चांद पर 'ड्रैगन' की नजर! 2030 तक इंसानों को उतारने की तैयारी में चीन, जानें क्या है NASA को टक्कर देने वाला 'मेगा प्लान'

China Moon Landing 2030 Plan: नासा के आर्टेमिस II मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई मून रेस (Moon Race) शुरू हो गई है. अब इस रेस के लिए चीन ने भी अपनी कमर कस ली है और उसका लक्ष्य 2030 तक चांद की सतह पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को उतारना है. चीन की यह घोषणा सीधे तौर पर अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है.
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China Moon Landing 2030 Plan: एक बार फिर से स्पेस की रेस शुरू हो गई है. इस बार मैदान में अमेरिका और चीन आमने-सामने मुकाबला करने की योजना बना रहे हैं. जहां नासा 2028 तक इंसानों को दोबारा चांद पर उतारने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, तो वहीं चीन ने भी घोषणा कर दी है कि वह 2030 तक चांद पर अपना झंडा गाड़ देगा. इसके लिए चीन लनयू (Lanyue) नाम का एक खास लैंडर और शक्तिशाली रॉकेट बना रहा है. इसकी मदद से चीन 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स (जिन्हें वे 'टायकोनॉट्स' कहते हैं) को चांद की सतह पर उतार देगा. यह खबर सुनते ही अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब असली मून रेस शुरू हो चुकी है. फिलहाल अभी दुनिया नासा के आर्टेमिस-2 मिशन को देख रही है. चीन और अमेरिका के बीच होने वाली यह जंग काफी रोमांचक होने वाली है.
चीन की स्पेस एजेंसी का लक्ष्य बहुत साफ है. वे अपने शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 10 (Long March 10) के जरिए मेंगझोउ (Mengzhou) स्पेसक्राफ्ट को चांद की ऑर्बिट में भेजेंगे. यहां से लनयू लैंडर अलग होकर चांद की जमीन पर उतरेगा. इस मिशन में चीन का इरादा सिर्फ जाकर वापस आना नहीं है. वह 2035 तक रूस के साथ मिलकर चांद पर एक 'इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन' बनाना चाहता है. इस स्टेशन को बिजली देने के लिए चीन वहां एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर (Nuclear Reactor) भी लगा सकता है, जिससे अंधेरे में भी काम चलता रहे.
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चीन ने अपने मून लैंडर का नाम लनयू (Lanyue) रखा है. यह लैंडर एस्ट्रोनॉट्स (जिन्हें वे 'टायकोनॉट्स' कहते हैं) के लिए चांद की ऑर्बिट से सतह तक जाने का जरिया बनेगा. यह न केवल उनके रहने का ठिकाना होगा, बल्कि एक पावर स्टेशन के रूप में भी काम करेगा. चीन ने हेबेई प्रांत में चांद जैसी नकली सतह बनाकर इस लैंडर का टेस्ट भी शुरू कर दिया है.
चीन के चांग'ई (Chang'e) मिशनों ने इस चांद पर इंसान ले जाने वाले मिशन की नींव रखी है. जून 2024 में चांग'ई-6 ने इतिहास रचा, जब वह चांद के पिछले हिस्से (Far Side) से मिट्टी के नमूने लेकर वापस लौटा. अब आने वाले समय में चांग'ई-7 और 8 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश करेंगे, जिससे जब इंसान वहां पहुंचें, तो उनके पास जीवित रहने के लिए जरूरी डेटा मौजूद हो.
इस मिशन की सफलता के लिए चीन के इंजीनियरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. उन्होंने हेबेई प्रांत में एक ऐसी जगह बनाई है, जो बिल्कुल चांद जैसी दिखती है. वहां नकली क्रेटर (गड्ढे), पत्थर और चांद की मिट्टी जैसी सतह तैयार की गई है. यहां लैंडर के उतरने और चलने का कड़ा अभ्यास किया जा रहा है, जिससे असली मिशन के वक्त कोई चूक न हो.
चीन के पिछले रोबोटिक मिशन (चांग'ई-6) ने पहले ही चांद के दूरदराज वाले हिस्से से मिट्टी लाकर इतिहास रच दिया है. अब अगले मिशन (चांग'ई-7 और 8) दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई बर्फ में पानी की तलाश करेंगे. चीन का मानना है कि चांद तो बस एक स्टॉप है, असली मंजिल तो मंगल ग्रह (Mars) पर इंसानों को बसाना है.
नासा जहां 2028 तक इंसानों को चांद पर उतारने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, वहीं चीन 2030 का टारगेट सेट कर चुका है. यह मुकाबला अब सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि स्पेस सुपरपावर बनने की होड़ का है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में चांद पर इंसानी बस्तियों की हलचल बढ़ सकती है. ड्रैगन की यह रफ्तार बता रही है कि वह अंतरिक्ष की रेस में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता. अब देखना यह है कि चांद पर सबसे पहले कौन अपना बेस बनाता है. आपको बता दें कि इससे पहले 1960 के दशक की 'स्पेस रेस' रूस और अमेरिका के बीच थी. जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था.
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