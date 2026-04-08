अंतरिक्ष में होगी चीन-यूरोप की 'दोस्ती'! SMILE मिशन के लिए दोनों देशों ने मिलाया हाथ, जानें क्यों अमेरिका की बढ़ गई है टेंशन

China-Europe SMILE Mission: दुनिया जहां एक तरफ युद्ध और गुटबाजी में उलझी है, वहीं अंतरिक्ष के मोर्चे से एक बड़ी खबर सामने आई है. इसमें एक स्पेस मिशन के लिए चीन और यूरोप की अनोखी दोस्ती देखने को मिली है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज (CAS) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने मिलकर SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) नाम का एक सैटेलाइट तैयार किया है. यह मिशन न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी एक बड़ा कदम बताया जा रहा है. दोनों देशों के इस 'जॉइंट मिशन' ने सालों पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़ दिया है. यह मिशन चीन-यूरोप के लिए एक नए युग की शुरुआत जैसा है. यह मिशन 9 अप्रैल 2026 को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च होने वाला है. इससे हमें पता चलेगा कि सूरज से आने वाली खतरनाक हवाएं धरती के सुरक्षा कवच (Magnetosphere) से कैसे टकराती हैं. इस मिशन ने वाशिंगटन (अमेरिका) के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है.

क्या है यह 'SMILE' मिशन?

SMILE एक 2,300 किलो का सैटेलाइट है, जिसका मकसद धरती के सुरक्षा कवच (Magnetosphere) और सूरज से आने वाली गर्म हवाओं (Solar Wind) के बीच होने वाले बदलाव को समझना है. आसान भाषा में कहें तो, सूरज लगातार धरती पर आवेशित कणों की बौछार करता रहता है. SMILE पहली बार यह देखेगा कि हमारी धरती का चुंबकीय कवच हमें इन कणों से कैसे बचाता है.

यह मिशन क्यों महत्वपूर्ण है?

सूर्य से निकलने वाले शक्तिशाली कण पृथ्वी के कम्युनिकेशन सैटेलाइट, बिजली ग्रिड और जीपीएस (GPS) सिस्टम को ठप कर सकते हैं. SMILE इन सौर तूफानों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में मदद करेगा. इस समय चल रहे राजनीतिक तनावों के बावजूद, चीन और यूरोप का एक साथ आना यह दिखाता है कि वैज्ञानिक खोज के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है. यह मिशन पहली बार सॉफ्ट एक्स-रे (Soft X-ray) टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पृथ्वी के अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र की सटीक तस्वीरें लेगा.

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पहली बार दिखेगा 'अदृश्य' नजारा

अभी तक हमने सौर तूफानों को सिर्फ टुकड़ों में समझा है, लेकिन SMILE के पास इसका एक्स-रे विजन (X-ray Vision) है. यह अंतरिक्ष में 1,21,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा. वहां से यह धरती के चुंबकीय क्षेत्र की ऐसी तस्वीरें खींचेगा, जैसी पहले कभी नहीं ली गई हैं. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि सौर तूफान कब और कैसे हमारे जीपीएस (GPS), इंटरनेट और बिजली ग्रिड को ठप कर सकते हैं.

चीन और यूरोप की 'स्पेशल' दोस्ती

यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसे चीन और यूरोप ने मिलकर डिजाइन किया, बनाया और अब वे साथ मिलकर ही इसे ऑपरेट करेंगे. अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह अपनी तरह का पहला फुल-स्केल सहयोग है. जानकारों का मानना है कि यह मिशन आने वाले समय में चीन और यूरोप के बीच मंगल (Mars) और चांद (Moon) के अन्य बड़े अभियानों के लिए दरवाजे खोल सकता है.

इसका हमें क्या फायदा होगा?

सौर तूफान सिर्फ आसमान की बात नहीं हैं, इनका असर हमारी जेब पर पड़ता है. इस मिशन के बाद सैटेलाइट नेटवर्क को खराब होने से बचाया जा सकेगा. इसके साथ ही मिशन की मदद से बड़े स्तर पर पावर कट की आशंका को कम किया जा सकेगा. सौर तूफानों की सटीक भविष्यवाणी से अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर को समय रहते सुरक्षित किया जा सकेगा.

कब और कहां से होगी उड़ान?

इस मिशन की लॉन्चिंग तारीख 9 अप्रैल 2026 तय की गई है. यह दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोप के स्पेसपोर्ट से उड़ान भरेगा. इसके लिए यूरोप के वेगा-सी रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसका मिशन कार्यकाल कम से कम 3 साल का होगा.

धरती को 'ब्लैकआउट' से बचाएगा SMILE

अगर कोई बड़ा सौर तूफान धरती से टकराता है, तो पूरी दुनिया में इंटरनेट और बिजली ठप हो सकती है. SMILE मिशन इन तूफानों की सटीक जानकारी देने में मदद करेगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस डेटा से हम भविष्य में होने वाले अरबों डॉलर के नुकसान को बचा पाएंगे.

अगले 3 साल तक रखेगा नजर

यह सैटेलाइट धरती के चारों तरफ एक लंबी अंडाकार ऑर्बिट (Elliptical Orbit) में घूमेगा. अगले तीन सालों तक यह चीन और यूरोप के वैज्ञानिकों को लगातार डेटा भेजता रहेगा. इस मिशन की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती.

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