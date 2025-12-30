160 मिलियन साल पुराने… रेगिस्तान में मिले इस ‘भयानक दानव’ के डरावने फुटप्रिंट्स, वैज्ञानिकों ने खोजे सबसे पुराने निशान

Chile Dinosaur Footprints: चिली के उत्तरी हिस्से में स्थित क्यूब्राडा हुआटाकोंडो इलाके में, वैज्ञानिकों को डायनासोर के बेहद पुराने पैरों के निशान मिले हैं. ये निशान माजाला फॉर्मेशन में पाए गए हैं. इनकी उम्र लगभग 16 करोड़ साल बताई गई है. यह समय लेट जुरासिक काल का बताया जा रहा है. रिसर्चर्स के मुताबिक ये अब तक चिली और गोंडवाना महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर मिले अबतक के सबसे पुराने डायनासोर के निशान हैं.

इस खोज में थेरोपॉड और सॉरोपॉड दोनों तरह के डायनासोर के फुटप्रिंट मिले हैं. थेरोपॉड आमतौर पर मांस खाने वाले होते थे. सॉरोपॉड बड़े और लंबे गर्दन वाले शाकाहारी डायनासोर थे. वैज्ञानिकों ने माजाला फॉर्मेशन में ऐसे 5 अलग-अलग स्तर पहचाने हैं जहां इन पैरों के निशान मौजूद हैं.

चिली में मौसम

रिसर्चर्स का कहना है कि करीब 16 करोड़ साल पहले साउथ चिली में मौसम पूरी तरह सूखा नहीं था. वहां कभी बाढ़ आती थी तो कभी सूखा पड़ता था. बारिश के बाद कुछ समय के लिए छोटे-छोटे जलभराव वाले इलाके बन जाते थे. ये जानवरों को अपनी ओर खींचते थे. जब डायनासोर गीली मिट्टी पर चलते थे तो उनके पैरों के निशान बन जाया करते थे. फिर बाद में बाढ़ का पानी इन निशानों को ढक देता था जिससे वे लाखों साल तक सुरक्षित रह गए.

अलग अलग साइज के फुटप्रिंट

यहां पर पाए गए फुटप्रिंट अलग-अलग साइज के हैं. कुछ बहुत बड़े थेरोपॉड के हैं जिनके पैरों की लंबाई करीब 51 से 52 सेंटीमीटर तक है. कुछ बड़े और मध्यम आकार के डायनासोर के निशान भी पाए गए हैं. एक जगह पर छोटे और बेहद छोटे थेरोपॉड के 25 से ज्यादा निशान पाए गए हैं. इनका आकार सिर्फ 8 से 13 सेंटीमीटर तक है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अब तक चिली में मिले सबसे छोटे थेरोपॉड के निशान हो सकते हैं.

बता दें कि क और सतह पर सिर्फ सॉरोपॉड डायनासोर के निशान मिले हैं. हालांकि ये निशान ज्यादा साफ नहीं हैं. डिजिटल मॉडल की मदद से वैज्ञानिकों ने कम से कम 9 ऐसे निशानों को खोजा है जो किसी एक ही रास्ते पर चलते हुए बनाए गए लगते हैं.

डायनासोर के व्यवहार

वैज्ञानिकों के मुताबिक ये फुटप्रिंट उत्तरी चिली के पुराने माहौल और डायनासोर के व्यवहार को समझने में बेहद ही सहायक हैं. इससे पता चलता है कि उस समय डायनासोर सूखे इलाकों के बीच बनने वाले अस्थायी गीले मैदानों में आते-जाते रहे थे.

