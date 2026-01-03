चीन में चमकेंगे 2 सूरज! वैज्ञानिकों ने कर लिया प्लाज्मा को कंट्रोल; रिएक्टर ने तोड़ी...

China's artificial sun fusion reactor: चीन के वैज्ञानिकों ने अपने कृत्रिम सूर्य प्रोजेक्ट यानी प्रायोगिक एडवांस सुपरकंडक्टिंग टोकामक में एक नया रिकॉर्ड बनाया है. ईस्ट एक टोकामक रिएक्टर है, जिसे हेफेई में रखा गया है. इसमें सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स की मदद से अधिक गर्म प्लाज्मा को कंट्रोल किया जाता है. इस सफलता का मतलब है कि वैज्ञानिक अब प्लाज्मा में मौजूद कणों की मात्रा को उस सीमा से आगे ले जा सकते हैं, जिस वजह से दशकों से फ्यूजन प्रयोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे.

प्लाज्मा को कंट्रोल करने की प्रक्रिया

प्लाज्मा की कणों की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतनी अधिक फ्यूजन प्रतिक्रिया हो सकती है. लेकिन अधिक कणों पर प्लाज्मा अस्थिर हो जाता है और रिएक्टर की दीवारों से टकराने लगता है. इसे ग्रीनवाल्ड लिमिट कहा जाता है. ईस्ट के टीम ने पाया कि केवल प्लाज्मा की घनता ही समस्या नहीं है, बल्कि प्लाज्मा में घुल जाने वाली अशुद्धियां भी इसे प्रभावित करती हैं. खासतौर पर टोकामक की दीवारों से निकलने वाले धातु के कण, जैसे टंगस्टन समस्या पैदा करते हैं.

वैज्ञानिकों ने इस समस्या को समझने और नियंत्रित करने के लिए बाउंड्री प्लाज्मा-वॉल इंटरैक्शन स्व-संगठन मॉडल विकसित किया है. इस मॉडल के आधार पर उन्होंने ईस्ट पर इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस हीटिंग और प्री-चार्ज गैस स्टार्टअप जैसी तकनीकें अपनाई हैं. इससे प्लाज्मा किनारे पर टंगस्टन के प्रभाव को कम किया जा सकता है.

डेनसिटी फ्री जोन के जरिए करेगा काम

इन बदलावों के बाद प्लाज्मा को वैज्ञानिकों ने एक स्थिर डेनसिटी फ्री जोन में इसको कंट्रोल करने का काम किया, जिससे वह सीमा से आगे जाकर भी बिना किसी टूट-फूट के काम कर सकता है. इन प्रयोगों के परिणाम PWSO मॉडल के अनुमान के करीब थे. यह सफलता भविष्य के हाई डेनसिटी वाले फ्यूजन रिएक्टरों को डिजाइन करने में मार्गदर्शन दे सकती है.

हालांकि वाणिज्यिक फ्यूजन पावर अभी दूर का लक्ष्य है, यह शोध फ्यूजन ऊर्जा में आने वाली एक बड़ी चुनौती को हल करने में मददगार साबित हो सकता है. इससे भविष्य में स्थायी और साफ-सुथरी ऊर्जा उत्पादन की दिशा में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं. चीन का कृत्रिम सूर्य अब फ्यूजन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहद खास प्रोजेक्ट बन गया है.

