशान बन जाया करते थे. फिर बाद में बाढ़ का पानी इन निशानों को ढक देता था जिससे वे लाखों साल तक सुरक्षित रह गए.

Add Zee News as a Preferred Source

अलग अलग साइज के फुटप्रिंट
यहां पर पाए गए फुटप्रिंट अलग-अलग साइज के हैं. कुछ बहुत बड़े थेरोपॉड के हैं जिनके पैरों की लंबाई करीब 51 से 52 सेंटीमीटर तक है. कुछ बड़े और मध्यम आकार के डायनासोर के निशान भी पाए गए हैं. एक जगह पर छोटे और बेहद छोटे थेरोपॉड के 25 से ज्यादा निशान पाए गए हैं. इनका आकार सिर्फ 8 से 13 सेंटीमीटर तक है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अब तक चिली में मिले सबसे छोटे थेरोपॉड के निशान हो सकते हैं.

बता दें कि क और सतह पर सिर्फ सॉरोपॉड डायनासोर के निशान मिले हैं. हालांकि ये निशान ज्यादा साफ नहीं हैं. डिजिटल मॉडल की मदद से वैज्ञानिकों ने कम से कम 9 ऐसे निशानों को खोजा है जो किसी एक ही रास्ते पर चलते हुए बनाए गए लगते हैं.

डायनासोर के व्यवहार
वैज्ञानिकों के मुताबिक ये फुटप्रिंट उत्तरी चिली के पुराने माहौल और डायनासोर के व्यवहार को समझने में बेहद ही सहायक हैं. इससे पता चलता है कि उस समय डायनासोर सूखे इलाकों के बीच बनने वाले अस्थायी गीले मैदानों में आते-जाते रहे थे.

यह भी पढ़ें: यहां पत्थर उगल रहे शुद्ध सोना! 2KM नीचे हजारों टन गोल्ड डिपॉजिट; चीनी वैज्ञानिकों ने ढूंढ ली है कुबेर की तिजोरी?

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Chile Dinosaur Footprints

Trending news

पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
Jammu-kashmir
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
BMC Election
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
DNA:अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब,नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
aayodhya ram mandir
DNA:अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब,नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत
mumbai accident
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत