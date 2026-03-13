Advertisement
trendingNow13139368
Hindi Newsविज्ञानचांद के लिए चीन का मास्टरप्लान: दो रॉकेट, एक सीक्रेट लोकेशन और तांसुओ रोवर! क्या अमेरिका को पीछे छोड़ देगा ड्रैगन?

चांद के लिए चीन का मास्टरप्लान: दो रॉकेट, एक सीक्रेट लोकेशन और 'तांसुओ' रोवर! क्या अमेरिका को पीछे छोड़ देगा ड्रैगन?

China Moon Mission: दुनियाभर में एक बार फिर से चांद पर जाने की रेस तेज हो गई है. अमेरिका चीन समेत कई देश चंद्रमा पर अपने मिशन भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं.. जहां ज्यादातर देशों की स्पेस एजेंसियां चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ की तलाश कर रहे हैं तो वहीं चीन ने अपना रास्ता अलग कर लिया है. चीन की नजर चांद की एक रहस्यमयी जगह पर है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 13, 2026, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चांद के लिए चीन का मास्टरप्लान: दो रॉकेट, एक सीक्रेट लोकेशन और 'तांसुओ' रोवर! क्या अमेरिका को पीछे छोड़ देगा ड्रैगन?

China Moon Mission: दुनिया भर के वैज्ञानिक चांद के रहस्यों को समझने के लिए लगातार रिसर्च में जुटे हुए हैं. इसी दौरान अमेरिका और चीन के बीच चांद तक पहुंचने की होड़ और तेज हो गई है. भारत का पड़ोसी मुल्क चीन साल 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने की तैयारी में है. इसी बीच नई रिसर्च सामने आई है कि चीन चांद के खास जगह पर अपने यात्रियों को भेजेगा. जहां एक तरफ नासा और दुनिया भर की बाकी एजेंसियां चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे क्रेटर्स में पानी की खोज करने की कोशिश कर रही हैं तो वहीं चीन इस रेस से बाहर हो गया है. 

नई रिसर्च और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन चांद के साउथ पोल-एटकेन बेसिन क्षेत्र के पास स्थित रिमे बोदे नाम की जगह को अपने मिशन के लिए चुन सकता है. वैज्ञानिकों के अनुसार यह जगह चांद के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही खास जगहों में से एक है. इस जगह को ही वैज्ञानिक जियोलॉजिकल म्यूजियम भी कहते हैं.

क्यों खास है Rimae Bode?
जहां अमेरिका समेत बाकी देशों की स्पेस एजेंसियां चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई बर्फ की तलाश कर रही हैं तो वहीं चीन की नजर Rimae Bod नाम की एक जगह पर है. नेचर एस्ट्रोनॉमी के एक रिसर्च के मुताबिक यह इलाका किसी खजाने से कम नहीं है. यहां भारी मात्रा में पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट्स यानी ज्वालामुखीय कांच जैसे दाने मौजूद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चांद पर ये छोटे-छोटे दाने करीब 3 अरब साल पहले ज्वालामुखीय विस्फोटों से निकले थे. वैज्ञानिकों के मुताबिक इनके भीतर चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म से जुड़े अनसुलझे रहस्य छिपे हो सकते हैं. इसे वैज्ञानिक भाषा में साइंटिफिक गोल्ड भी कहते हैं.

कैसे पूरा होगा चीन का मिशन?

नासा के पुराने अपोलो मिशन के विपरीत चीन एक चरणबद्ध टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है.

चीन दो लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट चांद पर भेजेगा. एक रॉकेट में Mengzhou स्पेसक्राफ्ट होगा और दूसरे में Lanyue लैंडर.

दोनों अंतरिक्ष में मिलेंगे जिसके बाद अंतरिक्ष यात्री लैंडर में सवार होकर चंद्रमा की सतह पर जाएंगे.

तांसुओ रोवर चांद पर चलेगी चीनी लैब
चांद पर उतरने के बाद चीनी अंतरिक्ष यात्री तांसुओ नाम का एडवांस रोवर इस्तेमाल करेंगे.

ये भी पढे़ंः ब्रह्मांड में हुआ भीषण एक्सीडेंट! दो ग्रहों की सीधी टक्कर से बना आग का भयंकर बादल

यह रोवर दो यात्रियों को ले जाने में सक्षम है.

यह फिसलन भरी मिट्टी और खड़ी चढ़ाई पर भी चलने के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी से लैस है.

यह एक चलती-फिरती लैब की तरह काम करेगा जिससे यात्री लैंडर से 10 किलोमीटर दूर तक जाकर खनिज एकत्र कर सकेंगे.

ये भी पढ़ेंः 54 साल बाद फिर चांद की ओर बढ़ेंगे इंसानी कदम, NASA के Artemis-II मिशन की लॉन्च डेट..

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

china moon mission

Trending news

'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'