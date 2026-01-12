436,000,000 साल पुरानी... चीन में मिले 4 प्राचीन मछलियों के जीवाश्म; वैज्ञानिक बोले ये तो...

ancient fossil of jaws fish: यह कहानी मानव और अन्य कशेरुकी जीवों के जबड़ों की उत्पत्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण खोज पर आधारित है. चीन में वैज्ञानिकों ने चार प्राचीन मछलियों के जीवाश्म पाए हैं, जिनमें से दो 436 मिलियन साल पुराने और दो 439 मिलियन साल पुराने हैं. ये जीवाश्म अब तक के ज्ञात सबसे पुराने जबड़े वाले कशेरुकियों के हैं, यानी ऐसे जानवर जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है. इससे पहले इस समय की मछलियों के बारे में बहुत कम जानकारी थी.

शोधकर्ताओं ने पाया कि इन मछलियों की लंबाई कुछ इंच से ज्यादा नहीं थी. इनमें से जियुशानोस्टियस मिराबिलिस लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी थी और इसका शरीर दो हिस्सों में बंटा था. आगे का हिस्सा हड्डियों की ढाल जैसी संरचना से ढका था और पीछे का हिस्सा सामान्य मछली जैसा था. इसी तरह शेनाकैंथस वर्मीफॉर्मिस नामक शार्क-संबंधी मछली का जबड़ा कमजोर और बिना दांत वाला था, और यह छोटे और नरम जीवों को खाकर जीवित रहती थी.

इसके अलावा गुइझोउ प्रांत में 4 इंच लंबी कियानोडस डुप्लिकिस और 6 इंच लंबी फैनजिंगशानिया रेनोवाटा मछलियों के जीवाश्म मिले हैं. कियानोडस डुप्लिस को ज्ञात सबसे पुराने दांत वाले कशेरुकी के रूप में पहचाना गया है. इसके दांत घुमावदार थे और जीवनभर नए दांत लगातार उगते रहते थे. फांजिंगशानिया में बाहरी हड्डियों की ढाल और कई जोड़े की पंख स्पाइंस थीं. ये दोनों शार्क-वंश की सबसे पुरानी ज्ञात सदस्य मानी जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विज्ञान के अनुसार मछलियां लगभग 520 मिलियन साल पहले उत्पन्न हुई थीं, और शुरुआती मछलियां जबड़े रहित थीं, जैसे आज की लैम्प्रे और हागफिश. उस समय समुद्र में सबसे बड़े शिकारी समुद्री बिच्छू होते थे, जो 2.5 मीटर लंबाई तक के होते थे. जबड़ों की उपस्थिति ने मछलियों को सक्रिय शिकारी बनने में मदद की और भविष्य में ये जीव स्थल पर जाने वाले कशेरुकियों का आधार बने.

शोध से यह भी पता चला कि जबड़ों के विकास के साथ ही कशेरुकियों के शरीर में कई बदलाव हुए. खोपड़ी का निर्माण बदला, कान का ढांचा विकसित हुआ, सिर और कंधे अलग हुए, पेल्विक फिन्स उभरे, हृदय लीवर से आगे चला गया और पेट विकसित हुआ, यह पूरे कशेरुकियों के विकास का सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है.