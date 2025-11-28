Advertisement
विज्ञान

भारतीय सीमा पर चीन बना रहा 1,51,46,52,00,00,000 रुपए का 'मेगा डैम', 130 करोड़ लोगों पर मंडराया खतरा

Yarlung Zangbo Dam: चीन ने तिब्बत में यारलुंग जंग्बो नदी पर एक बहुत बड़ा नया बिजली बनाने वाला बांध बनाना शुरू कर दिया है. यह बांध लगभग 60 गीगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखेगा.

 

Nov 28, 2025, 08:15 AM IST
China Mega Dam: चीन ने तिब्बत की यारलुंग जंग्बो नदी पर एक बहुत बड़ा नया बिजली बनाने वाला बांध बनाना शुरू कर दिया है जो लगभग 60 GW बिजली बना सकता है. यह दुनिया के किसी भी दूसरे बांध से बहुत ज्यादा क्षमता है जिसका निर्माण तिब्बत के न्यिंगची शहर के पास शुरू हुआ है जो भारत की सीमा से नजदीक है. नदी के नीचे की ओर भारत और बांग्लादेश के लोग पहले से ही परेशान हैं कि अगर चीन ने एक दिन पानी रोक दिया तो क्या होगा. इस प्रोजेक्ट में एक घाटी में 5 बिजली स्टेशन की एक लाइन बनाई जाएगी. इस जगह नदी लगभग 50 किमी की दूरी में 6,000 फुट नीचे गिरती है. 

कितनी आएगी इसमें लागत?
हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बांध को बनाने में 2030 तक लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन(1,51,46,52,00,00,000 भारतीय रुपए)का खर्चा आएगा. इसकी मदद से हर साल 300 अरब किलोवाट बिजली बनाई जा सकेगी. इस क्षेत्र पर नजर रखने वाले वैज्ञानिक हैं ताइगांग झांग जो बीजिंग के तिब्बती पठार अनुसंधान संस्थान(ITPCAS)में काम करते हैं. इनका काम बर्फ और ग्लेशियर से जुड़े खतरों पर केंद्रित है.

क्या है इस प्रोजेक्ट का मकसद?
चीन की सरकर ने इस बांध के निर्माण और आगे के काम को संभालने के लिए एक नई सरकारी कंपनी बनाई है जिसका नाम है चाइना याजियांग ग्रुप. इस बांध से बनने वाली ज्यादातर बिजली समुद्र तट के पास की फैक्ट्रियों और शहरों में भेजी जाएगी. वहां के प्रधानमंत्री ली कियांग ने इस प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए कहा है कि ऐसे महान काम 100 साल में एक बार ही होते हैं. उन्होंने इंजीनियरों से यह भी कहा है कि वे पर्यावरण की सुरक्षा को सबसे ऊपर मानें. 

क्या है पड़ोसी देशों की चिंता?
चीन के अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह बांध निचले इलाकों में पानी की सप्लाई या पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. भारत और बांग्लादेश इस दावे की गहराई से जांच करना चाहते हैं. तिब्बत से निकलने वाली यहीं यारलुंग जांगबो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र बन जाती है. इसके बाद यह बांग्लादेश में बहती है जहां यह दुनिया के सबसे बड़े नदी डेल्टाओं में से एक को बनाए रखने में मदद करती है. यह नदी पीने का पानी, चावल और अन्य फसलों की सिंचाई, मछली पालन और नदी के किनारे बसे शहरों को पानी देती है. 

इससे कितने लोग प्रभावित होंगे?
एक बड़े नक्शे में दिखाया गया है कि हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र की नदियां साउथ एशिया के बहुत सारे लोगों को पानी पहुंचाती हैं. इस नक्शे से पता चलता है कि लगभग 1.3 अरब लोग नदीं के निचले हिस्सों में रहते हैं और वे मीठे पानी के लिए इन नदी बेसिनों पर निर्भर हैं. रिसर्च के अनुसार तिब्बत में पहले से हुए बांद निर्माणों की वजह से 1,44,468 लोगों को विस्तापित किया गया है और इस प्रोजेक्ट से 12 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं.

क्या है भारत और बांग्लादेश की चिंता?
भारत और बांग्लादेश की सरकारों इस नए बांध को अपनी जल सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखती हैं. अधिकारियों को डर है कि चीन द्वारा अचानक पानी कम करने, पानी के बहाव मोड़ने या आपातकाल में ज्यादा पानी छोड़ने से निचले इलाकों में खेतों, मछली पालन और बाढ़ सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है. भारत सरकार ने कहा है कि, वह नए बांध पर करीब से नजर रखेगी और अपने हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगी वह कदम उठाएगी.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

