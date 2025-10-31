Advertisement
अमेरिका के बैन का जवाब देगा चीन! 2030 तक चांद पर भेजेगा इंसान, तियांगोंग स्टेशन से शुरू हुई नई दौड़

China on Moon: चीन भी अपनी तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन(Tiangong Space Station)को पूरा करने के लिए चल रहे मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों के अपने नए समूह को भेजने की तैयारी कर रहा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 31, 2025, 12:41 PM IST
अमेरिका के बैन का जवाब देगा चीन! 2030 तक चांद पर भेजेगा इंसान, तियांगोंग स्टेशन से शुरू हुई नई दौड़

Tiangong Space Station: चीन ने गुरुवार को घोषणा की कि वह 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने के अपने लक्ष्य पर सही रास्ते पर है. इसके साथ ही चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों के अगले समूह का भी परिचय कराया जो Space Exploration में सबसे आगे रहने की देश की बड़ी योजना के तहत उसके अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएगा. चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रवक्ता झांग जिंगबो ने कहा, चंद्रमा पर इंसान को भेजने के लिए चल रहा हमारा अनुसंधान और विकास का हर काम ठीक से आगे बढ़ रहा है.

कब तक काम करेगा मिशन?
चीन तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए चल रहे बड़े मिशन के तहत अपने अंतरिक्ष यात्रियों के सबसे नए समूह को भेजने की तैयारी कर रहा है. अंतरिक्ष यात्रियों का प्रत्येक समूह 6 महीने तक स्टेशन के अंदर रहकर रिसर्च करेगा. स्टेशन पर दूसरे लोगों के साथ शामिल होने वाले इस नवीनतम दल में झांग लू, वू फी और झांग होंगझांग शामिल हैं. वे सभी शुक्रवार रात 11:44 बजे चीन के जिउक्वान प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरेंगे. 

अंतरिक्ष यात्री अपने साथ क्या ले जाएंगे?
इस यात्रा पर अंतरिक्ष यात्री अपने साथ 4 चूहे भी ले जाएंगे जिनमें 2 नर और 2 मादा होंगे. वे इन जानवरों पर भारहीनता(Zero Gravity)और एकांतवास(Isolation)के प्रभावों का अध्ययन करेंगे. चीन ने तियांगोंग, जिसका अर्थ है स्वर्गीय महल, पर काम तब शुरू किया जब अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से चीन को बाहर कर दिया था. ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अमेरिका को यह चिंता थी कि चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम का पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से सीधा संबंध है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

